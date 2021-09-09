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Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения

Платформа станет дискуссионной площадкой ля взаимодействия оборонных предприятий, в/ч и государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа должна обеспечить:

  • реализацию единой политики в сфере гособоронзаказа, оборонной промышленности и авиакосмической деятельности;

  • взаимодействие силовых структур, в/ч, оборонных предприятий и органов госуправления;

  • обработку конкретных предложений по развитию вооружения и военной техники.

Читайте: Уруский о выполнении Гособоронзаказа: Заключены госконтракты на 19 млрд грн из предусмотренных 27,5 млрд, но нужно ускориться

Координационная платформа будет регулярно проводить заседания на базе Минстратегпрома. Первое заседание запланировано на начало октября 2021 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
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09.09.2021 20:30
+5
Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
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09.09.2021 20:24
+5
Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
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09.09.2021 20:34
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Понятно. Живые деньги и вооружение зеленая плесень намерена заменить дискуссией.
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09.09.2021 20:10 Ответить
Яка дискусія,голімий звіздьож !!!)))
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09.09.2021 20:13 Ответить
Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
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09.09.2021 20:30 Ответить
Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
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09.09.2021 20:34 Ответить
Им глубоко насрать на солдат на передке. Печально, но факт.
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09.09.2021 20:41 Ответить
С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.
В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.
После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
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09.09.2021 20:45 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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09.09.2021 20:11 Ответить
Урусский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения - Цензор.НЕТ 8117
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09.09.2021 20:13 Ответить
К чого зеленські не озброюють армію ?
Може вони не вміють ?
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09.09.2021 20:12 Ответить
В кремлівському сценаріі розвитку України, озброєння ЗСУ не передбачено !! ))))
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09.09.2021 20:16 Ответить
Це ж той поц, який фоткався з кадиркіним на виставці озброєння
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09.09.2021 20:53 Ответить
Вы денег дайте на "Стугны", "Корсары", "Нептуны", "Тайфуны", "Сапсаны" и т.д. по списку. Нахрен на передовой ваши дискуссии?
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09.09.2021 20:12 Ответить
Які гроши ,тут на "Велике крадівництво " з лісництвом не вистачає !!!)))
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09.09.2021 20:17 Ответить
с учетом того, что показатели военных закупок в большинстве показателей засекречены, общение участников будет в режиме ДСП.
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09.09.2021 20:12 Ответить
ППР-посиділи ,позвізділи та розійшлися !!!)))
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09.09.2021 20:18 Ответить
Загальні фрази того, що і так повинно робитись! Головне, щоб все це виконувалось на практиці, а не язиком.
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09.09.2021 20:23 Ответить
Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
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09.09.2021 20:24 Ответить
стремная у чувака фамилия
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09.09.2021 20:30 Ответить
Відчув - що його скоро поженуть з посади. І почав демонструвати "бурхливу діяльність".
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09.09.2021 21:31 Ответить
Прикольно.
Есть **********, есть министр обороны, есть укроборонпром, есть законы, есть оборонзаказ...
И нихрена не происходит. Платформа нужна очередная, чтобы вот.

Если это не умышленный саботаж со стороны ЗЕвласти, то что?
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10.09.2021 01:19 Ответить
Польща збільшує продажі своїх ударних систем - баражуючих *********** Warmate

https://mil.in.ua/uk/news/polshha-zbilshuye-prodazhi-svoyih-*************-************-warmate/

У 2016-му році чернігівське підприємство «Чезара» придбало у Польщі цей БПЛА та ліцензію на його серійне виробництво. Почему этот ударный беспилотник еще не войсках??!

Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння - Цензор.НЕТ 3111
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10.09.2021 01:26 Ответить
 
 