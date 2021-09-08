Путин и Шойгу уединились в тайге

Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - рассказал он.

По его словам, ожидается, что президент РФ вскоре вернется в Москву. 9 сентября у него, по словам Пескова, будет напряженный рабочий день. В четверг запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, двусторонние переговоры, саммит БРИКС и заседание оргкомитета "Победа".

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. В последний раз Владимир Путин проводил выходные вместе с Шойгу в Сибири 21 марта текущего года.

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Песков отмечал, что глава российского государства "прикипел душой" к Сибири.

"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе", — так описывала эту поездку пресс-служба Кремля.

Как рассказывал Песков, Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.