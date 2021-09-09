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Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко

Станом на 9 вересня в Україні є підстави вводити жовтий рівень епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Очікуємо, що орієнтовно в середу (15 вересня. - ред.) Кабмін також розгляне внесення МОЗ зміни до постанови Кабміну про перехід областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня... для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - розповів голова МОЗ.

За словами міністра, якщо зміну до постанови Кабміну схвалять, вона набуде чинності не раніше, ніж через сім днів.

"Спочатку уряд приймає зміни до постанови щодо визначення жовтого і червоного рівнів епідемічної небезпеки, після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ та НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни на жовтий рівень епідемічної небезпеки, яке набуде чинності через сім днів" , - пояснив він.

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Топ коментарі
+6
Не поможет. запереть дома людей не удастся. Вы перешли, выродки, грань. Тикай лучше, пока молод и еще не сильно завяз в этой зеленой трясине.
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09.09.2021 17:21
+5
И наблюдать за подопытными, жуя попкорн
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09.09.2021 17:38
+4
Так эти карантины к пандемии не имеют никакого отношения.
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09.09.2021 17:33
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Кто бы сомневался. Это было запланировано еще в 19 году.)
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09.09.2021 17:18 Відповісти
Это все придумал Черчилль в 18 году! Кабмин может ужесточить карантин на заседании 15 сентября, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1200
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09.09.2021 17:20 Відповісти
Не поможет. запереть дома людей не удастся. Вы перешли, выродки, грань. Тикай лучше, пока молод и еще не сильно завяз в этой зеленой трясине.
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09.09.2021 17:21 Відповісти
Так людей и не планируется запирать. Пострадают антиваксеры.
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09.09.2021 17:26 Відповісти
меньше , чем ваксеры))) Всякую дрянь в себя не вливают
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09.09.2021 17:29 Відповісти
Это у вас на кацапстане дрянь, а у людей нормальные вакцины Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6082
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09.09.2021 21:56 Відповісти
Это большой вопрос. Ну а антиваксеры пусть страдают.
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09.09.2021 17:29 Відповісти
А им то чего страдать? Как жили до этого - так и жить будут дальше.
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09.09.2021 17:36 Відповісти
И наблюдать за подопытными, жуя попкорн
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09.09.2021 17:38 Відповісти
Но не все Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2286
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09.09.2021 21:57 Відповісти
Равно как и вакцинированные. Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9554 Я великую тайну открою наверное - человек по природе своей смертен. И еще одна не менее великая тайна - только тсссссс. Никому. Оказывается в жизни и кроме ковида достаточно много факторов, которые могут привести человека к смерти.
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09.09.2021 22:32 Відповісти
Вот сикелёв тоже думал про факторы, а клей для ласт быстро нашел. Лежит, клеит... Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2373
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09.09.2021 22:51 Відповісти
Ну это его проблемы. Я кстати и не удивлюсь если это даже пиар ход. Может забывать за него начали - вот и пиарится подобным образом. С него станется. Еще та мразота беспринципная. Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6135
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09.09.2021 22:53 Відповісти
Кабмин не может ничего вводить и запрещать-это не законодательный орган, Ляшко-тем более . Законодательный орган- ВР и основной закон -Конституция Украины
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09.09.2021 17:27 Відповісти
А мечтали продержаться до начала ноября... И это не смотря на то что огромное число людей переболело ( и в больницах, и на самолечении) и уже достаточно много вакцинировалось. А это означает что коллективного иммунитета нет... Или нет , скорее так, он есть, но его хватает от 3 до 6 месяцев. Ну а дальше все по новой. А это означает что проблема как была, так и есть и будет. Уже начали говорить что это продлится еще пять лет.. Ну а может и больше.
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09.09.2021 17:29 Відповісти
Так эти карантины к пандемии не имеют никакого отношения.
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09.09.2021 17:33 Відповісти
Заплановано?! Заплановано зростання захворюваності... Тоді значить було заплановано смерть понад 50 тис. від Ковіду? Зебіли, це вИ напланували?
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09.09.2021 17:51 Відповісти
Так. Зростання заплановано у всьому світі. От такі ті зебіли могутні.
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09.09.2021 18:03 Відповісти
Кабмин может только отсосать.
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09.09.2021 17:53 Відповісти
Было свиняче-курячее коронобессие....каждое десятилетие дарит человечеству очередную туфту...,что придумают лет через 5-10?Гипотетически можно предположить что будет рак ДНК.... Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4704
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09.09.2021 18:47 Відповісти
А вот интересно какой у нас % ВИЧ-инфецированых...вот пусть они и вакцинируются...
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09.09.2021 22:59 Відповісти
Понеслись родимые
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10.09.2021 00:14 Відповісти
 
 