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36 тысяч пенсионеров-чернобыльцев получат повышенную пенсию, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

36 тысяч пенсионеров-чернобыльцев получат повышенную пенсию, - Шмыгаль

Размер пенсии по инвалидности увеличат почти для 36 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины правительство приняло на этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тыс. человек ", - написал он.

На сайте Кабмина указано, что пенсии чернобыльцам по инвалидности увеличили 1 июля 2021 на сумму от 3700 грн ( III группа инвалидности) до 6000 грн (II группа инвалидности).

Также читайте: С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон
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Топ комментарии
+5
Комусь підвищать, комусь знизять, алн не собі так точно.
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05.09.2021 18:22
+3
Не завидуй,станешь инвалидом и тебе добавят
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05.09.2021 19:42
+3
Чорнобильців залишилось обмаль. Більшість повмирали.
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05.09.2021 20:50
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Комусь підвищать, комусь знизять, алн не собі так точно.
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05.09.2021 18:22 Ответить
Могу сказать, с 2014 года не получал чернобыльских выплат восстановленных по решению КС. Но вместо меня кто-то же их получает, суммарная сумма там немаленькая - миллиарды, доморощенные Чичиковы ликуют.
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05.09.2021 18:31 Ответить
Пусть этот Шмыгаль лучше скажет, почему предприниматели отказываются работников официально трудоустраивать ? И когда эта химия в Украине прекратится ?
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05.09.2021 18:30 Ответить
сдохли твои предки, а кто там был умерли.
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05.09.2021 18:42 Ответить
а это что то по сути меняет?
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05.09.2021 18:46 Ответить
если ты не видишь разницы между "сдохли" и "умерли", то суть для тебя не важнА
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05.09.2021 19:06 Ответить
Мурло , а не чорнобильцям взагалі нічого не дасте ? Су.. , людям в 60 і старшим відмовляють вишукуючи причини . Я жив в Києві в 1986 - тут що , радіації не було ? Чи всі 36000 рятували АЕС ? Ні , я тільки за те , щоб допомогати інвалідам та хворим , але 36 тис . ?
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05.09.2021 19:15 Ответить
Не завидуй,станешь инвалидом и тебе добавят
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05.09.2021 19:42 Ответить
Не "тикайте" старшим і не бажайте нікому стати інвалідом . Якщо уважно будете читати - то я нікому не заздрив і вік в мене не той , щоб лякатися загрозам рускоязичних .
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05.09.2021 21:46 Ответить
дятел с чего ты решил что ты "старший"? если общаешся в интернете то будь готов что могут и нах послать.
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06.09.2021 09:36 Ответить
Домовились : ти дятел і я тебе посилаю . І , нарешті , від'є..сь .
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06.09.2021 12:11 Ответить
ну вот ты и стал тем кем есть на самом деле,быдлотой. а говорил "Не "тикайте" старшим ",та тебя бл дину уесосить надо каждый день,что бы ты не забывало кем ты есть на самом деле. пиши еще.с удовольствием тебя отпид рашу чмошника
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06.09.2021 13:22 Ответить
О ! А тут і рускій дух проявився ! Коли про ануси - значит рускій ! Я Українець , тому з мужчинами не живу . І , якщо ти вже про жопи , ваша скрепная тема , точно вже до мене не звертайся .
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06.09.2021 15:19 Ответить
пох что ты тут накорябал.за щекой проверь старый пень
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06.09.2021 15:45 Ответить
І ще додам : серед цих "льготніков" купа мєнтів та інших блатних , які навіть в чорнобильську зону не заїжджали . А мій родич , який працював в таксі , відвіз якогось комуняцького боса під КПП ,і з 86р. отримує за це гроші та інші пільги . Ну і до чого тут "моя" заздрість ? Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом .
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05.09.2021 21:54 Ответить
перечитай свою цедулу "а не чорнобильцям взагалі нічого не дасте ? Су.. Я жив в Києві в 1986 - тут що , радіації не було ? " ты считаешь что тебе только за то что ты жил в Киеве во время аварии уже надо бабла от государства отсыпать?Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом . ну ты и торба
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06.09.2021 09:39 Ответить
большего дебилизма не читал" А мій родич , який працював в таксі , відвіз якогось комуняцького боса під КПП ,і з 86р. отримує за це гроші та інші пільги ."
на кого эти сказки рассчитаны?
я чернобылец и знаю кучу примеров,когда человек там был но не хватило пару дней для статуса или утеряны документы в архиве и человек не может подтвердить свое нахождение там при том,что товарищи его этот статус имеют.
ты видать не связывался с государством которое и заслуженные льготы отбирает.
таксист везет комуняцького босса к КПП, это что за босс у которого служебной тачки нет?!бу га га! .
Щоб таке зморозити треба бути розумовим інвалідом .
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06.09.2021 09:48 Ответить
"не жив в ті часи" я же для тебя дуралея написал,что я чернобылец и соответственно жив в ти часы,объясняю тебе марзматику,если ты читаешь и до тебя не доходит прочитанное.
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06.09.2021 13:28 Ответить
Пишу тобі останній раз - від'є.ись і йди до психіатра .
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06.09.2021 15:14 Ответить
а вот тут ты не угадал,пока ты чепушила мне отвечаешь, буду тебя чмырить пока за корвалолом не побежишь.собака ты сутулая.
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06.09.2021 15:50 Ответить
Из всех народных чернобыльцев (1гр инв), и просто заслуженных (2 гр инв) 99% сделали себе связь по районным больничкам кто по кумовству кто за мзду малую. Кто они, побывавшие несколько раз в зоне? Ментовское оцепление и их начальство, водители автобусов сделавших пару рейсов. Я видел действительно хвативших дозу, бульдозериста выносимого из кабины без сознания, шахтеров выходивших из под реактора и блевавших при выходе. Прошло 35 лет и действительно пострадавших, в основном, нет в живых.
А простых ликвидаторов, забыли? 28 грн ежемесячно, на оздоровление и питание, и бесплатный проезд в гортранспорте. Кто же тогда в 20 лет, придя с СА, думал о связи, льготах, лкк? А когда кинулся, стоимость услуги оказалась неподьемной.
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05.09.2021 19:42 Ответить
частичная брехня хуже полной брехни... - брешешь...
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05.09.2021 20:45 Ответить
Спочатку треба перепровірити всі списки ліквідаторів, бо щось він росте...викинути з них партробітників і всяку шушару,яка зробила собі статус -ліквідатор...
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05.09.2021 19:45 Ответить
Лишь бы серануть!шось ростэ?у тебя есть данные шо он растет?ссылку в студию.
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05.09.2021 19:48 Ответить
Лет 15 назад, знакомый рассказывал, что его кум купил себе ликвидатора за $###. Ради того, чтобы пользоваться благами чернобыльца, получать пенсию. Поэтому если поднять документы и тчательно проверить всех этих чернобыльцев, то окажется, что большая половина из них фейковые. Тут речь идет не только о "чернобыльцах" ставших в наше время, но и совковых "чернобыльцах".
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05.09.2021 21:05 Ответить
За 99% уверен?из 80человек работающих на моем предприятии всего 4 сделали связь.действительно больные люди и случайных нет.
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05.09.2021 19:46 Ответить
Дело вроде бы благое ,но цифра инвалидов несколько смущает... Уж очень много среди них непричастных. Припоминаю как лежал в палате с настоящими и не очень.При мне "инвалидность" оформлял экспедитор ,который ,через год после событий ,возил в зону бутилированную воду несколько раз ,но супруга его была старшей медсестрой в заводской больничке....гемодиализ проходил. А другие уже и таблетки не пили ...не верили.
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05.09.2021 20:43 Ответить
Чорнобильців залишилось обмаль. Більшість повмирали.
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05.09.2021 20:50 Ответить
Чем дальше в лес - тем толще партизаны!
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06.09.2021 09:58 Ответить
Пока тільки одні обіцянки. Із року в рік одне і теж.
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06.09.2021 13:30 Ответить
 
 