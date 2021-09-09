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У школярів не вимагатимуть результатів COVID-тестів, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У школярів не вимагатимуть результатів COVID-тестів, - головний санлікар Кузін

Вимірювання температури перед початком занять у школах залишається обов'язковим, але в разі захворювання дитини обов'язкової вимоги з пред'явлення результатів ПЛР-тестів або експрес-тестів поки немає.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Термометрія залишається обов'язковою перед тим, як учень має почати навчальний процес, якщо температура є перевищеною, в такому випадку дитина має звернутися до свого лікаря. В такому випадку діємо по інструкції діагностики коронавірусної хвороби - це або швидкий тест на антиген або ПЛР. Це на розсуд лікаря. З іншого боку, обов'язкової вимоги по пред'явленню результатів ПЛР-тестів або швидких тестів зараз немає. І вона не буде застосовуватися стосовно шкіл", - сказав Кузін.

Головний санітарний лікар відзначив, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтримують позицію ВООЗ і ЮНІСЕФ, що школа повинна бути безпечним середовищем, і в умовах жорстких протиепідемічних обмежень закриватися останньої і відкриватися першої.

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Автор: Анастасія Потіха
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А жаль.. подумали школьники.
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09.09.2021 14:01 Відповісти
Чертов кошмар! "Термометрия"(с). Этот человек, фамилии которого я не желаю произносить, знает даже такие мудреные термины... Бедные дети... их, точнее- тех из них, кто выживет, готовят явно к чему-то жуткому. Например, как тезка Главреда Цензора пел:
Марш-марш левой... Марш-марш правой... Так и будут ходить... Даже коммуняки до такого кошмара не додумались.
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09.09.2021 14:12 Відповісти
Скованы одной цепью, связаны одной целью?
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09.09.2021 14:33 Відповісти
Это- другая песня, но тоже подойдет!
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09.09.2021 14:34 Відповісти
Дети - это будущее. И активный практически бессимптомный распространитель ковид ...
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09.09.2021 14:27 Відповісти
 
 