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Путін + Лукашенко: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чим загрожує Україні та її кордонам союз Білорусі з РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін + Лукашенко: на

В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня обговорять великомасштабні військові навчання російських військ у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

10 вересня наживо обговоримо:

• Ексклюзивне включення генпрокурора України Венедиктової зі Страсбурга! Розгляд справи збитого рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній"

• Чи буде Україна переслідувати військових злочинців по всьому світу? Реакції на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям"

• Чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка?

• Великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі - загроза трансатлантичній безпеці?

Про позицію України поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online.

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ

Голова Виконавчого комітету реформ Президент Грузії (2004-2013)

ДАВИД АРАХАМІЯ

Голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ"

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ

Заступник Голови фракції партії "Батьківщина"

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО

Співголова фракції "Європейська Солідарність"

ІРИНА ВЕРЕЩУК

Народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ" Член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки

ЄВГЕН ШЕВЧЕНКО

Народний депутат, позафракційний

ПАВЛО ЛАТУШКО

Міністр культури Білорусі (2009-2012) Член президії координаційної ради Білорусі

ТЕТЯНА ХОМИЧ

Сестра білоруського опозиціонера Марії Колесникової

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
пытался смотреть Шустера...до конца не смог досмотреть , но понял что при Зеленском его шоу не закроют
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10.09.2021 13:54
+4
ТЁТЯ РОЗА

Лукашенке интеграция не нужна. По понятным причинам.
Вы будете смеяться, но и Путину тоже. Одно дело 3 млрд, другое - взять на иждивение доведенную до банкротства страну.
Нужен пиар, хайп, движуха, мелькание на экранах...
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10.09.2021 13:43
+2
за абсолютно бесполезной попыткой окацапить бульбашей-
лука - прячет свою шкуру, но
это - временно
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10.09.2021 13:53
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ТЁТЯ РОЗА

Лукашенке интеграция не нужна. По понятным причинам.
Вы будете смеяться, но и Путину тоже. Одно дело 3 млрд, другое - взять на иждивение доведенную до банкротства страну.
Нужен пиар, хайп, движуха, мелькание на экранах...
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10.09.2021 13:43 Відповісти
аквадискотека
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10.09.2021 13:57 Відповісти
Лука уже не контролює процеси, які йдуть в Білорусі, але потрібні більш рішучіші дії, щоб вигнати бацьку
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10.09.2021 14:11 Відповісти
за абсолютно бесполезной попыткой окацапить бульбашей-
лука - прячет свою шкуру, но
это - временно
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10.09.2021 13:53 Відповісти
"союз Беларуси с РФ"

ахаха союз)))
Союз между беларуской областью в составе рашки?
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10.09.2021 13:53 Відповісти
пытался смотреть Шустера...до конца не смог досмотреть , но понял что при Зеленском его шоу не закроют
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10.09.2021 13:54 Відповісти
А до этого они были врагами?
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10.09.2021 14:08 Відповісти
Украине угрожает ахметов со своими кАналами где собрал всю сбитую ватную дичь с медведчуковских помоек которая гадит в черепные коробки населению
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10.09.2021 14:19 Відповісти
Скидками на газ та політичним притулком пу - тин з потрохами купив міжнародного злочинця Лукашенка, а тепер йому ще потрібно, щоб Німеччина якомога скоріше сертифікувала СП-2.
Тому й вдається до шантажу на всіх напрямах.😡
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10.09.2021 14:22 Відповісти
А не загрожує "Північний потік 2" і малороси та антимайдаеівці при владі під час війні, ні?
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10.09.2021 14:28 Відповісти
Просто перестаньте ЭТО ***мнго смотреть - лучше проведите время с семьей.
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10.09.2021 20:54 Відповісти
 
 