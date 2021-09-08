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Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко

У Украины много побед, в том числе духовных, воплощением которых стало предоставление Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал нардеп, пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Томос объединил украинские церкви. У нас разные молитвы, которые совершают в православных храмах, мечетях, синагогах, но сегодня у нас здесь одна молитва, и, я надеюсь, что Господь ее услышит, - молитва за мир, молитва за согласие, молитва за будущее Украины. Мы молимся за то, чтобы Господь открыл наши сердца вере, надежде, любви, а Дух святой направил наш ум", - сказал он, поблагодарив всех, кто поддерживает Украину в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 09:37
+25
это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
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08.09.2021 09:44
+23
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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08.09.2021 09:48
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Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 09:37 Ответить
Зроблено в Росіі !!!))))
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08.09.2021 09:43 Ответить
таки да.
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08.09.2021 09:37 Ответить
Церква,це наріжний камінь націі!! Межконфесійне питання ,це найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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08.09.2021 09:42 Ответить
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4616
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08.09.2021 09:44 Ответить
это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
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08.09.2021 09:44 Ответить
Нууу.... Одним из своих достижений, Зе объявил создание "одна из самых мощных армий в Европе". Завтра и Томос будет его достижением Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4733
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08.09.2021 09:45 Ответить
Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8639
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08.09.2021 09:47 Ответить
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3100
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08.09.2021 09:50 Ответить
Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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08.09.2021 09:48 Ответить
УПЦ МП ,це філія ФСБ в Україні ,нах....,за порєбрік гнид кремлівських !!!))))
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08.09.2021 09:47 Ответить
Давно пора
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08.09.2021 09:50 Ответить
У мене рідня в Кагарлиці. Зараз там будують, здається, жіночий монастир. Кацапський.
Цікаво, яка істота дала їм на це дозвіл?
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08.09.2021 11:09 Ответить
Під Уманню вже років з 20 такий зробили !!!)))
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08.09.2021 11:12 Ответить
Церковь не должна одеваться в порфиру и багряницу, и прелюбодействовать с земными царями
Откровение Иоанна, 17
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08.09.2021 09:52 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5820
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08.09.2021 09:57 Ответить
Ти про що? Українці вже бодай років з 20 як вимерзли вщент !!!)))
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08.09.2021 10:17 Ответить
в спам щойнозаряженого подлякового бота! Нехай адміни розбираються, який деактивований логін в нього був раніше!
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08.09.2021 10:19 Ответить
і що, адміни так швидко розібрались? Захрестили! Ну, молодца!
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08.09.2021 10:34 Ответить
річка житивиться із джерела, і чим довша річка -тим вона і повноводніша. Порох є основним учасником розчистки джерела духовності.Таки поборов основне зло в церкві - це Філарет, я кого недуга таки зламала ну а інші персонажі "супротиву" смирно сиділи по "нірках" і вичікували. А приїзд Патріарха в Україну засвідчив, прихильники Киріла поховались в катакомбах. Ця катастрофа відгукнулась і на самому Кірілу, він вже не є топом в Московському православ"ї
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08.09.2021 10:33 Ответить
Степан Андреевич Бандера только своим именем 80 лет кряду хочет поработить РАБссию Мавзолейную...,ну типа Бандера страшнее Гитлера Пентагона и блока НАТО...,********* особенно сильна это хочет доказать не только Шариковым РАБссии... Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5352А все кто угодно,лишь бы не Порошенко,то ********* пошутила...
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08.09.2021 11:08 Ответить
Почему то только Порошенко говорит об этом.
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08.09.2021 11:33 Ответить
действительно больше никому эта хрень не нужна... может просто это единственное что он сделал. хоть оно и нах не надо..
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09.09.2021 11:37 Ответить
 
 