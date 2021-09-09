Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує провести міжнародний саміт, присвячений реагуванню на пандемію COVID-19 і глобальним зусиллям з вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.
За їхніми даними, США вже повідомили деякі країни про свої плани, але офіційні запрошення поки не розіслані.
Зазначається, що саміт буде приурочений до засідань Генеральної Асамблеї ООН, намічених на передостанній тиждень вересня.
Як повідомили співрозмовники видання, захід міститиме обговорення, спрямовані на поліпшення координації з боротьби з коронавірусом у світі за цілою низкою галузей.
Так, будуть обговорюватися шляхи поліпшення виробництва і поширення вакцин і збільшення поставок кисню в країни, що цього потребують, а також можливість міжнародного співробітництва в галузі досліджень і розробок, пов'язаних із COVID-19, заявили обізнані джерела.
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За словами компаній, швейцарської Climeworks і ісландської Carbfix, при роботі на повну потужність завод щорічно споживатиме з повітря 4 000 тонн вуглекислого газу.
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), це відповідає викидам приблизно від 870 автомобілів. Для збору вуглекислого газу установка використовує вентилятори для втягування повітря в колектор, всередині якого розміщений фільтрувальний матеріал. Щойно фільтрувальний матеріал заповнюється CO2, колектор закривається і температура підвищується, щоб вивільнити CO2 з матеріалу, після чого можна зібрати висококонцентрований газ.Потім CO2 змішується з водою перед закачуванням на глибину 1000 метрів у прилеглу базальтову породу, де він скам'яніє.
Прихильники так званого уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) вважають, що ці технології можуть стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Критики, однак, стверджують, що технологія як і раніше занадто дорога і для її масштабного використання можуть знадобитися десятиліття.
Одно непонятно, почему вы не хотите использовать ....БИОРОБОТОВ??? Причем существовал даже период Земли - меловой. Где именно биороботы и занимались утилизацией углекислого газа. Да, миллиарды ракообразных, которые аккумулировали СО2 в панцирь и тут же его скидывали. И так без конца, есть СО2 - есть работа для робота. ЧТООООО!!!??? мешает вам создать ветку тех же ракообразных с укороченным циклом????......и слегка покуривая, разводить их на ферме. А потом просто сбрасывать личинки с самолетов.....????....над океаном, в котором море СО2.
Канечна это серьезный комплекс работ, но это в разы дешевле ...40 миллярдов за ураган Ида.
Да надо сесть и все просчитать, но это хоть какой то план...у амеров, вааще нет никаких планов, даже виртуальных.