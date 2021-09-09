Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту в Мінінфраструктури

Кабмін вирішив передати формування та реалізацію державної політики в сфері туризму і курортів у Міністерство інфраструктури України і перепідпорядкувати йому Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) України.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінінфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави міністерства Олександра Кубракова, це рішення відкриває ширші можливості для створення нової курортної інфраструктури в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Рішення – не спонтанне. Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт "Мандруй Україною", активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку", - йдеться в повідомленні.

За словами Ккубракова, на основі цих напрацювань слід створити умови для розбудови туристичного сектору. Команда Мінінфраструктури довгий час системно співпрацює з Мінкультом. Про це свідчать дороги до туристичних магнітів, нова навігація, розвиток водних туристичних маршрутів.

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"Однак відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку "Великого будівництва". Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країни", - підкреслив міністр інфраструктури.

Мінінфраструктури формувало і реалізовувало державну політику в сфері туризму з 2011 по 2015 рік. У 2015-му ця функція була передана Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, раніше в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував проєкт "Мале Карпатське коло", який передбачає розвиток комфортних доріг між туристичними центрами Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

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