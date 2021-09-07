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Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ

Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Киселев госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения легких КТ-2, то есть примерно 25–50%", - пишет канал.

Он отмечает, что Киселев работал, пока не развилась двустороння пневмония. Последняя программа "Вести недели" с участием пропагандиста вышла в эфир 5 сентября, Киселев был в студии. Скольких сотрудников он мог заразить в это время, пока неизвестно.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Как Мураев на канале "Наш" создает собственного Шария. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+93
Не буду нічого казати, щоб не зурочити Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 2170
Може з кобздоном зустрінеться )
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07.09.2021 20:46
+57
Яка приємна новина Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 5850 , але краще б він ... Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 3691
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07.09.2021 20:46
+56
я тут!!! не зовите ))))))))))
Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 338

...
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07.09.2021 20:51
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Головно що:
1) не збрехав;
2) москалі не мають нічого проти Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1033 .
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08.09.2021 00:59 Ответить
Помер Максим, да и *уй с ним.
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07.09.2021 22:23 Ответить
Соупаденіє? Не думаю...
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07.09.2021 22:31 Ответить
Було б добре , якби він заразив сотні російських фашистів і здох разом з ними .
Це було б чудово .
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07.09.2021 23:09 Ответить
А как здоровье Скабеевой ?
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07.09.2021 23:13 Ответить
Пекло стигне, чорти виють....
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07.09.2021 23:28 Ответить
Сдохни,падло.
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07.09.2021 23:32 Ответить
Надіємося, що ця геббельсівська відрижка здохне в муках
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07.09.2021 23:34 Ответить
За киселёва...не чокаясь.
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07.09.2021 23:34 Ответить
Какая трагедия для ордынцев! Можно было б выкидывать телевизоры, но спасает ситуацию Сливной Бачок Скабеева.
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07.09.2021 23:41 Ответить
Теперка вона працюватиме за дваїх Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 735 .
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08.09.2021 01:00 Ответить
Зачекайте з висновками. Він гей, тому це може бути і СНІД з ковідОм.
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07.09.2021 23:46 Ответить
Щось тут зі зкріпами незкріпне трапилосьРосійського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6537.
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08.09.2021 01:02 Ответить
Так Киселёв таки ******** ? Совпадение ? Не думаю.
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08.09.2021 07:35 Ответить
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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07.09.2021 23:58 Ответить
аллах шельму метит
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08.09.2021 00:04 Ответить
А якби супер-вакциною Спутнік не вколовся міг би взагалі здохнути 🤣🤣🤣
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08.09.2021 00:08 Ответить
Думаю, немає різниці, вколовся чи не вколовся - вона все одно не діє, так що результат буде однаковий! Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9420
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08.09.2021 00:25 Ответить
Договорился...
Что человек посеет, то и пожнет (с)
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08.09.2021 00:19 Ответить
ну що, Діма, допоміг тобі твій Спутнік ?

Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.
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08.09.2021 00:25 Ответить
А что, это действительно так!!!
Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 397
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08.09.2021 10:51 Ответить
допзделся...)))= збсь)))- кабздон заждался))))
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08.09.2021 01:42 Ответить
за забором мальчики в трусиках зовут "Кисель, ииидиии к наааам !"
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08.09.2021 01:46 Ответить
Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3307
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08.09.2021 08:00 Ответить
Так вроде бы он уже болел.... Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8528
Какое-то дежа-вю....
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08.09.2021 13:59 Ответить
Дай Бог ему столько здоровья
сколько добра он сделал Украине
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08.09.2021 01:57 Ответить
Киселев - это не человек, это функция. Вместо одного пропагандиста поставят другого, который такую же функцию будет выполнять, сотня в очереди стоит, по моложе.
Так что не нужно себя обнадеживать. Вместо одного радиоактивного пепла придет другой.
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08.09.2021 01:58 Ответить
Чуркін теж був "функцією", але так приємно)
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08.09.2021 08:51 Ответить
помню, как демократка Танька Миткова в 2014 выражала солидарность с Киселевым и отказалась взять награду от междун. общества журналистов, особенно когда на него (Киселева) наложили санкции. сколько крика и шума было от нее. вот они, дерьмократы Ельцина!.
аналогично Эмма Памфилова - стала затычкой пукина.
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08.09.2021 14:51 Ответить
Наступна *********!
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08.09.2021 02:24 Ответить
и Соловей
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08.09.2021 14:47 Ответить
Ну неужели? Киселев, сделай хоть что-то хорошее в жизни, СДОХНИ наконец!!! 😬
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08.09.2021 03:34 Ответить
Привіт кобздону
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08.09.2021 07:18 Ответить
ну мозги у него поражены давно
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08.09.2021 07:18 Ответить
Соловьёв нервно курит в сторонке.
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08.09.2021 07:36 Ответить
Спутник-V делает свое дело!
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08.09.2021 07:42 Ответить
2020 Киселев предостерег гомиков от секса из-за коронавируса "COVID-19 передается при интимной близости. Не поможет даже презерватив"
2021 Киселев заразился коронавирусом

Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8025
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08.09.2021 07:57 Ответить
Маловато % даёшь 99.999% поражения лёгких пропаГАНДОНУ киселю
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08.09.2021 08:05 Ответить
25-50% маловато будет
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08.09.2021 09:46 Ответить
І що це слуги кагалу таку радість тут розігрують? Кисельов же теж з кагалу. Але що не зробтш, щоб одурачити пересічних...
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08.09.2021 09:52 Ответить
Надо в церкви поставить свечу за то, чтобы у него поразило 150% легких!
Таких тварей Бог должен карать.
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08.09.2021 09:53 Ответить
Доречі, про Спутник V:

"в январе Киселев в интервью агентству Baltnews говорил, что прививку вакциной «Спутник V»"
https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html https://lentachel.ru/news/2021/09/08/vaktsinirovannyy-televeduschiy-kiselev-gospitalizirovan-s-covid-19.html
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08.09.2021 10:03 Ответить
Колите ему СПУТНИК...только он его спаситель, )
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08.09.2021 10:22 Ответить
Так вроде этот лось им давно укололся.
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08.09.2021 10:23 Ответить
Го..но не тонет, откачают Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3050
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08.09.2021 10:23 Ответить
Бажаю кісєлям і решті пропа.андонам усіляких летальних негараздів.
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08.09.2021 10:34 Ответить
Димона не вылечит даже радиактивный пепел в его майонезных мозгах,а ************ Мымре тем более,там и майонез давно закончился от слова совсем... Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5573
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08.09.2021 11:01 Ответить
а ведь это он пугал весь мир в 2014 ядерным пеплом.
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08.09.2021 14:56 Ответить
Ну не чокаясь ребята. Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2488
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08.09.2021 11:29 Ответить
Кабзон уже ждёт в гости....на интервью
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08.09.2021 11:31 Ответить
Присоединяюсь ко всем проклятиям в адрес этого гандона.
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08.09.2021 11:54 Ответить
Вечірнього м*д*зв*на шляк трафив.
Яка сумна новина! Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7104 Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4892
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08.09.2021 12:00 Ответить
Спутнек V в действии... Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9849
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08.09.2021 12:06 Ответить
Так ...Ось і подивимось хто Богові потрібен на Землі? Бог не Дмитрошка бачить не трошки.
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08.09.2021 12:11 Ответить
народы ПНР (Панджшерская Народная Республика)
ДРП (Демократическая Республика Панджшер)
выражают соболезнование аяттоле Кисель-Ага любовно прозванного
"Балшой Дыра"


Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1842
 Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1273
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08.09.2021 14:15 Ответить
щоб воно жило дрвго довго, та сконало до завтряшнього ранку. Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6184
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08.09.2021 14:17 Ответить
Мабуть йде оновлення кадрів...Не інакше. Десь не те почав ляпати...
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08.09.2021 14:21 Ответить
вот пускай теперь лечиться в ********* .... а не на "загнивающем" западе)))
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08.09.2021 14:30 Ответить
все, кто ненавидел Украину и делал гадости ей, ушли или уходят.. -Задорнов, Говорухин, Баталов, Лановой, Сенчина, Табаков, Меньшов, Быстрицкая...
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08.09.2021 14:54 Ответить
еще кобздон
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08.09.2021 14:54 Ответить
Мучительной смерти тебе, падла
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08.09.2021 15:03 Ответить
Надеюсь скоро развеют его "радиационный пепел" по мордеру, попутного ветра.
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08.09.2021 15:44 Ответить
может стоит внести в Зраду проект закона "о пямяти скоропостижно усопших москалей" . Выходной не нужно, а вот весело помянуть...
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08.09.2021 16:10 Ответить
Даже не сомневайтесь - такие пи...ры быстро не дохнут Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4849
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08.09.2021 16:54 Ответить
100% !!! Прибивал одного , на голову с силой наступал , коленями на голову падал , а он возьми и не здохни , они живучие как тараканы ! Так невозможно , без головы выжить, а оно живое и нормально ему !!!
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08.09.2021 18:41 Ответить
... всплывёт......
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08.09.2021 17:15 Ответить
все будут рады если он в больнице подохнит животное мерзкое.....(( Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1615
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08.09.2021 19:01 Ответить
"НовичекЪ V" тобі в допомогу, пропагандон рашистський
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08.09.2021 20:56 Ответить
хай би ця нелюдь сконача чим швидше гебельсивський виродок разом з пукіним
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25.01.2022 16:20 Ответить
Какая, мать вашу, НОВОСТЬ !!!

"edited Sep 7, 2021 at 20:08"
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25.01.2022 18:33 Ответить
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