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Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям, Фінляндія - ввела обмеження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям, Фінляндія - ввела обмеження

Уряд Норвегії дозволив в'їзд українським туристам, які мають обидві дози вакцини. Фінляндія заборонила в'їзд за ПЛР-тестом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на онлайн-карту МЗС України.

У Норвегію в'їзд дозволений повністю вакцинованим громадянам України, які мають відповідні сертифікати COVID-19, видані Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (EU Digital COVID Certificate).

Ті, в кого немає такого сертифіката, повинні показати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону. Також вони повинні до поїздки зареєструватися в цифровому реєстрі подорожей, здати тест на Covid-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту і залишатися на карантині в готелі.

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У Фінляндію можна в'їжджати тільки після того, як із дня отримання другої дози Covid-вакцини пройде 2 тижні. За ПЛР-тестом в'їжджати не можна. Фінляндія визнає 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield і CoronaVac.
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Вот только штаны осталось внадеть и сразу в Осло а потом вна паром до Хельсинки:
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам, Финляндия - ввела ограничения - Цензор.НЕТ 1742
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09.09.2021 18:57 Відповісти
Ну і правильно
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09.09.2021 19:32 Відповісти
какое то лживое болото, а не мир. Значит и мы можем вам врать
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09.09.2021 20:34 Відповісти
Брехня правительств это спроба их порушить моральные устои людства и заменить их стадными инстинктами . Вывод,Хозяевам дененег люди мешают жить надо превратить людей в стадо и загнать через карантины в резервации
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10.09.2021 05:58 Відповісти
 
 