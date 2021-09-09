Поезд насмерть сбил подростка на Харьковщине, - Нацполиция
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В четверг, 9 сентября, в пос. Подворки Харьковской области электричка сбила насмерть 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде.
Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, это случилось в 18:39.
"Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Осмотр места происшествия продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Как правило подростки в Украине имеют такую массу и скорость, что сбивают поезда.
А тут - учился как зеля и не рассчитал скорость!
Кілька років тому стою на тротуарі перед перехрестям - чекаю дружину ....Тут - поштовх у спину Повертаюся Позаду на тротуарі "коза" років 16-ти лежить Поряд "дебільник" з селфі-палицею.... На вухах - навушники.... Встала Кажу: "Ти не на свою пику дивися, а дивися туди, куди йдеш! Бо і під колеса потрапить недовго!".... Щось пробурчала і пішла Стою далі Чую голос дружини з-за спини: "Ну ВСЕ бачила в житті: помаду на щоці, на комірі сорочки, на грудях Один раз навіть на "ширінці"! Однак щоб у чоловіка вся футболка на спині в косметиці була - бачу вперше!"....
В отличие от поезда, под который нужно очень постараться попасть - он ведь движется по рельсам, по зоне отчуждения шириной не менее 10 метров, и то если это - одноколейка.
Несколько лет назад шел в гости через рельсы в районе Березняков, в сторону Таунхауса. В наушниках. Уже были густые сумерки, у перехода посмотрел по сторонам ( а в этом месте если честно нет никакого официального перехода - только через рельсы перелезать) - смотрю, вдали загорелся зеленый огонек - то есть скоро поезд поедет. Ну, думаю, пусть все кто будет идти после меня, будут осторожными - видимость там плохая из-за двух близко стоящих заборов.
С утра прочел что на этом же месте сбили парня. В наушниках был. Буквально минут через 10 после меня.
До сих пор там венок висит.
Ну вот как? как можно не заметить поезд? это ж не велик в конце концов...