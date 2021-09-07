Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ

Дмитрий Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией, у него поражены 25-50% легких.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Киселев госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения легких КТ-2, то есть примерно 25–50%", - пишет канал.

Он отмечает, что Киселев работал, пока не развилась двустороння пневмония. Последняя программа "Вести недели" с участием пропагандиста вышла в эфир 5 сентября, Киселев был в студии. Скольких сотрудников он мог заразить в это время, пока неизвестно.

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