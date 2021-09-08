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Низка карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Низка карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від коронавірусу, - Ляшко

Більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" зонах не будуть застосовуватися до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19. Це стосується і роботи закладів з вакцинованим персоналом.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, але поки не є критичною.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. Ми почали працювати над змінами до карантинних норм. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" буде треба повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Також читайте: Від коронавірусу в Києві за добу померли дві людини, одужали - 226, виявили 348 нових випадків, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Можно например кто получил две дозы вакцЫны разрешить не носить маски Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 865
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08.09.2021 13:57 Відповісти
Они ТАК удивляются, когда их заставляют надевать маски)))
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08.09.2021 14:05 Відповісти
Як Арахамія з Єрмаком планували візит в Афіни, - фотофакт

У середу, 8 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).

Середа, 8 вересня 2021, 13:53

Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698

Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про івент, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що захід відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.
Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.
"Пропонує такий формат: у п'ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось з цих… Субота-неділя там, а в неділю у другій половині (дня, - ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники івенту, - ред.) якраз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.
Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

АРАХАМІЯ з ВР ПЛАНУЄ МІЖНАРОДНИЙ ВІЗИТ З ЄРМАКОМ - а вова у цей час що робить , у теплій ванній?
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08.09.2021 13:59 Відповісти
Мабуть, робить те, що йому більше всього подобається - кайфує.
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08.09.2021 14:12 Відповісти
ну ну..потом не вакцинированные будут хоронить вакцинированных- которые полагали что плацебо вакцина их спасет даже от Смерти.... ляшко начал новый цикл ох эти рассказы про пользу вакцины от которой пользы никакой бабло надо отбить то что профукали сотни миллиардов..уколюсь и все продет а дудки вам не прошло вирус мутирует размножается в видах и вариативностях...
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08.09.2021 14:09 Відповісти
можна буде переходити дорогу на червоне світло? чи їздити п'яним за кермом, як "слуги" Зеленського?
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08.09.2021 14:11 Відповісти
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 14:24 Відповісти
Зачем ведутся эти разработки?
https://www.youtube.com/watch?v=xP5OxVRXZDI&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
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08.09.2021 15:20 Відповісти
 
 