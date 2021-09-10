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Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ

Президент Зеленский назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №461/2021.

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Богомолов - украинский ученый, заведующий отделом Современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нарешті кварталівці закінчились...
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10.09.2021 13:35 Ответить
в Сирии ликвидирован подполковник морской пехоты МО РФ Алексей Алексеевич Шнайдер (45 лет).. подрыв на фугасе..
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам!
Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 1551

Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 4451
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10.09.2021 13:37 Ответить
Лапті в різні боки.
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10.09.2021 13:44 Ответить
Так прикольно камаз склався, добре постаралися, земля їм бетоном
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10.09.2021 13:57 Ответить
Взорвали бронированный КамАЗ, который был оснащен комплексом радио-электронной борьбы, который, тем не менее, не сработал.
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10.09.2021 16:32 Ответить
эта патамуша васток - дело тонкае...
васток Украины Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ - Цензор.НЕТ 5563
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10.09.2021 13:39 Ответить
А украинской национальности никого не нашлось на эту должность( равно как и на другие в государстве)?
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11.09.2021 00:29 Ответить
 
 