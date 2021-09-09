Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям, Фінляндія - ввела обмеження

Уряд Норвегії дозволив в'їзд українським туристам, які мають обидві дози вакцини. Фінляндія заборонила в'їзд за ПЛР-тестом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на онлайн-карту МЗС України.

У Норвегію в'їзд дозволений повністю вакцинованим громадянам України, які мають відповідні сертифікати COVID-19, видані Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (EU Digital COVID Certificate).

Ті, в кого немає такого сертифіката, повинні показати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону. Також вони повинні до поїздки зареєструватися в цифровому реєстрі подорожей, здати тест на Covid-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту і залишатися на карантині в готелі.

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У Фінляндію можна в'їжджати тільки після того, як із дня отримання другої дози Covid-вакцини пройде 2 тижні. За ПЛР-тестом в'їжджати не можна. Фінляндія визнає 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield і CoronaVac.