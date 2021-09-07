Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас Киселев госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения легких КТ-2, то есть примерно 25–50%", - пишет канал.
Он отмечает, что Киселев работал, пока не развилась двустороння пневмония. Последняя программа "Вести недели" с участием пропагандиста вышла в эфир 5 сентября, Киселев был в студии. Скольких сотрудников он мог заразить в это время, пока неизвестно.
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+93 Ksenia VB
показать весь комментарий07.09.2021 20:46
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1) не збрехав;
2) москалі не мають нічого проти .
Це було б чудово .
Что человек посеет, то и пожнет (с)
Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2021-09-08/doshutilsya-pro-vaktsinyi-top-propagandist-putina-podhvatil-kovid-i-vzorval-seti/243339
Какое-то дежа-вю....
сколько добра он сделал Украине
Так что не нужно себя обнадеживать. Вместо одного радиоактивного пепла придет другой.
аналогично Эмма Памфилова - стала затычкой пукина.
2021 Киселев заразился коронавирусом
Таких тварей Бог должен карать.
"в январе Киселев в интервью агентству Baltnews говорил, что прививку вакциной «Спутник V»"
https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html
Яка сумна новина!
ДРП (Демократическая Республика Панджшер)
выражают соболезнование аяттоле Кисель-Ага любовно прозванного
"Балшой Дыра"
"edited Sep 7, 2021 at 20:08"