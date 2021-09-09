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Байден планирует созвать международный саммит по борьбе с COVID-19, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Байден планирует созвать международный саммит по борьбе с COVID-19, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.

Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса

Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.
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09.09.2021 08:23 Ответить
Чемпиона мира и мастера спорта по борьбе с ковидом не забудьте позвать. Он знает, как бороться с ковидом, закатывая деньги не только в асфальт, но и в карманы свои и своих корешей по авторскому цеху квартала 95.
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09.09.2021 08:04 Ответить
Оце б не забули ковід-апостола Камельчука привезти.
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09.09.2021 09:09 Ответить
Трындеть - не мешки ворочать.
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09.09.2021 08:40 Ответить
По энному разу ударим по ковиду мерами, которые уже полтора года не работают! Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico - Цензор.НЕТ 9600
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09.09.2021 09:11 Ответить
терроризм Байден победил ,рашисты с фрицами газовую трубу закончили, можно теперь "на десерт " и на вакцинах прибарахлится
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09.09.2021 09:26 Ответить
Ну вот это вот неплохо.....
За словами компаній, швейцарської Climeworks і ісландської Carbfix, при роботі на повну потужність завод щорічно споживатиме з повітря 4 000 тонн вуглекислого газу.
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), це відповідає викидам приблизно від 870 автомобілів. Для збору вуглекислого газу установка використовує вентилятори для втягування повітря в колектор, всередині якого розміщений фільтрувальний матеріал. Щойно фільтрувальний матеріал заповнюється CO2, колектор закривається і температура підвищується, щоб вивільнити CO2 з матеріалу, після чого можна зібрати висококонцентрований газ.Потім CO2 змішується з водою перед закачуванням на глибину 1000 метрів у прилеглу базальтову породу, де він скам'яніє.
Прихильники так званого уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) вважають, що ці технології можуть стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Критики, однак, стверджують, що технологія як і раніше занадто дорога і для її масштабного використання можуть знадобитися десятиліття.
Одно непонятно, почему вы не хотите использовать ....БИОРОБОТОВ??? Причем существовал даже период Земли - меловой. Где именно биороботы и занимались утилизацией углекислого газа. Да, миллиарды ракообразных, которые аккумулировали СО2 в панцирь и тут же его скидывали. И так без конца, есть СО2 - есть работа для робота. ЧТООООО!!!??? мешает вам создать ветку тех же ракообразных с укороченным циклом????......и слегка покуривая, разводить их на ферме. А потом просто сбрасывать личинки с самолетов.....????....над океаном, в котором море СО2.
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09.09.2021 11:18 Ответить
Ну...концептуально вырисовалось ...схема спасения ....ШТАТОВ!!!....от ураганов. Кхе, кхе..придется ...договариваться.!!!...с соседями. Поскольку трасса ураганов проходит изгибом, то в основном первые кто их встречает это Пуэрто Рико и Доминикана. Это всего лишь первый участок борьбы! Это самые первые! Найти надо скальные Очень монолитные острова по периметру страны. На островах придется создать непрерывно возобновляемый запас морской воды. Сче объясню! Далее, придется создать несколько лучей!!! Т.е. сделать гробницы по примеру Микен. На самом деле это гравитационные генераторы со щелевой антенной и рупорным волноводом. Внимание лепесток антенны должен быть очень узкий. По периметру входа "гробницы" вместо ее ниш ставим два источника генерации. ЭТо...не поверите ....ВО ДО ПА ДЫ!!! Да, да, сброс большой массы воды по периметру щелевой антенны заставляет ее вибрировать и создается гравитационная волна(луч!!!) При подходе урагана к острову включаются водопады. Именно на таком же принципе и работает Амару Муру.
Канечна это серьезный комплекс работ, но это в разы дешевле ...40 миллярдов за ураган Ида.
Да надо сесть и все просчитать, но это хоть какой то план...у амеров, вааще нет никаких планов, даже виртуальных.
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09.09.2021 17:03 Ответить
 
 