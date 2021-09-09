Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння
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Платформа стане дискусійним майданчиком для взаємодії оборонних підприємств, в/ч і державних органів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.
Платформа повинна забезпечити:
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реалізацію єдиної політики в сфері держоборонзамовлення, оборонної промисловості та авіакосмічної діяльності;
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взаємодію силових структур, в/ч, оборонних підприємств та органів держуправління;
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обробку конкретних пропозицій щодо розвитку озброєння і військової техніки.
Координаційна платформа буде регулярно проводити засідання на базі Мінстратегпрому. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року.
Топ коментарі
+7 Maxim Ak-Murza
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+5 Fedir Syzyi
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В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.
После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
Може вони не вміють ?
Есть **********, есть министр обороны, есть укроборонпром, есть законы, есть оборонзаказ...
И нихрена не происходит. Платформа нужна очередная, чтобы вот.
Если это не умышленный саботаж со стороны ЗЕвласти, то что?
https://mil.in.ua/uk/news/polshha-zbilshuye-prodazhi-svoyih-*************-************-warmate/
У 2016-му році чернігівське підприємство «Чезара» придбало у Польщі цей БПЛА та ліцензію на його серійне виробництво. Почему этот ударный беспилотник еще не войсках??!