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Зеленський призначив Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень, - указ
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Президент Зеленський призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №461/2021.
"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.
Богомолов - український вчений, завідувач відділу Сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, експерт з Близького Сходу.
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