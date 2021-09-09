Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения
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Платформа станет дискуссионной площадкой ля взаимодействия оборонных предприятий, в/ч и государственных органов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Платформа должна обеспечить:
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реализацию единой политики в сфере гособоронзаказа, оборонной промышленности и авиакосмической деятельности;
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взаимодействие силовых структур, в/ч, оборонных предприятий и органов госуправления;
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обработку конкретных предложений по развитию вооружения и военной техники.
Координационная платформа будет регулярно проводить заседания на базе Минстратегпрома. Первое заседание запланировано на начало октября 2021 года.
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В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.
После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
Може вони не вміють ?
Есть **********, есть министр обороны, есть укроборонпром, есть законы, есть оборонзаказ...
И нихрена не происходит. Платформа нужна очередная, чтобы вот.
Если это не умышленный саботаж со стороны ЗЕвласти, то что?
https://mil.in.ua/uk/news/polshha-zbilshuye-prodazhi-svoyih-*************-************-warmate/
У 2016-му році чернігівське підприємство «Чезара» придбало у Польщі цей БПЛА та ліцензію на його серійне виробництво. Почему этот ударный беспилотник еще не войсках??!