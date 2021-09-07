Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм

Через обрив каната транспортної кабіни з гірниками на підприємстві "Червоний партизан" в ОРЛО загинули 9 осіб, ще 19 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив у Telegram правозахисник Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, в основному люди отримали переломи. Лисянський каже, що в момент обриву каната в клітці перебували 25 осіб. Ще троє громадян стояли в дворі шахти - вони зазнали травм.

Також, за інформацією правозахисника, вранці на шахті тривали відновлювальні роботи, а гірники все ще перебували внизу, оскільки - в порушення правил охорони праці - на підприємстві не передбачені запасні виходи.

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Лисянський зазначає, що 25 осіб одночасно в шахтній клітці - це порушення, адже допускається не більш як 12. За інформацією з профспілкових джерел ОРДЛО, таким чином на шахті економили електрику.

За попередніми даними, основна причина обриву на шахті - зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження в перевезенні людей по шахтному стовбуру, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів.

Hromadske уточнює, що напередодні не спрацював "парашут" - це страховка, передбачена на випадок обриву каната. Така система є основною на шахтах, де працюють вертикальні стволи.

На селекторних нарадах директор шахти неодноразово порушував питання перед генеральним директором підприємства "Східвугілля", до складу якого входить ця шахта, що необхідно виділити кошти на ремонт підйомника, а також на охорону праці на підприємствах.

Шахта "Червоний партизан" входить до складу підприємства "Східвугілля", генеральним директором якої є Костянтин Скринник. Шахта розташована на кордоні з Росією і має межі шахтного поля з шахтами міста Гукове. Глибина шахти становить 1375 метрів. Там видобувають вугілля марки "Антрацит".

Нагадаємо, на підприємстві "Червоний партизан" в ОРЛО 6 вересня обірвався канат транспортної кабіни, призначеної для підйому гірників по шахтному стовбуру. Канат обірвався в той момент, коли гірників, які працювали в другу зміну, піднімали з шахти.