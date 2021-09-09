Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов
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Українці повинні вже сьогодні самі дбати про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив ексміністр економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна має розраховувати на себе. Для кожної людини і сім'ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічної проблеми це не буде зроблено за рік або два - це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3-5%", - заявив Милованов.
Ексміністр закликав людей "бути відповідальними, якщо є така можливість - накопичувати і розраховувати на себе".
Будь ласка, зачекайте...
Я не удивлен что он с Гусевым на одной волне, но кто-то ж их туда посадил несмотря ни на что?! Кто этот "кто-то"?
Неужели адекваты приходят к власти. Мне нравится
Для этого деньги, которые сейчас идут в пенс.фонд должны выдаваться работнику наруки. А он уж как хочет, хочет пробухает, хочет положит в банк, хочет купит баксы и спрячет в матрас, до возраста пенсии.
и в итоге это же государство заставляет с 40% оставшихся денег откладывать на пенсию, это что жить надо на 20% зарплаты, а остальные 20% отложить себе на пенсию и 60% подарить государству?
После таких заявлений от государства, все больше населения начнут рассчитывать только на себя и будут уходить в тень, чтоб не платить 60% государству, а откладывать их себе на пенсию.
но в бизнес плане на работника работодатель всегда закладывает 14100 грн., никто за работника с собственного кармана платить налоги не будет 4100 грн.
-Мы не платим зарплату в конвертах,
мы просто помогаем украинцам отложить на пенсию!
https://censor.net/ru/p3287226
Еврейские погромы времен гражданской войны.
А Как же Конституция Украины для украинцев (вопрос конечно интересный ).
Конституция Украины пенсионное обеспечение
Наверняка все начнется , как только отменят нормы конституции о Пенсионном обеспечении
для м о л о д е ж и ...
жидаем .о
Конституция Украины гарантирует всем гражданам,
для которых пенсии,
другие виды социальных выплат и пособий является основным источником существования,
должен быть обеспечен уровень жизни, не низший от прожиточного минимума, установленного законом.
Владимир Тольц: Заметьте, это 19-й год, не первый год гражданской войны, и еврейское население уже как будто имеет привычные приемы, что делать при начинающемся погроме. Мужчины прячутся на чердаке, женщины вопят....
Тогда верните всё, что ими уплачено в пенсионный фонд.
С процентом за пользование деньгами.
ЗАКОН УКРАИНЫОб общеобязательном государственном пенсионном страховании
С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 24 июня 2004 года N 1878-ІV,
от 4 ноября 2004 года N 2153-ІV,
от 23 декабря 2004 года N 2287-ІV,
от 23 декабря 2004 года N 2291-ІV,
от 13 января 2005 года N 2343-ІV,
от 25 марта 2005 года N 2505-ІV,
от 31 мая 2005 года N 2613-ІV,
от 16 июня 2005 года N 2658-ІV,
от 3 ноября 2005 года N 3057-ІV,
от 3 ноября 2005 года N 3058-ІV,
от 17 ноября 2005 года N 3108-ІV,
от 20 декабря 2005 года N 3235-ІV,
от 10 января 2006 года N 3297-ІV,
от 22 февраля 2006 года N 3456-ІV,
от 4 апреля 2006 года N 3591-ІV,
от 26 июля 2006 года N 32-V,
от 3 августа 2006 года N 67-V,
от 16 ноября 2006 года N 364-V,
от 12 декабря 2006 года N 436-V,
от 19 декабря 2006 года N 489-V
(учитывая изменения, внесенные Законом
Украины от 15 марта 2007 года N 749-V),
от 22 марта 2007 года N 827-V,
от 3 апреля 2007 года N 857-V,
от 27 апреля 2007 года N 996-V,
от 28 декабря 2007 года N 107-VІ
(изменения, внесенные Законом Украины от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
действуют по 31 декабря 2008 года,
изменения, внесенные подпунктами 1 - 6, 8 - 12 пункта 35 раздела ІІ Закона Украины
от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
признаны не отвечающими Конституции Украины (являются неконституционными),
согласно Решению Конституционного Суда Украины
от 22 мая 2008 года N 10-рп/2008,
изменения, внесенные подпунктом 7 пункта 35 раздела ІІ
Закона Украины от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
вступили в силу с 1 октября 2008 года),
от 3 июня 2008 года N 309-VІ,
от 2 сентября 2008 года N 345-VІ,
от 31 октября 2008 года N 639-VІ
(изменения, внесенные Законом Украины от 31 октября 2008 года N 639-VІ,
действовали до 1 января 2011 года),
от 24 декабря 2008 года N 795-VІ,
от 25 декабря 2008 года N 799-VІ,
от 5 марта 2009 года N 1074-VІ,
от 16 апреля 2009 года N 1276-VІ,
от 23 июня 2009 года N 1543-VІ,
от 25 июня 2009 года N 1564-VІ,
от 1 июля 2010 года N 2388-VІ,
от 8 июля 2010 года N 2461-VІ,
от 8 июля 2010 года N 2464-VІ,
от 9 сентября 2010 года N 2508-VІ,
от 22 декабря 2010 года N 2850-VІ,
от 23 декабря 2010 года N 2856-VІ,
от 11 января 2011 года N 2911-VІ,
от 7 июля 2011 года N 3609-VІ,
от 7 июля 2011 года N 3610-VІ,
от 8 июля 2011 года N 3668-VІ
(изменения, предусмотренные абзацем сто тридцать восьмым подпункта 17
пункта 6 раздела ІІ Закона Украины от 8 июля 2011 года N 3668-VІ,
вступили в силу с 1 января 2012 года),
от 17 мая 2012 года N 4719-VІ,
от 24 мая 2012 года N 4841-VІ,
от 6 июля 2012 года N 5178-VІ,
от 6 сентября 2012 года N 5213-VІ,
от 16 октября 2012 года N 5462-VІ,
от 20 ноября 2012 года N 5492-VІ,
от 4 апреля 2013 года N 184-VІІ,
от 14 мая 2013 года N 231-VІІ,
от 4 июля 2013 года N 406-VІІ,
от 27 марта 2014 года N 1166-VІІ,
от 27 марта 2014 года N 1170-VІІ,
от 13 мая 2014 года N 1258-VІІ,
от 28 декабря 2014 года N 76-VІІІ,
от 2 марта 2015 года N 213-VІІІ,
от 15 июля 2015 года N 614-VІІІ,
от 24 ноября 2015 года N 804-VІІІ,
от 23 декабря 2015 года N 901-VІІІ,
от 24 декабря 2015 года N 911-VІІІ,
от 18 февраля 2016 года N 1010-VІІІ,
от 29 марта 2016 года N 1043-VІІІ,
от 19 апреля 2016 года N 1109-VІІІ,
от 19 апреля 2016 года N 1110-VІІІ,
от 17 мая 2016 года N 1369-VІІІ,
от 7 сентября 2016 года N 1492-VІІІ,
от 18 октября 2016 года N 1683-VІІІ,
от 19 октября 2016 года N 1692-VІІІ,
от 6 декабря 2016 года N 1774-VІІІ,
от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ
(изменения, внесенные подпунктами 10 и 22, абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым,
тридцать третьим - тридцать седьмым, шестьдесят шестым - семьдесят вторым
подпункта 27 пункта 19 Закона Украины от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ,
применяются с 1 октября 2017 года;
изменения, внесенные подпунктом 25, абзацами первым - двадцать пятым подпункта 27
пункта 19 Закона Украины от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ,
вступают в силу с 1 января 2018 года),
от 19 декабря 2017 года N 2249-VІІІ,
от 8 февраля 2018 года N 2281-VІІІ,
от 17 мая 2018 года N 2427-VІІІ
(который вводится в действие с 1 января 2019 года),
от 7 июня 2018 года N 2449-VІІІ,
от 19 июня 2018 года N 2462-VІІІ,
от 3 июля 2018 года N 2476-VІІІ,
от 12 июля 2018 года N 2505-VІІІ,
от 12 сентября 2019 года N 79-ІX
(который применяется с 1 июля 2020 года),
от 3 декабря 2019 года N 324-ІX,
от 4 декабря 2019 года N 329-ІX
(который вводится в действие с 1 января 2020 года),
от 14 января 2020 года N 440-ІX,
от 4 марта 2020 года N 524-IX,
от 17 марта 2020 года N 533-IX,
от 30 марта 2020 года N 540-IX,
от 13 мая 2020 года N 591-IX,
от 17 июня 2020 года N 720-ІX,
от 19 июня 2020 года N 738-ІX,
от 30 сентября 2020 года N 931-ІX
(который вводится в действие с 25 января 2021 года),
от 4 декабря 2020 года N 1071-IX,
от 4 декабря 2020 года N 1072-IX,
от 5 февраля 2021 года N 1217-ІX,
от 15 июля 2021 года N 1667-IX
Положения абзацев третьего и четвертого пункта 13 раздела XV данного Закона
признаны не отвечающими Конституции Украины (являются неконституционными)
(согласно решению Конституционного Суда Украины
от 11 октября 2005 года N 8-рп/2005)
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·2 ч
С одной стороны Милованов подтвердил полную недееспособность власти,а с другой стороны прямым текстом озвучил курс на геноцид украинцев. Тем временем Зе уже собрался не только герб Украины менять,а и гимн. Информационная свалка+реальный геноцид -путь к нужному кукловодам хаосу.
І зовсім виглядає знущанням призначення мінімальної пенсії людям із 30 літнім стажем. Держава має піклуватись про малих, старих та немічних і створювати умови для достойного життя працюючих. А не займатися здирництвом та брехнею.
За останні роки якась шоуманія- заміна вивісок,показуха а не реальний розвиток економіки.Легалізували казино і подібне-- то скільки до бюджету надійшло? Отож