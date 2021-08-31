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Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба

Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційний сайт України вже доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.

Також читайте: Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Всі раді.
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31.08.2021 10:08
+1
Еще радостнее что этот центр экономический все глубже в парашку внедряется, уже сибирьнаш, потом глядишь и мацкванаш.И правильно ,любителей ползучей оккупации надо лечить их же методами.
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31.08.2021 11:00
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Всі раді.
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31.08.2021 10:08 Відповісти
Еще радостнее что этот центр экономический все глубже в парашку внедряется, уже сибирьнаш, потом глядишь и мацкванаш.И правильно ,любителей ползучей оккупации надо лечить их же методами.
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31.08.2021 11:00 Відповісти
на китайском языке.-Правильно. Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Недалеко время, когда большинство украинцев будут приятного желтоватого цвета.
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31.08.2021 10:23 Відповісти
Ваащета официальна чайникавазикань называцца толерасто путунхуй (сакражена птнх), бриты апзывали иго ***** рин, шо тожа нармальна звучит. Не к дабру усё эта. Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302 Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302 Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1302
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31.08.2021 10:33 Відповісти
Не порносайт /или порно?/, без китайского можно было и обойтись! Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7984
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31.08.2021 10:35 Відповісти
сайта нет
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31.08.2021 15:07 Відповісти
так и не изменили лого полностью украденное с порн хаб гей.
позорище и диверсия.
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01.09.2021 04:52 Відповісти
 
 