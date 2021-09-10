2 752 7
Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Зеленский назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №461/2021.
"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.
Богомолов - украинский ученый, заведующий отделом Современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам!
васток Украины