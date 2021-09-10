Путін + Лукашенко: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чим загрожує Україні та її кордонам союз Білорусі з РФ

В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня обговорять великомасштабні військові навчання російських військ у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

10 вересня наживо обговоримо:

• Ексклюзивне включення генпрокурора України Венедиктової зі Страсбурга! Розгляд справи збитого рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній"

• Чи буде Україна переслідувати військових злочинців по всьому світу? Реакції на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям"

• Чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка?

• Великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі - загроза трансатлантичній безпеці?

Про позицію України поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online.

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ

Голова Виконавчого комітету реформ Президент Грузії (2004-2013)

ДАВИД АРАХАМІЯ

Голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ"

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ

Заступник Голови фракції партії "Батьківщина"

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО

Співголова фракції "Європейська Солідарність"

ІРИНА ВЕРЕЩУК

Народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ" Член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки

ЄВГЕН ШЕВЧЕНКО

Народний депутат, позафракційний

ПАВЛО ЛАТУШКО

Міністр культури Білорусі (2009-2012) Член президії координаційної ради Білорусі

ТЕТЯНА ХОМИЧ

Сестра білоруського опозиціонера Марії Колесникової