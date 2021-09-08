Семеро людей постраждали внаслідок пожежі в гуртожитку Уманського університету, всіх госпіталізовано, - ДСНС

Семеро осіб госпіталізовано з різними травмами в результаті пожежі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва напередодні ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок пожежі постраждало 7 осіб, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні (3 особи з порізами та 4 особи з отруєнням продуктами горіння)", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства.

Як повідомлялося, 7 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в м.Умань у кімнаті на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва виникла пожежа.

Пожежа була ліквідована на площі 30 м кв.

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Підрозділами ДСНС за допомогою автодрабин були евакуйовані 25 осіб. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 27 осіб та 7 од. техніки.