Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, у нього вражені 25-50% легких.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Кисельов госпіталізований у стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", - пише канал.
Він зазначає, що Кисельов працював, поки не розвинулася двостороння пневмонія. Остання програма "Вести недели" за участі пропагандиста вийшла в ефір 5 вересня, Кисельов був у студії. Скількох співробітників він міг заразити в цей час - поки невідомо.
Топ коментарі
+93 Ksenia VB
показати весь коментар07.09.2021 20:46
+57 Patriot_Ukraine2
показати весь коментар07.09.2021 20:46
+56 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.09.2021 20:51
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1) не збрехав;
2) москалі не мають нічого проти .
Це було б чудово .
Что человек посеет, то и пожнет (с)
Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2021-09-08/doshutilsya-pro-vaktsinyi-top-propagandist-putina-podhvatil-kovid-i-vzorval-seti/243339
Какое-то дежа-вю....
сколько добра он сделал Украине
Так что не нужно себя обнадеживать. Вместо одного радиоактивного пепла придет другой.
аналогично Эмма Памфилова - стала затычкой пукина.
2021 Киселев заразился коронавирусом
Таких тварей Бог должен карать.
"в январе Киселев в интервью агентству Baltnews говорил, что прививку вакциной «Спутник V»"
https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html
Яка сумна новина!
ДРП (Демократическая Республика Панджшер)
выражают соболезнование аяттоле Кисель-Ага любовно прозванного
"Балшой Дыра"
"edited Sep 7, 2021 at 20:08"