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пенсія (921) чорнобильці (61) Денис Шмигаль (2691)

36 тисяч пенсіонерв-чорнобильців отримають підвищену пенсію, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

36 тисяч пенсіонерв-чорнобильців отримають підвищену пенсію, - Шмигаль

Розмір пенсії з інвалідності збільшать майже для 36 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Особи з інвалідністю, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть отримувати підвищену пенсію. Відповідне рішення на виконання закону України уряд ухвалив цього тижня. Середній розмір підвищення виплат становитиме понад 2300 грн. Перерахунок торкнеться 35,9 тис. осіб", - написав він.

На сайті Кабміну зазначено, що пенсії чорнобильцям з інвалідності збільшили 1 липня 2021 року -  від 3700 грн (III група інвалідності) до 6000 грн (II група інвалідності).

Читайте також: З 1 липня 2021 року пенсія для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи буде не менше 3700 гривень, - Зеленський підписав закон
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Топ коментарі
+5
Комусь підвищать, комусь знизять, алн не собі так точно.
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05.09.2021 18:22
+3
Не завидуй,станешь инвалидом и тебе добавят
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05.09.2021 19:42
+3
Чорнобильців залишилось обмаль. Більшість повмирали.
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05.09.2021 20:50
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Комусь підвищать, комусь знизять, алн не собі так точно.
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05.09.2021 18:22 Відповісти
Могу сказать, с 2014 года не получал чернобыльских выплат восстановленных по решению КС. Но вместо меня кто-то же их получает, суммарная сумма там немаленькая - миллиарды, доморощенные Чичиковы ликуют.
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05.09.2021 18:31 Відповісти
Пусть этот Шмыгаль лучше скажет, почему предприниматели отказываются работников официально трудоустраивать ? И когда эта химия в Украине прекратится ?
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05.09.2021 18:30 Відповісти
сдохли твои предки, а кто там был умерли.
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05.09.2021 18:42 Відповісти
а это что то по сути меняет?
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05.09.2021 18:46 Відповісти
если ты не видишь разницы между "сдохли" и "умерли", то суть для тебя не важнА
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05.09.2021 19:06 Відповісти
Мурло , а не чорнобильцям взагалі нічого не дасте ? Су.. , людям в 60 і старшим відмовляють вишукуючи причини . Я жив в Києві в 1986 - тут що , радіації не було ? Чи всі 36000 рятували АЕС ? Ні , я тільки за те , щоб допомогати інвалідам та хворим , але 36 тис . ?
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05.09.2021 19:15 Відповісти
Не завидуй,станешь инвалидом и тебе добавят
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05.09.2021 19:42 Відповісти
Не "тикайте" старшим і не бажайте нікому стати інвалідом . Якщо уважно будете читати - то я нікому не заздрив і вік в мене не той , щоб лякатися загрозам рускоязичних .
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05.09.2021 21:46 Відповісти
дятел с чего ты решил что ты "старший"? если общаешся в интернете то будь готов что могут и нах послать.
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06.09.2021 09:36 Відповісти
Домовились : ти дятел і я тебе посилаю . І , нарешті , від'є..сь .
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06.09.2021 12:11 Відповісти
ну вот ты и стал тем кем есть на самом деле,быдлотой. а говорил "Не "тикайте" старшим ",та тебя бл дину уесосить надо каждый день,что бы ты не забывало кем ты есть на самом деле. пиши еще.с удовольствием тебя отпид рашу чмошника
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06.09.2021 13:22 Відповісти
О ! А тут і рускій дух проявився ! Коли про ануси - значит рускій ! Я Українець , тому з мужчинами не живу . І , якщо ти вже про жопи , ваша скрепная тема , точно вже до мене не звертайся .
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06.09.2021 15:19 Відповісти
пох что ты тут накорябал.за щекой проверь старый пень
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06.09.2021 15:45 Відповісти
І ще додам : серед цих "льготніков" купа мєнтів та інших блатних , які навіть в чорнобильську зону не заїжджали . А мій родич , який працював в таксі , відвіз якогось комуняцького боса під КПП ,і з 86р. отримує за це гроші та інші пільги . Ну і до чого тут "моя" заздрість ? Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом .
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05.09.2021 21:54 Відповісти
перечитай свою цедулу "а не чорнобильцям взагалі нічого не дасте ? Су.. Я жив в Києві в 1986 - тут що , радіації не було ? " ты считаешь что тебе только за то что ты жил в Киеве во время аварии уже надо бабла от государства отсыпать?Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом . ну ты и торба
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06.09.2021 09:39 Відповісти
большего дебилизма не читал" А мій родич , який працював в таксі , відвіз якогось комуняцького боса під КПП ,і з 86р. отримує за це гроші та інші пільги ."
на кого эти сказки рассчитаны?
я чернобылец и знаю кучу примеров,когда человек там был но не хватило пару дней для статуса или утеряны документы в архиве и человек не может подтвердить свое нахождение там при том,что товарищи его этот статус имеют.
ты видать не связывался с государством которое и заслуженные льготы отбирает.
таксист везет комуняцького босса к КПП, это что за босс у которого служебной тачки нет?!бу га га! .
Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом .
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06.09.2021 09:48 Відповісти
"не жив в ті часи" я же для тебя дуралея написал,что я чернобылец и соответственно жив в ти часы,объясняю тебе марзматику,если ты читаешь и до тебя не доходит прочитанное.
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06.09.2021 13:28 Відповісти
Пишу тобі останній раз - від'є.ись і йди до психіатра .
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06.09.2021 15:14 Відповісти
а вот тут ты не угадал,пока ты чепушила мне отвечаешь, буду тебя чмырить пока за корвалолом не побежишь.собака ты сутулая.
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06.09.2021 15:50 Відповісти
Из всех народных чернобыльцев (1гр инв), и просто заслуженных (2 гр инв) 99% сделали себе связь по районным больничкам кто по кумовству кто за мзду малую. Кто они, побывавшие несколько раз в зоне? Ментовское оцепление и их начальство, водители автобусов сделавших пару рейсов. Я видел действительно хвативших дозу, бульдозериста выносимого из кабины без сознания, шахтеров выходивших из под реактора и блевавших при выходе. Прошло 35 лет и действительно пострадавших, в основном, нет в живых.
А простых ликвидаторов, забыли? 28 грн ежемесячно, на оздоровление и питание, и бесплатный проезд в гортранспорте. Кто же тогда в 20 лет, придя с СА, думал о связи, льготах, лкк? А когда кинулся, стоимость услуги оказалась неподьемной.
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05.09.2021 19:42 Відповісти
частичная брехня хуже полной брехни... - брешешь...
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Спочатку треба перепровірити всі списки ліквідаторів, бо щось він росте...викинути з них партробітників і всяку шушару,яка зробила собі статус -ліквідатор...
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05.09.2021 19:45 Відповісти
Лишь бы серануть!шось ростэ?у тебя есть данные шо он растет?ссылку в студию.
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05.09.2021 19:48 Відповісти
Лет 15 назад, знакомый рассказывал, что его кум купил себе ликвидатора за $###. Ради того, чтобы пользоваться благами чернобыльца, получать пенсию. Поэтому если поднять документы и тчательно проверить всех этих чернобыльцев, то окажется, что большая половина из них фейковые. Тут речь идет не только о "чернобыльцах" ставших в наше время, но и совковых "чернобыльцах".
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05.09.2021 21:05 Відповісти
За 99% уверен?из 80человек работающих на моем предприятии всего 4 сделали связь.действительно больные люди и случайных нет.
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05.09.2021 19:46 Відповісти
Дело вроде бы благое ,но цифра инвалидов несколько смущает... Уж очень много среди них непричастных. Припоминаю как лежал в палате с настоящими и не очень.При мне "инвалидность" оформлял экспедитор ,который ,через год после событий ,возил в зону бутилированную воду несколько раз ,но супруга его была старшей медсестрой в заводской больничке....гемодиализ проходил. А другие уже и таблетки не пили ...не верили.
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05.09.2021 20:43 Відповісти
Чорнобильців залишилось обмаль. Більшість повмирали.
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05.09.2021 20:50 Відповісти
Чем дальше в лес - тем толще партизаны!
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06.09.2021 09:58 Відповісти
Пока тільки одні обіцянки. Із року в рік одне і теж.
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06.09.2021 13:30 Відповісти
 
 