Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба

Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційний сайт України вже доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.

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