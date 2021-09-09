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Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена планує провести міжнародний саміт, присвячений реагуванню на пандемію COVID-19 і глобальним зусиллям з вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, США вже повідомили деякі країни про свої плани, але офіційні запрошення поки не розіслані.

Зазначається, що саміт буде приурочений до засідань Генеральної Асамблеї ООН, намічених на передостанній тиждень вересня.

Як повідомили співрозмовники видання, захід міститиме обговорення, спрямовані на поліпшення координації з боротьби з коронавірусом у світі за цілою низкою галузей.

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Так, будуть обговорюватися шляхи поліпшення виробництва і поширення вакцин і збільшення поставок кисню в країни, що цього потребують, а також можливість міжнародного співробітництва в галузі досліджень і розробок, пов'язаних із COVID-19, заявили обізнані джерела.

Автор: Наталя Джума
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09.09.2021 08:23 Відповісти
Чемпиона мира и мастера спорта по борьбе с ковидом не забудьте позвать. Он знает, как бороться с ковидом, закатывая деньги не только в асфальт, но и в карманы свои и своих корешей по авторскому цеху квартала 95.
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09.09.2021 08:04 Відповісти
Оце б не забули ковід-апостола Камельчука привезти.
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09.09.2021 09:09 Відповісти
Трындеть - не мешки ворочать.
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09.09.2021 08:40 Відповісти
По энному разу ударим по ковиду мерами, которые уже полтора года не работают! Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico - Цензор.НЕТ 9600
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09.09.2021 09:11 Відповісти
терроризм Байден победил ,рашисты с фрицами газовую трубу закончили, можно теперь "на десерт " и на вакцинах прибарахлится
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09.09.2021 09:26 Відповісти
Ну вот это вот неплохо.....
За словами компаній, швейцарської Climeworks і ісландської Carbfix, при роботі на повну потужність завод щорічно споживатиме з повітря 4 000 тонн вуглекислого газу.
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), це відповідає викидам приблизно від 870 автомобілів. Для збору вуглекислого газу установка використовує вентилятори для втягування повітря в колектор, всередині якого розміщений фільтрувальний матеріал. Щойно фільтрувальний матеріал заповнюється CO2, колектор закривається і температура підвищується, щоб вивільнити CO2 з матеріалу, після чого можна зібрати висококонцентрований газ.Потім CO2 змішується з водою перед закачуванням на глибину 1000 метрів у прилеглу базальтову породу, де він скам'яніє.
Прихильники так званого уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) вважають, що ці технології можуть стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Критики, однак, стверджують, що технологія як і раніше занадто дорога і для її масштабного використання можуть знадобитися десятиліття.
Одно непонятно, почему вы не хотите использовать ....БИОРОБОТОВ??? Причем существовал даже период Земли - меловой. Где именно биороботы и занимались утилизацией углекислого газа. Да, миллиарды ракообразных, которые аккумулировали СО2 в панцирь и тут же его скидывали. И так без конца, есть СО2 - есть работа для робота. ЧТООООО!!!??? мешает вам создать ветку тех же ракообразных с укороченным циклом????......и слегка покуривая, разводить их на ферме. А потом просто сбрасывать личинки с самолетов.....????....над океаном, в котором море СО2.
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09.09.2021 11:18 Відповісти
Ну...концептуально вырисовалось ...схема спасения ....ШТАТОВ!!!....от ураганов. Кхе, кхе..придется ...договариваться.!!!...с соседями. Поскольку трасса ураганов проходит изгибом, то в основном первые кто их встречает это Пуэрто Рико и Доминикана. Это всего лишь первый участок борьбы! Это самые первые! Найти надо скальные Очень монолитные острова по периметру страны. На островах придется создать непрерывно возобновляемый запас морской воды. Сче объясню! Далее, придется создать несколько лучей!!! Т.е. сделать гробницы по примеру Микен. На самом деле это гравитационные генераторы со щелевой антенной и рупорным волноводом. Внимание лепесток антенны должен быть очень узкий. По периметру входа "гробницы" вместо ее ниш ставим два источника генерации. ЭТо...не поверите ....ВО ДО ПА ДЫ!!! Да, да, сброс большой массы воды по периметру щелевой антенны заставляет ее вибрировать и создается гравитационная волна(луч!!!) При подходе урагана к острову включаются водопады. Именно на таком же принципе и работает Амару Муру.
Канечна это серьезный комплекс работ, но это в разы дешевле ...40 миллярдов за ураган Ида.
Да надо сесть и все просчитать, но это хоть какой то план...у амеров, вааще нет никаких планов, даже виртуальных.
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09.09.2021 17:03 Відповісти
 
 