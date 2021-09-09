Потяг на смерть збив підлітка на Харківщині, - Нацполіція
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У четвер, 9 вересня, в сел. Подвірки Харківської області електричка збила на смерть 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, це сталося о 18:39.
"Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Огляд місця події триває.
Топ коментарі
+12 Олександр Кирик
показати весь коментар09.09.2021 22:13
+9 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар09.09.2021 22:11
+7 Andrey Zharov
показати весь коментар09.09.2021 22:05
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Будь ласка, зачекайте...
Как правило подростки в Украине имеют такую массу и скорость, что сбивают поезда.
А тут - учился как зеля и не рассчитал скорость!
Кілька років тому стою на тротуарі перед перехрестям - чекаю дружину ....Тут - поштовх у спину Повертаюся Позаду на тротуарі "коза" років 16-ти лежить Поряд "дебільник" з селфі-палицею.... На вухах - навушники.... Встала Кажу: "Ти не на свою пику дивися, а дивися туди, куди йдеш! Бо і під колеса потрапить недовго!".... Щось пробурчала і пішла Стою далі Чую голос дружини з-за спини: "Ну ВСЕ бачила в житті: помаду на щоці, на комірі сорочки, на грудях Один раз навіть на "ширінці"! Однак щоб у чоловіка вся футболка на спині в косметиці була - бачу вперше!"....
В отличие от поезда, под который нужно очень постараться попасть - он ведь движется по рельсам, по зоне отчуждения шириной не менее 10 метров, и то если это - одноколейка.
Несколько лет назад шел в гости через рельсы в районе Березняков, в сторону Таунхауса. В наушниках. Уже были густые сумерки, у перехода посмотрел по сторонам ( а в этом месте если честно нет никакого официального перехода - только через рельсы перелезать) - смотрю, вдали загорелся зеленый огонек - то есть скоро поезд поедет. Ну, думаю, пусть все кто будет идти после меня, будут осторожными - видимость там плохая из-за двух близко стоящих заборов.
С утра прочел что на этом же месте сбили парня. В наушниках был. Буквально минут через 10 после меня.
До сих пор там венок висит.
Ну вот как? как можно не заметить поезд? это ж не велик в конце концов...