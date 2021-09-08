1 898 38
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Україна має багато перемог, зокрема духовних, втіленням яких стало надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.
Про це на IX Національному молитовному сніданку України сказав нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Томос об'єднав українські церкви. У нас різні молитви, які здійснюють у православних храмах, мечетях, синагогах, але сьогодні у нас тут одна молитва, і, я сподіваюся, що Господь її почує, - молитва за мир, молитва за згоду, молитва за майбутнє України. Ми молимося за те, щоб Господь відкрив наші серця вірі, надії, любові, а Дух святий направив наш розум", - сказав він, подякувавши всім, хто підтримує Україну в мирі.
Топ коментарі
+26 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.09.2021 09:37
+25 Шрек Баблокат
показати весь коментар08.09.2021 09:44
+23 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар08.09.2021 09:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ..
Цікаво, яка істота дала їм на це дозвіл?
Откровение Иоанна, 17