Путін + Лукашенко: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чим загрожує Україні та її кордонам союз Білорусі з РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня обговорять великомасштабні військові навчання російських військ у Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
10 вересня наживо обговоримо:
• Ексклюзивне включення генпрокурора України Венедиктової зі Страсбурга! Розгляд справи збитого рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній"
• Чи буде Україна переслідувати військових злочинців по всьому світу? Реакції на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям"
• Чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка?
• Великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі - загроза трансатлантичній безпеці?
Про позицію України поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online.
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ
Голова Виконавчого комітету реформ Президент Грузії (2004-2013)
ДАВИД АРАХАМІЯ
Голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ"
СЕРГІЙ СОБОЛЄВ
Заступник Голови фракції партії "Батьківщина"
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО
Співголова фракції "Європейська Солідарність"
ІРИНА ВЕРЕЩУК
Народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ" Член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки
ЄВГЕН ШЕВЧЕНКО
Народний депутат, позафракційний
ПАВЛО ЛАТУШКО
Міністр культури Білорусі (2009-2012) Член президії координаційної ради Білорусі
ТЕТЯНА ХОМИЧ
Сестра білоруського опозиціонера Марії Колесникової
Будь ласка, зачекайте...
Лукашенке интеграция не нужна. По понятным причинам.
Вы будете смеяться, но и Путину тоже. Одно дело 3 млрд, другое - взять на иждивение доведенную до банкротства страну.
Нужен пиар, хайп, движуха, мелькание на экранах...
лука - прячет свою шкуру, но
это - временно
ахаха союз)))
Союз между беларуской областью в составе рашки?
Тому й вдається до шантажу на всіх напрямах.😡