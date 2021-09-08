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Путин и Шойгу уединились в тайге

Путин и Шойгу уединились в тайге

Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

 Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - рассказал он.

По его словам, ожидается, что президент РФ вскоре вернется в Москву. 9 сентября у него, по словам Пескова, будет напряженный рабочий день. В четверг запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, двусторонние переговоры, саммит БРИКС и заседание оргкомитета "Победа".

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. В последний раз Владимир Путин проводил выходные вместе с Шойгу в Сибири 21 марта текущего года.

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Песков отмечал, что глава российского государства "прикипел душой" к Сибири.

"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе", — так описывала эту поездку пресс-служба Кремля.

Как рассказывал Песков, Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.

путин (31201) Сибирь (48) Шойгу (712)


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Топ комментарии
+59
********...
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08.09.2021 14:23
+55
Горбатая тайга))
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08.09.2021 14:25
+36
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7893
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08.09.2021 14:40
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Страница 2 из 2
Видно,не вся тайга ще згоріла...
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08.09.2021 15:43 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 5642
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08.09.2021 15:43 Ответить
В тайге все бывает.....
медведи, стая волков...... Надеюсь, что встретят....
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08.09.2021 15:54 Ответить
и скользкие водопады там есть...)))
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09.09.2021 12:05 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7212
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08.09.2021 16:00 Ответить
Напевно хочуть напослідок насолодитися сибірською тайгою, бо вже скоро "Сібіра будет наса"!
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08.09.2021 16:07 Ответить
кацапней правят ******, ахахах
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08.09.2021 16:31 Ответить
А нами хто?
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08.09.2021 21:19 Ответить
Дайте їхні координати якутському шаману!
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08.09.2021 16:46 Ответить
Есть у меня подозрение,что где-то там,в Сибири,у них гнездо...В смысле,кубло для разведения клонов х**ла. Раз в год их меняют местами-постановку на ТО ж никто не отменял! Батарейки там поменять,системы проверить,ПО обновить...Зашёл в тайгу один,вышел другой--и так до новой смены ,типа вахтовый метод.
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08.09.2021 16:49 Ответить
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09.09.2021 00:50 Ответить
Совєт да любовь, молодята!
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08.09.2021 16:52 Ответить
Хай звикає
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08.09.2021 17:01 Ответить
спеціальна новина для любителів позубоскалить. бо єдина корисна інфа в ній, це те що Шойгу, виявляється, любить у вільний час чурки постругать.
Цензор , може вже досить український контент забивать пустими новинами з раші. Твій читач не в раші живе! нафіга нам це потрібно ! В світі повно більш якісних новин які заслуговують на висвітлення. А так , замість того щоб відв'зувати нас від орків ти постійно нас тримаєш в інформаційній повістці ворога. Ще й на додачу - низькоякісній. Пф
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08.09.2021 17:14 Ответить
медовый месяц?
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08.09.2021 17:20 Ответить
"...Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска..."

Неправильно написано. Повинно бути так: "...*****..." і дальше по тексту.
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08.09.2021 17:27 Ответить
идут сатанинские обряды под камлание шаманов, приносятся кровавые жертвы
животных ( верблюдов, чёрных щенят, например) и людей ( последний пример - руководитель МЧС РФ) убивают в качестве жертвы духам
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08.09.2021 17:38 Ответить
Може, то Габишев сердиться, тому ***** і втікнуло до тайги. А щоб так лячно не було, взяв з собою вірного коханця зброєносця.
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08.09.2021 21:44 Ответить
Какое ещё "уеденились"? Там из каждого дупла и пенька будет выглядывать глаз майора Пронина!
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08.09.2021 18:11 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2788
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08.09.2021 18:18 Ответить
Гомосеки
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08.09.2021 19:46 Ответить
І хто кого?Чи вони міняються?
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08.09.2021 19:49 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 382
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08.09.2021 20:46 Ответить
Путин и Шойгу поехали в тайгу... Звучит, как начало поэмы
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08.09.2021 20:56 Ответить
Попали у пургу, из юрты - ни гу-гу.
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08.09.2021 20:58 Ответить
Отличая причина уединиться двум мужчинам
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08.09.2021 21:19 Ответить
И обезглавили страну...
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09.09.2021 22:47 Ответить
Горбата гора - 2.
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08.09.2021 21:01 Ответить
Горбата гора зачекалася.
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08.09.2021 21:04 Ответить
Они уединяются аж в тайге, чтобы американцы не нашли следы биоматериала.
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08.09.2021 21:06 Ответить
ГОРБАТА ГОРА
Дуже скрєпно.
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08.09.2021 21:21 Ответить
Чё апять из верблюдов шашлык будут делать.
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08.09.2021 21:22 Ответить
мальчиков для пуйла подвезли?


Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 3336
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08.09.2021 21:31 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2511
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08.09.2021 21:33 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 2918
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08.09.2021 21:33 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 7982
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08.09.2021 21:34 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 9995
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08.09.2021 21:36 Ответить
снова шаманские обряды с питьём собачей крови...
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08.09.2021 22:26 Ответить
Границу стерегут. Там ведь теперь ,китайский беспредел на Дальнем Востоке .Те ,там ,леса рубят, баб русских е&yt
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08.09.2021 22:28 Ответить
Совпадение? Завтра начинаются учения "Запад 2021", а кремлёвская крыса с министром обороны в тайге спрятались.... Что бы это значило? Или полоумная, шизанутая кремлёвская крыса забыла об учениях?
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08.09.2021 22:37 Ответить
Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі - Цензор.НЕТ 9495
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08.09.2021 23:43 Ответить
Планують, кого ще зіштовхнути у водопад ...
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09.09.2021 01:50 Ответить
Анальная долбёжка продолжается внарасеи...
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09.09.2021 02:21 Ответить
не долетит винтокрыл педофила до мацквы...
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09.09.2021 03:49 Ответить
В условиях международной обструкции единственное направление для отдыха это Сибирь, Тайга, Колыма и пр.
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09.09.2021 04:53 Ответить
Сибирь, а Сибирь, сделай для нас доброе дело.
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09.09.2021 07:44 Ответить
шойгу следующий президент параши...
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09.09.2021 11:06 Ответить
стишок прямо:
хутин и шойгу
зашкварили тайгу
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09.09.2021 12:56 Ответить
вас в аду заждались,ка*апские у**ки
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09.09.2021 14:20 Ответить
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