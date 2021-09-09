Потяг на смерть збив підлітка на Харківщині, - Нацполіція

У четвер, 9 вересня, в сел. Подвірки Харківської області електричка збила на смерть 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, це сталося о 18:39.

"Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Огляд місця події триває.

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