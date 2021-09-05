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36 тисяч пенсіонерв-чорнобильців отримають підвищену пенсію, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Розмір пенсії з інвалідності збільшать майже для 36 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Особи з інвалідністю, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть отримувати підвищену пенсію. Відповідне рішення на виконання закону України уряд ухвалив цього тижня. Середній розмір підвищення виплат становитиме понад 2300 грн. Перерахунок торкнеться 35,9 тис. осіб", - написав він.
На сайті Кабміну зазначено, що пенсії чорнобильцям з інвалідності збільшили 1 липня 2021 року - від 3700 грн (III група інвалідності) до 6000 грн (II група інвалідності).
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар05.09.2021 18:22
+3 Beer Bear
показати весь коментар05.09.2021 19:42
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показати весь коментар05.09.2021 20:50
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на кого эти сказки рассчитаны?
я чернобылец и знаю кучу примеров,когда человек там был но не хватило пару дней для статуса или утеряны документы в архиве и человек не может подтвердить свое нахождение там при том,что товарищи его этот статус имеют.
ты видать не связывался с государством которое и заслуженные льготы отбирает.
таксист везет комуняцького босса к КПП, это что за босс у которого служебной тачки нет?!бу га га! .
Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом .
А простых ликвидаторов, забыли? 28 грн ежемесячно, на оздоровление и питание, и бесплатный проезд в гортранспорте. Кто же тогда в 20 лет, придя с СА, думал о связи, льготах, лкк? А когда кинулся, стоимость услуги оказалась неподьемной.