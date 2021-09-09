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пенсія (922) Милованов Тимофій (281)

Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов

Українці повинні вже сьогодні самі дбати про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив ексміністр економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна має розраховувати на себе. Для кожної людини і сім'ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічної проблеми це не буде зроблено за рік або два - це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3-5%", - заявив Милованов.

Ексміністр закликав людей "бути відповідальними, якщо є така можливість - накопичувати і розраховувати на себе".

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Топ коментарі
+129
А зачем тогда такому государству платить налоги?
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08.09.2021 23:59
+58
_Затем что как же они тогда харчеватся будут? Если ты кормишь только себя и свою семью - а милованова?!
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09.09.2021 00:03
+52
Навіщо такі державні діячі знімають з моєї зп податок в пенсійний фонд??? нонсенс дибіл Мілованов*?
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09.09.2021 00:01
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Вони вже давно використані . Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов - Цензор.НЕТ 8373 . Кошти ЄСВ ,сплачені платником податків , на протязі місяця після сплати , розподіляються і виплачуються пенсіонерам у вигляді пенcій . Без залишку ,, їх навіть мало , тому в ПФ відраховуются ще й кошти з бюджета країни .
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09.09.2021 11:28 Відповісти
Мами, папы, бабушки и дедушки их получали. А некоторые до сих пор получают, если живы!
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09.09.2021 15:18 Відповісти
А де ж обіСцяні рхформи?
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09.09.2021 11:21 Відповісти
Как вариант, если согласно Конституции земля и недра принадлежат народу, то нужно не раздеребанить землю и недра и продать, а сдать в аренду и наполнять пенсионный фонд!
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09.09.2021 11:24 Відповісти
В чем магический секрет этого кадра что он до сих пор сидит на ушах зели и потоках УОПа?
Я не удивлен что он с Гусевым на одной волне, но кто-то ж их туда посадил несмотря ни на что?! Кто этот "кто-то"?
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09.09.2021 11:45 Відповісти
Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов - Цензор.НЕТ 8983
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09.09.2021 11:54 Відповісти
Он сказал правду. Эпоха бедности и барыг закончилась. Теперь будете жить еще хуже.
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09.09.2021 12:05 Відповісти
"Я вам ничиво не должен!"
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09.09.2021 12:18 Відповісти
Ни хера себе, вчера говорили,- что учителя, не могут получать много. Сегодня,- что надо про пенсию думать самим.
Неужели адекваты приходят к власти. Мне нравится
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09.09.2021 12:21 Відповісти
доки прошарок зелених кравасісів зелє-мілованових доїть Україну так і треба робити
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09.09.2021 12:21 Відповісти
пора сносить эту власть - на хрен!!!!!
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09.09.2021 12:50 Відповісти
Милованов, в нашем государстве невозможно накопить на пенсию себе самому, так как мы имеем большую инфляцию. Инфляция есть в любой валюте. В отложенных деньгах невозможно, они обесценятся. Рынок нормальных ценных бумаг не работает и нам недоступен. Надежных пенсионных фондов тоже нет. Разве что в золотых слитках, но за их хранение платить нужно, это раз, они существенно стоят, это два, этот актив в течение хранения не работает, это три. О чем ты говоришь, Милованов? Люди всю жизнь платили государству часть заработанного, а теперь государство спрыгивает? Пенсию в 1800 гривен хочешь? Как на нее прожить, если коммунальные платежи больше? Люди вынуждены стараться работать до самой смерти, если есть где, ну или умирать намного раньше времени, назначенного природой.
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09.09.2021 12:57 Відповісти
Спочатку відміна зборів до ПФ з доходів а потім можна казати про"кожний сам за себе" А то ти грошей державі дай,а держава тобі-розраховуй тільки на себе Нє пацанчик, так не піде. Якщо не знаєш що з цим робити, встав і здриснув з цього місця Хай цим займається хтось більш розумний
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09.09.2021 13:21 Відповісти
Крипту покупай
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09.09.2021 13:49 Відповісти
Раздвоение личности--шизофрения. Когда назвал себя дебилом, он, будучи в фазе --Милованов(как есть),говорил о своей противоположности... читая статью--следует понимать ,что Милованов, находился в другой фазе психического состояния---как дебил.))
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09.09.2021 13:10 Відповісти
Так он и есть, самый настоящий дебил. Нормальному, порядочному человеку, такое даже в голову не взбредёт.
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09.09.2021 15:02 Відповісти
Украинцы должны уже сегодня сами заботиться о своей старости и копить деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.

Для этого деньги, которые сейчас идут в пенс.фонд должны выдаваться работнику наруки. А он уж как хочет, хочет пробухает, хочет положит в банк, хочет купит баксы и спрячет в матрас, до возраста пенсии.
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09.09.2021 13:29 Відповісти
Понижайте налоги, т.к. платить 60% (НДФЛ 18% +ВС 1,5% + ЕСВ 22% + ПДВ 20%) с белой зарплаты обычного работяги государству это много,
и в итоге это же государство заставляет с 40% оставшихся денег откладывать на пенсию, это что жить надо на 20% зарплаты, а остальные 20% отложить себе на пенсию и 60% подарить государству?
После таких заявлений от государства, все больше населения начнут рассчитывать только на себя и будут уходить в тень, чтоб не платить 60% государству, а откладывать их себе на пенсию.
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09.09.2021 13:31 Відповісти
Вообще белая зарплата означает что тебе платят допустим 10тыс. А налог насчитывается сверху зарплаты 4100 и платится государству. Т. е. расходы на зарплату у работодателя составлябют 14100 грн. Но многие не знают и работодатели жучат их списывая налоги из зарплаты.
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09.09.2021 13:51 Відповісти
белость зарплаты у каждого работодателя своя,
но в бизнес плане на работника работодатель всегда закладывает 14100 грн., никто за работника с собственного кармана платить налоги не будет 4100 грн.
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09.09.2021 14:17 Відповісти
Теперь у украинских компаний которые платят зарплаты в конвертах, будет слоган:
-Мы не платим зарплату в конвертах,
мы просто помогаем украинцам отложить на пенсию!
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09.09.2021 13:35 Відповісти
Мілованов, ти дебіл, якби ви не крали на відкатах і тендерах, то і грошіби на пенсії були. Кожен пенсіонер котрий помре від того що в нього немає грошей на ліки, на вашій совісті, іуди.
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09.09.2021 13:51 Відповісти
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж

https://censor.net/ru/p3287226
Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов - Цензор.НЕТ 4039
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Киевская школа экономики должна рассчитывать на себя, а не вылизывать спонсорам.
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09.09.2021 14:22 Відповісти
Милованов, ты дебил, или просто прикидываешься им, а??? А на хрена тогда мы налоги платим, чтоб вас дармоедов содержать? Да и какое может быть откладывание, если получаешь минималку, а тарифы какие за коммуналку, а цены на продукты, а твоя "бесплатная" медицина? Здесь даже приходится отказываться от куска хлеба, чтоб свести концы с концами. А вот вам это в правительстве, в самый раз, при таких сотен тысячных зарплат. Или это ты по себе меряешь, по своей зарплате? Гниды вы, самые настоящие, живущие за счёт народа.
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09.09.2021 14:54 Відповісти
При совке уже откладывали...
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09.09.2021 15:06 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/375415.html

Еврейские погромы

времен гражданской войны.

А Как же Конституция Украины для украинцев (вопрос конечно интересный ).

Конституция Украины пенсионное обеспечение
Наверняка все начнется , как только отменят нормы конституции о Пенсионном обеспечении
для м о л о д е ж и ...
жидаем .о Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов - Цензор.НЕТ 8797

Конституция Украины гарантирует всем гражданам,
для которых пенсии,
другие виды социальных выплат и пособий является основным источником существования,
должен быть обеспечен уровень жизни, не низший от прожиточного минимума, установленного законом.

Владимир Тольц: Заметьте, это 19-й год, не первый год гражданской войны, и еврейское население уже как будто имеет привычные приемы, что делать при начинающемся погроме. Мужчины прячутся на чердаке, женщины вопят....
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09.09.2021 15:13 Відповісти
Из твоих милованов высказываний, можно сказать лишь из двух одно: - ты просто хитрожопый, или же хитровы@баный.
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09.09.2021 15:16 Відповісти
Украинцы должны рассчитывать на себя ?
Тогда верните всё, что ими уплачено в пенсионный фонд.
С процентом за пользование деньгами.
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09.09.2021 15:20 Відповісти
Цей неук повністю дискредитує державу Україна, невже таким людям можливо довіряти управління країною... Хм.... а може просто накурився. Реальний дятел.
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09.09.2021 15:21 Відповісти
Это же надо быть такими бумажными наперсточниками...

ЗАКОН УКРАИНЫОб общеобязательном государственном пенсионном страховании
С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 24 июня 2004 года N 1878-ІV,
от 4 ноября 2004 года N 2153-ІV,
от 23 декабря 2004 года N 2287-ІV,
от 23 декабря 2004 года N 2291-ІV,
от 13 января 2005 года N 2343-ІV,
от 25 марта 2005 года N 2505-ІV,
от 31 мая 2005 года N 2613-ІV,
от 16 июня 2005 года N 2658-ІV,
от 3 ноября 2005 года N 3057-ІV,
от 3 ноября 2005 года N 3058-ІV,
от 17 ноября 2005 года N 3108-ІV,
от 20 декабря 2005 года N 3235-ІV,
от 10 января 2006 года N 3297-ІV,
от 22 февраля 2006 года N 3456-ІV,
от 4 апреля 2006 года N 3591-ІV,
от 26 июля 2006 года N 32-V,
от 3 августа 2006 года N 67-V,
от 16 ноября 2006 года N 364-V,
от 12 декабря 2006 года N 436-V,
от 19 декабря 2006 года N 489-V
(учитывая изменения, внесенные Законом
Украины от 15 марта 2007 года N 749-V),
от 22 марта 2007 года N 827-V,
от 3 апреля 2007 года N 857-V,
от 27 апреля 2007 года N 996-V,
от 28 декабря 2007 года N 107-VІ
(изменения, внесенные Законом Украины от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
действуют по 31 декабря 2008 года,
изменения, внесенные подпунктами 1 - 6, 8 - 12 пункта 35 раздела ІІ Закона Украины
от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
признаны не отвечающими Конституции Украины (являются неконституционными),
согласно Решению Конституционного Суда Украины
от 22 мая 2008 года N 10-рп/2008,
изменения, внесенные подпунктом 7 пункта 35 раздела ІІ
Закона Украины от 28 декабря 2007 года N 107-VІ,
вступили в силу с 1 октября 2008 года),
от 3 июня 2008 года N 309-VІ,
от 2 сентября 2008 года N 345-VІ,
от 31 октября 2008 года N 639-VІ
(изменения, внесенные Законом Украины от 31 октября 2008 года N 639-VІ,
действовали до 1 января 2011 года),
от 24 декабря 2008 года N 795-VІ,
от 25 декабря 2008 года N 799-VІ,
от 5 марта 2009 года N 1074-VІ,
от 16 апреля 2009 года N 1276-VІ,
от 23 июня 2009 года N 1543-VІ,
от 25 июня 2009 года N 1564-VІ,
от 1 июля 2010 года N 2388-VІ,
от 8 июля 2010 года N 2461-VІ,
от 8 июля 2010 года N 2464-VІ,
от 9 сентября 2010 года N 2508-VІ,
от 22 декабря 2010 года N 2850-VІ,
от 23 декабря 2010 года N 2856-VІ,
от 11 января 2011 года N 2911-VІ,
от 7 июля 2011 года N 3609-VІ,
от 7 июля 2011 года N 3610-VІ,
от 8 июля 2011 года N 3668-VІ
(изменения, предусмотренные абзацем сто тридцать восьмым подпункта 17
пункта 6 раздела ІІ Закона Украины от 8 июля 2011 года N 3668-VІ,
вступили в силу с 1 января 2012 года),
от 17 мая 2012 года N 4719-VІ,
от 24 мая 2012 года N 4841-VІ,
от 6 июля 2012 года N 5178-VІ,
от 6 сентября 2012 года N 5213-VІ,
от 16 октября 2012 года N 5462-VІ,
от 20 ноября 2012 года N 5492-VІ,
от 4 апреля 2013 года N 184-VІІ,
от 14 мая 2013 года N 231-VІІ,
от 4 июля 2013 года N 406-VІІ,
от 27 марта 2014 года N 1166-VІІ,
от 27 марта 2014 года N 1170-VІІ,
от 13 мая 2014 года N 1258-VІІ,
от 28 декабря 2014 года N 76-VІІІ,
от 2 марта 2015 года N 213-VІІІ,
от 15 июля 2015 года N 614-VІІІ,
от 24 ноября 2015 года N 804-VІІІ,
от 23 декабря 2015 года N 901-VІІІ,
от 24 декабря 2015 года N 911-VІІІ,
от 18 февраля 2016 года N 1010-VІІІ,
от 29 марта 2016 года N 1043-VІІІ,
от 19 апреля 2016 года N 1109-VІІІ,
от 19 апреля 2016 года N 1110-VІІІ,
от 17 мая 2016 года N 1369-VІІІ,
от 7 сентября 2016 года N 1492-VІІІ,
от 18 октября 2016 года N 1683-VІІІ,
от 19 октября 2016 года N 1692-VІІІ,
от 6 декабря 2016 года N 1774-VІІІ,
от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ
(изменения, внесенные подпунктами 10 и 22, абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым,
тридцать третьим - тридцать седьмым, шестьдесят шестым - семьдесят вторым
подпункта 27 пункта 19 Закона Украины от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ,
применяются с 1 октября 2017 года;
изменения, внесенные подпунктом 25, абзацами первым - двадцать пятым подпункта 27
пункта 19 Закона Украины от 3 октября 2017 года N 2148-VІІІ,
вступают в силу с 1 января 2018 года),
от 19 декабря 2017 года N 2249-VІІІ,
от 8 февраля 2018 года N 2281-VІІІ,
от 17 мая 2018 года N 2427-VІІІ
(который вводится в действие с 1 января 2019 года),
от 7 июня 2018 года N 2449-VІІІ,
от 19 июня 2018 года N 2462-VІІІ,
от 3 июля 2018 года N 2476-VІІІ,
от 12 июля 2018 года N 2505-VІІІ,
от 12 сентября 2019 года N 79-ІX
(который применяется с 1 июля 2020 года),
от 3 декабря 2019 года N 324-ІX,
от 4 декабря 2019 года N 329-ІX
(который вводится в действие с 1 января 2020 года),
от 14 января 2020 года N 440-ІX,
от 4 марта 2020 года N 524-IX,
от 17 марта 2020 года N 533-IX,
от 30 марта 2020 года N 540-IX,
от 13 мая 2020 года N 591-IX,
от 17 июня 2020 года N 720-ІX,
от 19 июня 2020 года N 738-ІX,
от 30 сентября 2020 года N 931-ІX
(который вводится в действие с 25 января 2021 года),
от 4 декабря 2020 года N 1071-IX,
от 4 декабря 2020 года N 1072-IX,
от 5 февраля 2021 года N 1217-ІX,
от 15 июля 2021 года N 1667-IX
Положения абзацев третьего и четвертого пункта 13 раздела XV данного Закона
признаны не отвечающими Конституции Украины (являются неконституционными)
(согласно решению Конституционного Суда Украины
от 11 октября 2005 года N 8-рп/2005)
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09.09.2021 15:44 Відповісти








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·2 ч

С одной стороны Милованов подтвердил полную недееспособность власти,а с другой стороны прямым текстом озвучил курс на геноцид украинцев. Тем временем Зе уже собрался не только герб Украины менять,а и гимн. Информационная свалка+реальный геноцид -путь к нужному кукловодам хаосу.
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09.09.2021 15:55 Відповісти
Милованов, кто ты такой, что "умничаешь"? Понабирали идиотов и неучей! ..иди книги почитай, иди0т!
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09.09.2021 16:19 Відповісти
наголосовали по приколу... теперь будут 73% без работы, без пенсии, ещё и декларацию подай налог зеленскому заплати за то, что нажил при Порошенко Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов - Цензор.НЕТ 2749
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09.09.2021 16:24 Відповісти
А что ж вы , ссу...,то есть "слуги народа " на себя не рассчитываете ,когда получаете компенсации на оплату проживания в Киеве или в очередной раз себе зарплаты повышаете ?
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09.09.2021 16:30 Відповісти
Гнати треба цю владу к бісовій матері. І що швидше, то ліпше. Доки вони нас не пустили голими і босими попідтинню з торбами. Очистьмо країну від зеленої зарази!
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09.09.2021 17:09 Відповісти
Ага с учетом инфляции
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09.09.2021 17:50 Відповісти
Милованов получает зарплату от украинцев которые платят налоги государству.Зачем в таких случаях содержать таких чинуш которые только и делают что поедают чужое.
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09.09.2021 18:01 Відповісти
Я так и делаю, только за кой хрен по 100 тысяч налогов плачу, больше чем могу сам скопить себе хз. Видимо платить пенсии ием кто идет голосовать за мудаков 30 лет.
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09.09.2021 18:22 Відповісти
Податкова так би мовити амністія з цієї опери також. Амністія на мою думку повинна мати такий вигляд- з призначеної дати Всі громадяни мають платити 3-4 відсотки від доходів у подальшому часі. Все що було до тієї дати автоматично амністується. Крапка.
І зовсім виглядає знущанням призначення мінімальної пенсії людям із 30 літнім стажем. Держава має піклуватись про малих, старих та немічних і створювати умови для достойного життя працюючих. А не займатися здирництвом та брехнею.
За останні роки якась шоуманія- заміна вивісок,показуха а не реальний розвиток економіки.Легалізували казино і подібне-- то скільки до бюджету надійшло? Отож
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09.09.2021 22:30 Відповісти
Да он просто скотина
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09.09.2021 23:44 Відповісти
Когда реальная инфляция превышает проценты отчислений в копилку,а процент депозитов минус налог в среднем вдвое меньше инфляции - разговоры Милованова это глупость
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10.09.2021 20:11 Відповісти
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