36 тисяч пенсіонерв-чорнобильців отримають підвищену пенсію, - Шмигаль

Розмір пенсії з інвалідності збільшать майже для 36 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Особи з інвалідністю, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть отримувати підвищену пенсію. Відповідне рішення на виконання закону України уряд ухвалив цього тижня. Середній розмір підвищення виплат становитиме понад 2300 грн. Перерахунок торкнеться 35,9 тис. осіб", - написав він.

На сайті Кабміну зазначено, що пенсії чорнобильцям з інвалідності збільшили 1 липня 2021 року - від 3700 грн (III група інвалідності) до 6000 грн (II група інвалідності).

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