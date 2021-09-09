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Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння

Платформа стане дискусійним майданчиком для взаємодії оборонних підприємств, в/ч і державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.

Платформа повинна забезпечити:

  • реалізацію єдиної політики в сфері держоборонзамовлення, оборонної промисловості та авіакосмічної діяльності;

  • взаємодію силових структур, в/ч, оборонних підприємств та органів держуправління;

  • обробку конкретних пропозицій щодо розвитку озброєння і військової техніки.

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Координаційна платформа буде регулярно проводити засідання на базі Мінстратегпрому. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року.
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Топ коментарі
+7
Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
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09.09.2021 20:30
+5
Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
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09.09.2021 20:24
+5
Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
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09.09.2021 20:34
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Понятно. Живые деньги и вооружение зеленая плесень намерена заменить дискуссией.
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09.09.2021 20:10 Відповісти
Яка дискусія,голімий звіздьож !!!)))
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09.09.2021 20:13 Відповісти
Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
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09.09.2021 20:30 Відповісти
Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
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09.09.2021 20:34 Відповісти
Им глубоко насрать на солдат на передке. Печально, но факт.
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09.09.2021 20:41 Відповісти
С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.
В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.
После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
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09.09.2021 20:45 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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09.09.2021 20:11 Відповісти
Урусский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения - Цензор.НЕТ 8117
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09.09.2021 20:13 Відповісти
К чого зеленські не озброюють армію ?
Може вони не вміють ?
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09.09.2021 20:12 Відповісти
В кремлівському сценаріі розвитку України, озброєння ЗСУ не передбачено !! ))))
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09.09.2021 20:16 Відповісти
Це ж той поц, який фоткався з кадиркіним на виставці озброєння
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09.09.2021 20:53 Відповісти
Вы денег дайте на "Стугны", "Корсары", "Нептуны", "Тайфуны", "Сапсаны" и т.д. по списку. Нахрен на передовой ваши дискуссии?
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Які гроши ,тут на "Велике крадівництво " з лісництвом не вистачає !!!)))
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09.09.2021 20:17 Відповісти
с учетом того, что показатели военных закупок в большинстве показателей засекречены, общение участников будет в режиме ДСП.
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09.09.2021 20:12 Відповісти
ППР-посиділи ,позвізділи та розійшлися !!!)))
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09.09.2021 20:18 Відповісти
Загальні фрази того, що і так повинно робитись! Головне, щоб все це виконувалось на практиці, а не язиком.
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09.09.2021 20:23 Відповісти
Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
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09.09.2021 20:24 Відповісти
стремная у чувака фамилия
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09.09.2021 20:30 Відповісти
Відчув - що його скоро поженуть з посади. І почав демонструвати "бурхливу діяльність".
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Прикольно.
Есть **********, есть министр обороны, есть укроборонпром, есть законы, есть оборонзаказ...
И нихрена не происходит. Платформа нужна очередная, чтобы вот.

Если это не умышленный саботаж со стороны ЗЕвласти, то что?
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10.09.2021 01:19 Відповісти
Польща збільшує продажі своїх ударних систем - баражуючих *********** Warmate

https://mil.in.ua/uk/news/polshha-zbilshuye-prodazhi-svoyih-*************-************-warmate/

У 2016-му році чернігівське підприємство «Чезара» придбало у Польщі цей БПЛА та ліцензію на його серійне виробництво. Почему этот ударный беспилотник еще не войсках??!

Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння - Цензор.НЕТ 3111
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10.09.2021 01:26 Відповісти
 
 