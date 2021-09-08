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Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі

Президент Росії Володимир Путін після візиту на Далекий Схід і відвідування Благовещенська взяв кілька днів відпочинку і разом з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу вирушив на відпочинок у тайгу.

Про це розповів прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Він справді там з Шойгу, місце я називати не буду, це Сибір. Звичайний відпочинок: тайга, гори, прогулянки, свіже повітря і так далі", - розповів він.

За його словами, очікується, що президент РФ незабаром повернеться в Москву. 9 вересня у нього, за словами Пєскова, буде напружений робочий день. У четвер запланована зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, двосторонні переговори, саміт БРІКС і засідання оргкомітету "Перемога".

Путін вже не перший раз вибирає Сибір як місце для відпочинку. В останній раз Володимир Путін проводив вихідні разом з Шойгу в Сибіру 21 березня поточного року.

Пєсков відзначав, що глава російської держави "прикипів душею" до Сибіру.

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"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснював піші прогулянки по тайзі і катався на всюдиході", - так описувала цю поїздку пресслужба Кремля.

Як розповідав Пєсков, Шойгу під час поїздки показав Путіну свою майстерню, де він займається хобі - робить різні вироби з дерева.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
********...
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08.09.2021 14:23
+55
Горбатая тайга))
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08.09.2021 14:25
+36
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7893
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08.09.2021 14:40
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Видно,не вся тайга ще згоріла...
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08.09.2021 15:43 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 5642
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08.09.2021 15:43 Відповісти
В тайге все бывает.....
медведи, стая волков...... Надеюсь, что встретят....
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08.09.2021 15:54 Відповісти
и скользкие водопады там есть...)))
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09.09.2021 12:05 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7212
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08.09.2021 16:00 Відповісти
Напевно хочуть напослідок насолодитися сибірською тайгою, бо вже скоро "Сібіра будет наса"!
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08.09.2021 16:07 Відповісти
кацапней правят ******, ахахах
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08.09.2021 16:31 Відповісти
А нами хто?
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08.09.2021 21:19 Відповісти
Дайте їхні координати якутському шаману!
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08.09.2021 16:46 Відповісти
Есть у меня подозрение,что где-то там,в Сибири,у них гнездо...В смысле,кубло для разведения клонов х**ла. Раз в год их меняют местами-постановку на ТО ж никто не отменял! Батарейки там поменять,системы проверить,ПО обновить...Зашёл в тайгу один,вышел другой--и так до новой смены ,типа вахтовый метод.
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08.09.2021 16:49 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 3242
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09.09.2021 00:50 Відповісти
Совєт да любовь, молодята!
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08.09.2021 16:52 Відповісти
Хай звикає
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08.09.2021 17:01 Відповісти
спеціальна новина для любителів позубоскалить. бо єдина корисна інфа в ній, це те що Шойгу, виявляється, любить у вільний час чурки постругать.
Цензор , може вже досить український контент забивать пустими новинами з раші. Твій читач не в раші живе! нафіга нам це потрібно ! В світі повно більш якісних новин які заслуговують на висвітлення. А так , замість того щоб відв'зувати нас від орків ти постійно нас тримаєш в інформаційній повістці ворога. Ще й на додачу - низькоякісній. Пф
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08.09.2021 17:14 Відповісти
медовый месяц?
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08.09.2021 17:20 Відповісти
"...Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска..."

Неправильно написано. Повинно бути так: "...*****..." і дальше по тексту.
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08.09.2021 17:27 Відповісти
идут сатанинские обряды под камлание шаманов, приносятся кровавые жертвы
животных ( верблюдов, чёрных щенят, например) и людей ( последний пример - руководитель МЧС РФ) убивают в качестве жертвы духам
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08.09.2021 17:38 Відповісти
Може, то Габишев сердиться, тому ***** і втікнуло до тайги. А щоб так лячно не було, взяв з собою вірного коханця зброєносця.
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08.09.2021 21:44 Відповісти
Какое ещё "уеденились"? Там из каждого дупла и пенька будет выглядывать глаз майора Пронина!
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08.09.2021 18:11 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2788
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08.09.2021 18:18 Відповісти
Гомосеки Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 4306 Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 4306 Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 4306
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08.09.2021 19:46 Відповісти
І хто кого?Чи вони міняються?
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08.09.2021 19:49 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 382
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08.09.2021 20:46 Відповісти
Путин и Шойгу поехали в тайгу... Звучит, как начало поэмы Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 8431
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08.09.2021 20:56 Відповісти
Попали у пургу, из юрты - ни гу-гу.
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08.09.2021 20:58 Відповісти
Отличая причина уединиться двум мужчинам Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 6729
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08.09.2021 21:19 Відповісти
И обезглавили страну...
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09.09.2021 22:47 Відповісти
Горбата гора - 2.
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08.09.2021 21:01 Відповісти
Горбата гора зачекалася.
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08.09.2021 21:04 Відповісти
Они уединяются аж в тайге, чтобы американцы не нашли следы биоматериала. Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 926
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08.09.2021 21:06 Відповісти
ГОРБАТА ГОРА Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 1256
Дуже скрєпно.
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08.09.2021 21:21 Відповісти
Чё апять из верблюдов шашлык будут делать. Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 6969 Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 6969 Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 6969
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08.09.2021 21:22 Відповісти
мальчиков для пуйла подвезли?


Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 3336
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08.09.2021 21:31 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2511
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08.09.2021 21:33 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2918
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08.09.2021 21:33 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7982
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08.09.2021 21:34 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 9995
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08.09.2021 21:36 Відповісти
снова шаманские обряды с питьём собачей крови...
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08.09.2021 22:26 Відповісти
Границу стерегут. Там ведь теперь ,китайский беспредел на Дальнем Востоке .Те ,там ,леса рубят, баб русских е&yt
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08.09.2021 22:28 Відповісти
Совпадение? Завтра начинаются учения "Запад 2021", а кремлёвская крыса с министром обороны в тайге спрятались.... Что бы это значило? Или полоумная, шизанутая кремлёвская крыса забыла об учениях?
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08.09.2021 22:37 Відповісти
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 9495
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08.09.2021 23:43 Відповісти
Планують, кого ще зіштовхнути у водопад ...
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09.09.2021 01:50 Відповісти
Анальная долбёжка продолжается внарасеи...
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09.09.2021 02:21 Відповісти
не долетит винтокрыл педофила до мацквы...
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09.09.2021 03:49 Відповісти
В условиях международной обструкции единственное направление для отдыха это Сибирь, Тайга, Колыма и пр.
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09.09.2021 04:53 Відповісти
Сибирь, а Сибирь, сделай для нас доброе дело.
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09.09.2021 07:44 Відповісти
шойгу следующий президент параши...
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09.09.2021 11:06 Відповісти
стишок прямо:
хутин и шойгу
зашкварили тайгу
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09.09.2021 12:56 Відповісти
вас в аду заждались,ка*апские у**ки
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09.09.2021 14:20 Відповісти
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