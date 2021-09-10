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Зеленський (17439) наказ (346) Інститут стратегічних досліджень (10)

Зеленський призначив Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень, - указ

Президент Зеленський призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №461/2021.

"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Богомолов - український вчений, завідувач відділу Сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, експерт з Близького Сходу.

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Автор: Наталя Джума
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Нарешті кварталівці закінчились...
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10.09.2021 13:35 Відповісти
в Сирии ликвидирован подполковник морской пехоты МО РФ Алексей Алексеевич Шнайдер (45 лет).. подрыв на фугасе..
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам!
Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 1551

Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 4451
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10.09.2021 13:37 Відповісти
Лапті в різні боки.
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10.09.2021 13:44 Відповісти
Так прикольно камаз склався, добре постаралися, земля їм бетоном
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10.09.2021 13:57 Відповісти
Взорвали бронированный КамАЗ, который был оснащен комплексом радио-электронной борьбы, который, тем не менее, не сработал.
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10.09.2021 16:32 Відповісти
эта патамуша васток - дело тонкае...
васток Украины Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 5563
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10.09.2021 13:39 Відповісти
А украинской национальности никого не нашлось на эту должность( равно как и на другие в государстве)?
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11.09.2021 00:29 Відповісти
 
 