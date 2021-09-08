Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

Україна має багато перемог, зокрема духовних, втіленням яких стало надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.

Про це на IX Національному молитовному сніданку України сказав нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Томос об'єднав українські церкви. У нас різні молитви, які здійснюють у православних храмах, мечетях, синагогах, але сьогодні у нас тут одна молитва, і, я сподіваюся, що Господь її почує, - молитва за мир, молитва за згоду, молитва за майбутнє України. Ми молимося за те, щоб Господь відкрив наші серця вірі, надії, любові, а Дух святий направив наш розум", - сказав він, подякувавши всім, хто підтримує Україну в мирі.

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