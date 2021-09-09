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Новини Політика України
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Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту в Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту в Мінінфраструктури

Кабмін вирішив передати формування та реалізацію державної політики в сфері туризму і курортів у Міністерство інфраструктури України і перепідпорядкувати йому Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) України.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінінфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави міністерства Олександра Кубракова, це рішення відкриває ширші можливості для створення нової курортної інфраструктури в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Рішення – не спонтанне. Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт "Мандруй Україною", активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку", - йдеться в повідомленні.

За словами Ккубракова, на основі цих напрацювань слід створити умови для розбудови туристичного сектору. Команда Мінінфраструктури довгий час системно співпрацює з Мінкультом. Про це свідчать дороги до туристичних магнітів, нова навігація, розвиток водних туристичних маршрутів.

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"Однак відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку "Великого будівництва". Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країни", - підкреслив міністр інфраструктури.

Мінінфраструктури формувало і реалізовувало державну політику в сфері туризму з 2011 по 2015 рік. У 2015-му ця функція була передана Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, раніше в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував проєкт "Мале Карпатське коло", який передбачає розвиток комфортних доріг між туристичними центрами Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

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Автор: Наталя Джума
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имитация бурной деятельности, от шестёрки Ахметова - Шмыгаля
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08.09.2021 14:38 Відповісти
двигають койки
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08.09.2021 14:38 Відповісти
шило на мыло )))
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08.09.2021 15:07 Відповісти
Часи на труси !!!)))
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09.09.2021 13:36 Відповісти
А в борделі все пересувають ліжка! Хоча їм вже тищу разів казали - міняйте персонал!
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08.09.2021 16:31 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!)))
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09.09.2021 13:37 Відповісти
Архіважливе рішення. Коли займетесь економікою, кловуни?
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09.09.2021 13:38 Відповісти
Да не треба туризмом управляти, головне не заважати! Усе, куда ЗЕлені сунуть свій писок, перетворюється у лайно.
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09.09.2021 14:44 Відповісти
В США немає міністерства ні культури ні спорту але які результати!
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09.09.2021 14:56 Відповісти
 
 