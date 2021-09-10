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Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Події

Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України, - Джапарова

Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомила Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС України.

"Щойно більшістю голосів (за - 71, проти - 12, утрималось - 45) Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" та включення його до проєкту Порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї", - заявила Джапарова.

Також вона подякувала всім країнам, які підтримали Україну і міжнародний правопорядок під час голосування.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують лише на загальне засудження", - додала  Еміне Джапарова.

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Автор: Наталя Джума
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І буде висловлено "найглибшу стурбованість". Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1224
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10.09.2021 05:30 Відповісти
... и пойдут потоки гуманитарной помощи террористам от Красного креста...
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10.09.2021 05:55 Відповісти
Мавзолейное дерьмо за 20 лет много чего натворило...."подвиги говноедов" кооператива Озеро останутся навека....,а прикрытием этого будет служить Северный Потоп Путлера-2....
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10.09.2021 06:12 Відповісти
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4429 Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 5514
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10.09.2021 06:16 Відповісти
 
 