Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ

Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, у нього вражені 25-50% легких.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Кисельов госпіталізований у стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", - пише канал.

Він зазначає, що Кисельов працював, поки не розвинулася двостороння пневмонія. Остання програма "Вести недели" за участі пропагандиста вийшла в ефір 5 вересня, Кисельов був у студії. Скількох співробітників він міг заразити в цей час - поки невідомо.

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