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Потяг на смерть збив підлітка на Харківщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Потяг на смерть збив підлітка на Харківщині, - Нацполіція

У четвер, 9 вересня, в сел. Подвірки Харківської області електричка збила на смерть 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, це сталося о 18:39.

"Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Огляд місця події триває.

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Топ коментарі
+12
Це дуже сумна новина. Дуже!! Але потрібно писати: підліток попав під електричку. Електричка їде по рейкам. Тобто підліток порушив все, що можливо
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09.09.2021 22:13
+9
Проблема не в сарказмі ,а в дебільниках ,які з вух не виймаються ,через що і трапляється вселяка хрєнь !!!)))
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09.09.2021 22:11
+7
Слушал в наушниках моргенштерна?
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09.09.2021 22:05
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Слушал в наушниках моргенштерна?
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09.09.2021 22:05 Відповісти
ты ...ц паскуда. умер ребенок. а ты покзывешь свой сарказм. ничего святого нет
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09.09.2021 22:08 Відповісти
Ребенок под поезд не попадет
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09.09.2021 22:10 Відповісти
Проблема не в сарказмі ,а в дебільниках ,які з вух не виймаються ,через що і трапляється вселяка хрєнь !!!)))
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09.09.2021 22:11 Відповісти
Если попал под поезд то это всегда премия Дарвина. И вероятнее всего он попал именно потому, что никто ему за 15 лет не вдолбил в голову, что ездить с заткнутыми ушами опасно для жизни. Тоесть как бы непосредственно ты виноват гораздо больше чем тот, кто об этой проблеме написал. Можешь пойти помолиться в церковь.
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09.09.2021 22:18 Відповісти
такой премии не существует.
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10.09.2021 08:00 Відповісти
Лядь! Не подросток попал под поезд, а поезд сбил!
Как правило подростки в Украине имеют такую массу и скорость, что сбивают поезда.
А тут - учился как зеля и не рассчитал скорость!
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09.09.2021 22:09 Відповісти
Потяг гнався і догнав підлітка ,та збив його !!!))))
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09.09.2021 22:13 Відповісти
"Бійся бика спереду, коня - ззаду, а дурня з "дебільником" з навушниками і палицею "селфі" - з усіх боків...."
Кілька років тому стою на тротуарі перед перехрестям - чекаю дружину ....Тут - поштовх у спину Повертаюся Позаду на тротуарі "коза" років 16-ти лежить Поряд "дебільник" з селфі-палицею.... На вухах - навушники.... Встала Кажу: "Ти не на свою пику дивися, а дивися туди, куди йдеш! Бо і під колеса потрапить недовго!".... Щось пробурчала і пішла Стою далі Чую голос дружини з-за спини: "Ну ВСЕ бачила в житті: помаду на щоці, на комірі сорочки, на грудях Один раз навіть на "ширінці"! Однак щоб у чоловіка вся футболка на спині в косметиці була - бачу вперше!"....
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10.09.2021 09:31 Відповісти
Це дуже сумна новина. Дуже!! Але потрібно писати: підліток попав під електричку. Електричка їде по рейкам. Тобто підліток порушив все, що можливо
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09.09.2021 22:13 Відповісти
...а потому шо надо было прежде чем садить личинуса на велосипед , объяснить хотя бы элементарные ПДД шо через ж/д пути и пеш.переходы надо вести велосипед в руках , а не гнать как "слипая лошадь"через них....
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09.09.2021 22:25 Відповісти
там разве если по лбу врезать им при подходе к переезду, и это это им сильно повезет, такое мало бывает. На ютюбе немеряно роликов когда чувак рулит в наушниках через переезд, тетка ему орет, машет руками, и тот в последний момент останавливается. Мир залип в инфоматрице.
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09.09.2021 22:51 Відповісти
Ну и полиция, ну и коменты. Ну представте такую же конструкцию мысли речника Полиции- автомобиль номер такой на улице Саксаганского сбил пешехода. Абсурд.
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09.09.2021 22:31 Відповісти
почему же, автомобиль может сбить пешехода хоть на тротуаре.
В отличие от поезда, под который нужно очень постараться попасть - он ведь движется по рельсам, по зоне отчуждения шириной не менее 10 метров, и то если это - одноколейка.
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09.09.2021 23:24 Відповісти
м-да, это типа "попал под Титаник... Титаник затонул"... Потяг на смерть збив підлітка на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4642
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10.09.2021 04:45 Відповісти
Вы не поняли иронии на эпистолярный жанр полицейского протокола - не поезд сбил человека а человек попал под поезд (по неосторожности) Не поезд "переехал Анну Каренину а Анна находясь в стаждии сильного душевного расстройства, бросилась под поезд с целью
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10.09.2021 06:08 Відповісти
Навушники?
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09.09.2021 22:32 Відповісти
Ну тогда уже идиотизм, наушники мешают услышать поезд, но они не мешают оглянутся по сторонам при переходе через рельсы.
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09.09.2021 22:35 Відповісти
я когда иду в наушниках - еще более внимательнее кручу головой, чем когда без наушников.

Несколько лет назад шел в гости через рельсы в районе Березняков, в сторону Таунхауса. В наушниках. Уже были густые сумерки, у перехода посмотрел по сторонам ( а в этом месте если честно нет никакого официального перехода - только через рельсы перелезать) - смотрю, вдали загорелся зеленый огонек - то есть скоро поезд поедет. Ну, думаю, пусть все кто будет идти после меня, будут осторожными - видимость там плохая из-за двух близко стоящих заборов.
С утра прочел что на этом же месте сбили парня. В наушниках был. Буквально минут через 10 после меня.
До сих пор там венок висит.
Ну вот как? как можно не заметить поезд? это ж не велик в конце концов...
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09.09.2021 23:29 Відповісти
+ алкоголь или вещества гидранта
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09.09.2021 22:39 Відповісти
Жаль машиниста. Ни за что пострадал - будет теперь таскаться по судам и доказывать, что не мог объехать "несчастного беззащитного ребёнка".... А машинисту, возможно, надо кормить своих детей и старых родителей....
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10.09.2021 00:07 Відповісти
У меня одноклассника поезд сбил. Тот правда жив остался. Не каждый может этим похвастаться.
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10.09.2021 00:34 Відповісти
У меня дед живой с войны пришёл. Не только лишь все могут этим похвастаться.
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10.09.2021 08:04 Відповісти
Значить твій дід не носив "дебільника" з навушниками на голові, умів гарно копать окопи і повзать по-пластунськи, а не ходив на передовій у весь зріст, слухаючи музичку....
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10.09.2021 09:20 Відповісти
Небоевые потери....
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10.09.2021 09:55 Відповісти
 
 