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Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

Україна має багато перемог, зокрема духовних, втіленням яких стало надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.

Про це на IX Національному молитовному сніданку України сказав нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Томос об'єднав українські церкви. У нас різні молитви, які здійснюють у православних храмах, мечетях, синагогах, але сьогодні у нас тут одна молитва, і, я сподіваюся, що Господь її почує, - молитва за мир, молитва за згоду, молитва за майбутнє України. Ми молимося за те, щоб Господь відкрив наші серця вірі, надії, любові, а Дух святий направив наш розум", - сказав він, подякувавши всім, хто підтримує Україну в мирі.

Дивіться також: У Києві відбувається IX Національний молитовний сніданок України. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 09:37
+25
это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
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08.09.2021 09:44
+23
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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08.09.2021 09:48
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Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Зроблено в Росіі !!!))))
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08.09.2021 09:43 Відповісти
таки да.
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Церква,це наріжний камінь націі!! Межконфесійне питання ,це найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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08.09.2021 09:42 Відповісти
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4616
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08.09.2021 09:44 Відповісти
это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
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08.09.2021 09:44 Відповісти
Нууу.... Одним из своих достижений, Зе объявил создание "одна из самых мощных армий в Европе". Завтра и Томос будет его достижением Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4733
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08.09.2021 09:45 Відповісти
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8639
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08.09.2021 09:47 Відповісти
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3100
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08.09.2021 09:50 Відповісти
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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08.09.2021 09:48 Відповісти
УПЦ МП ,це філія ФСБ в Україні ,нах....,за порєбрік гнид кремлівських !!!))))
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08.09.2021 09:47 Відповісти
Давно пора
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08.09.2021 09:50 Відповісти
У мене рідня в Кагарлиці. Зараз там будують, здається, жіночий монастир. Кацапський.
Цікаво, яка істота дала їм на це дозвіл?
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08.09.2021 11:09 Відповісти
Під Уманню вже років з 20 такий зробили !!!)))
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08.09.2021 11:12 Відповісти
Церковь не должна одеваться в порфиру и багряницу, и прелюбодействовать с земными царями
Откровение Иоанна, 17
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08.09.2021 09:52 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5820
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08.09.2021 09:57 Відповісти
Ти про що? Українці вже бодай років з 20 як вимерзли вщент !!!)))
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08.09.2021 10:17 Відповісти
в спам щойнозаряженого подлякового бота! Нехай адміни розбираються, який деактивований логін в нього був раніше!
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08.09.2021 10:19 Відповісти
і що, адміни так швидко розібрались? Захрестили! Ну, молодца!
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08.09.2021 10:34 Відповісти
річка житивиться із джерела, і чим довша річка -тим вона і повноводніша. Порох є основним учасником розчистки джерела духовності.Таки поборов основне зло в церкві - це Філарет, я кого недуга таки зламала ну а інші персонажі "супротиву" смирно сиділи по "нірках" і вичікували. А приїзд Патріарха в Україну засвідчив, прихильники Киріла поховались в катакомбах. Ця катастрофа відгукнулась і на самому Кірілу, він вже не є топом в Московському православ"ї
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08.09.2021 10:33 Відповісти
Степан Андреевич Бандера только своим именем 80 лет кряду хочет поработить РАБссию Мавзолейную...,ну типа Бандера страшнее Гитлера Пентагона и блока НАТО...,********* особенно сильна это хочет доказать не только Шариковым РАБссии... Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5352А все кто угодно,лишь бы не Порошенко,то ********* пошутила...
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08.09.2021 11:08 Відповісти
Почему то только Порошенко говорит об этом.
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08.09.2021 11:33 Відповісти
действительно больше никому эта хрень не нужна... может просто это единственное что он сделал. хоть оно и нах не надо..
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09.09.2021 11:37 Відповісти
 
 