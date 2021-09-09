Байден планирует созвать международный саммит по борьбе с COVID-19, - Politico
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Администрация президента США Джо Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.
Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.
Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.
Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.
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За словами компаній, швейцарської Climeworks і ісландської Carbfix, при роботі на повну потужність завод щорічно споживатиме з повітря 4 000 тонн вуглекислого газу.
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), це відповідає викидам приблизно від 870 автомобілів. Для збору вуглекислого газу установка використовує вентилятори для втягування повітря в колектор, всередині якого розміщений фільтрувальний матеріал. Щойно фільтрувальний матеріал заповнюється CO2, колектор закривається і температура підвищується, щоб вивільнити CO2 з матеріалу, після чого можна зібрати висококонцентрований газ.Потім CO2 змішується з водою перед закачуванням на глибину 1000 метрів у прилеглу базальтову породу, де він скам'яніє.
Прихильники так званого уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) вважають, що ці технології можуть стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Критики, однак, стверджують, що технологія як і раніше занадто дорога і для її масштабного використання можуть знадобитися десятиліття.
Одно непонятно, почему вы не хотите использовать ....БИОРОБОТОВ??? Причем существовал даже период Земли - меловой. Где именно биороботы и занимались утилизацией углекислого газа. Да, миллиарды ракообразных, которые аккумулировали СО2 в панцирь и тут же его скидывали. И так без конца, есть СО2 - есть работа для робота. ЧТООООО!!!??? мешает вам создать ветку тех же ракообразных с укороченным циклом????......и слегка покуривая, разводить их на ферме. А потом просто сбрасывать личинки с самолетов.....????....над океаном, в котором море СО2.
Канечна это серьезный комплекс работ, но это в разы дешевле ...40 миллярдов за ураган Ида.
Да надо сесть и все просчитать, но это хоть какой то план...у амеров, вааще нет никаких планов, даже виртуальных.