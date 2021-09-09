Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту в Мінінфраструктури
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Кабмін вирішив передати формування та реалізацію державної політики в сфері туризму і курортів у Міністерство інфраструктури України і перепідпорядкувати йому Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) України.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінінфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави міністерства Олександра Кубракова, це рішення відкриває ширші можливості для створення нової курортної інфраструктури в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
"Рішення – не спонтанне. Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт "Мандруй Україною", активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку", - йдеться в повідомленні.
За словами Ккубракова, на основі цих напрацювань слід створити умови для розбудови туристичного сектору. Команда Мінінфраструктури довгий час системно співпрацює з Мінкультом. Про це свідчать дороги до туристичних магнітів, нова навігація, розвиток водних туристичних маршрутів.
"Однак відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку "Великого будівництва". Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країни", - підкреслив міністр інфраструктури.
Мінінфраструктури формувало і реалізовувало державну політику в сфері туризму з 2011 по 2015 рік. У 2015-му ця функція була передана Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
Нагадаємо, раніше в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував проєкт "Мале Карпатське коло", який передбачає розвиток комфортних доріг між туристичними центрами Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.
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