Путин и Шойгу уединились в тайге
Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - рассказал он.
По его словам, ожидается, что президент РФ вскоре вернется в Москву. 9 сентября у него, по словам Пескова, будет напряженный рабочий день. В четверг запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, двусторонние переговоры, саммит БРИКС и заседание оргкомитета "Победа".
Путин уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. В последний раз Владимир Путин проводил выходные вместе с Шойгу в Сибири 21 марта текущего года.
Песков отмечал, что глава российского государства "прикипел душой" к Сибири.
"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе", — так описывала эту поездку пресс-служба Кремля.
Как рассказывал Песков, Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.
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медведи, стая волков...... Надеюсь, что встретят....
Цензор , може вже досить український контент забивать пустими новинами з раші. Твій читач не в раші живе! нафіга нам це потрібно ! В світі повно більш якісних новин які заслуговують на висвітлення. А так , замість того щоб відв'зувати нас від орків ти постійно нас тримаєш в інформаційній повістці ворога. Ще й на додачу - низькоякісній. Пф
Неправильно написано. Повинно бути так: "...*****..." і дальше по тексту.
животных ( верблюдов, чёрных щенят, например) и людей ( последний пример - руководитель МЧС РФ) убивают в качестве жертвы духам
коханцязброєносця.
Дуже скрєпно.
хутин и шойгу
зашкварили тайгу