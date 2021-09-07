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Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм

Новини Цензор.НЕТ Події

Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм

Через обрив каната транспортної кабіни з гірниками на підприємстві "Червоний партизан" в ОРЛО загинули 9 осіб, ще 19 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив у Telegram правозахисник Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, в основному люди отримали переломи. Лисянський каже, що в момент обриву каната в клітці перебували 25 осіб. Ще троє громадян стояли в дворі шахти - вони зазнали травм.

Також, за інформацією правозахисника, вранці на шахті тривали відновлювальні роботи, а гірники все ще перебували внизу, оскільки - в порушення правил охорони праці - на підприємстві не передбачені запасні виходи.

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Лисянський зазначає, що 25 осіб одночасно в шахтній клітці - це порушення, адже допускається не більш як 12. За інформацією з профспілкових джерел ОРДЛО, таким чином на шахті економили електрику.

За попередніми даними, основна причина обриву на шахті - зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження в перевезенні людей по шахтному стовбуру, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів.

Hromadske уточнює, що напередодні не спрацював "парашут" - це страховка, передбачена на випадок обриву каната. Така система є основною на шахтах, де працюють вертикальні стволи.

На селекторних нарадах директор шахти неодноразово порушував питання перед генеральним директором підприємства "Східвугілля", до складу якого входить ця шахта, що необхідно виділити кошти на ремонт підйомника, а також на охорону праці на підприємствах.

Шахта "Червоний партизан" входить до складу підприємства "Східвугілля", генеральним директором якої є Костянтин Скринник. Шахта розташована на кордоні з Росією і має межі шахтного поля з шахтами міста Гукове. Глибина шахти становить 1375 метрів. Там видобувають вугілля марки "Антрацит".

Нагадаємо, на підприємстві "Червоний партизан" в ОРЛО 6 вересня обірвався канат транспортної кабіни, призначеної для підйому гірників по шахтному стовбуру. Канат обірвався в той момент, коли гірників, які працювали в другу зміну, піднімали з шахти.
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Топ коментарі
+15
Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 5178
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07.09.2021 17:01
+15
С одной стороны - горе. Вдовы, полусироты, потеря кормильца. А с другой - е...битесь вы прое...ом! Хоть все сразу нае...нитесь уже, да и дело с концом. как вы уже надоели, кормильцы херовы! Пусть вас теперь расея кормит. Кормите теперь расею. До изжоги!
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07.09.2021 17:17
+11
этим хлопцам надо было яд сплевывать в 2014-м на блокпостах, прежде чем взять автомат
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07.09.2021 17:26
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Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 5178
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07.09.2021 17:01 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 5281
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07.09.2021 19:16 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 9759
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07.09.2021 19:17 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 3330
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07.09.2021 19:18 Відповісти
чекаємо відосик з співчудтями від найусравшогося..
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07.09.2021 17:05 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 8940
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08.09.2021 09:40 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 5575
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08.09.2021 09:40 Відповісти
С одной стороны - горе. Вдовы, полусироты, потеря кормильца. А с другой - е...битесь вы прое...ом! Хоть все сразу нае...нитесь уже, да и дело с концом. как вы уже надоели, кормильцы херовы! Пусть вас теперь расея кормит. Кормите теперь расею. До изжоги!
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07.09.2021 17:17 Відповісти
ПРосто тогда уголька будет меньше, ну того, что из Ротердама😀
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07.09.2021 17:23 Відповісти
Идите вы уже на йух со своим углём и своим гонором, кормильцы геровы. Задрали уже. Рссии его впаривайте, хотя у Раши своего навалом.
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07.09.2021 18:02 Відповісти
Шо за намьоки?! Это ж бизнес на крови! Это ж тока при Вальцмане, это ж Вальцман - барыга!!! Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517 Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517 Подробности трагедии на шахте в ОРЛО: 9 человек погибли, 19 получили травмы - Цензор.НЕТ 6517
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07.09.2021 17:26 Відповісти
И вам ваши слова в руки и в голову,,,умную.
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07.09.2021 18:24 Відповісти
А Гостехнадзор там существует ?
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07.09.2021 17:19 Відповісти
Теоретически да. Они же государство, как же без госгортехнадзора.
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07.09.2021 18:30 Відповісти
Заметьте, что эти хлопцы были не в окопах, а на гражданской роботе. Иногда нужно яд в сторонку сплевывать, а потом уже излагать....
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07.09.2021 17:20 Відповісти
этим хлопцам надо было яд сплевывать в 2014-м на блокпостах, прежде чем взять автомат
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07.09.2021 17:26 Відповісти
та не все ходили на рехверендум...и не все поддерживают бандюков...
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07.09.2021 20:12 Відповісти
Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 432
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08.09.2021 09:42 Відповісти
"Винтовка - рождает власть" Мао Цзэ Дун Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 8125
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07.09.2021 22:04 Відповісти
да уж ЗЕ Дун был
ЗЕнатный пиЗЕдун Подробиці трагедії на шахті в ОРЛО: 9 людей загинули, 19 зазнали травм - Цензор.НЕТ 4221
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07.09.2021 22:19 Відповісти
Реально розділяєте тих, хто на фронті і хто працює для окупантів?
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07.09.2021 17:29 Відповісти
Мы просто помним, как они голосовали на "референдуме", как орали на митингах "Россия введи". Это предательство. Так понятно?
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07.09.2021 17:57 Відповісти
Просто напомню, что там всё недавно перешло в руки российского олигарха, депутата рашенской Думы Янченко. Ватное донецкое стадо верит, что вот теперь то они точно заживут хорошо, потому что перешли в руки российского олигарха.
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07.09.2021 17:30 Відповісти
При совку все було красним. Красний партизан, красний жестянщик, красний стекольщик, красная армия, красние революційні шаровари, красний уголок, красная звезда і тп.
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07.09.2021 18:17 Відповісти
И сверху всей этой красной империи - Мавзолей на Красной площади с красными звёздам на башнях кремля.
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07.09.2021 18:32 Відповісти
там парашути мали спрацювати, а якщо в цій клітці тягнуть вагони по 2 тони, то шо таке 25 чоловік. тросу жопа а міняти скоріше всього не було чим.
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07.09.2021 18:53 Відповісти
А тем временем в Украине предусматривают полное уничтожение и насильственную гомогенитализацию
народов Донецкого угольного бассейна даже больше, чем пресловутый «мирный
путь». «Мирный путь», как известно, давно уже разгадан российской
стороной: это чемодан - вокзал - Львов, массовая гомосекуляризация,
кобзаризация и силовой трембитинг, донецкие погромы, генетическая модификация
подростков в кормовую морковь, разрыв на органы с помощью четырех танков,
едущих в разные стороны, распятие на бандурах, пуск на галантерейные изделия и
растопку в случае прекращения транзита российского газа, использование
стволовых клеток ветеранов в производстве высокоточного оружия, вывоз
чернозема, смерть, прочее. Каковы же тогда остальные, немирные(!) «запасные
варианты» желто-блакитной карательной системы? Им можно сказать-повезло...
В. Рыбников.
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07.09.2021 19:24 Відповісти
Це рюзькє мір . Буває . Баби ще народять . Так що нічого страшного .
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07.09.2021 23:18 Відповісти
 
 