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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) законопроєкт (1777) олігарх (688) Голос партія (497) Рудик Кіра (104)

"Голос" підтримав направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" звернулася до спікера Верховної Ради для направлення законопроєкту №5599 (про олігархів) на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це заявила лідерка політсили Кіра Рудик. Відповідну заяву опубліковано на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "Голос" мав і раніше претензії до закону, який, на її думку, не бореться з олігархами насправді. При цьому документ надає право РНБО називати ту чи іншу людину за певними критеріями олігархом.

"Ці критерії дуже погано прописані і, власне, можуть бути застосовані до будь-кого. Найгірше в цій історії те, що у документі не прописано: а що далі? В Україні є всі можливості та закони, які можуть допомогти боротися з олігархами. Те, чого немає, так це справедливої судової системи. Бо кожен крок, який зараз буде зроблений проти олігархів, завершиться у суді, де олігарх спростовує усі звинувачення", - сказала народна депутатка.

За її словами, партія "Голос" не буде підтримувати цей законопроєкт у другому читанні.

3 серпня агентство "Інтерфакс-Україна" оприлюднило інформацію про те, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту #5599 та просить скерувати його до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

Читайте: Разумков оголосив про перерву в роботі Ради: опозиція вимагає звіту Шмигаля

Автор: Наталя Джума
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Звичайно, бо це партія єврейського олігарха Пінчука, тож він не хоче, щоб йому погіршили життя в Україні, на теренах якої він паразитує з 90-х років минулого сторіччя.
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10.09.2021 13:58 Відповісти
а писала "закон" партія неолірха Коломойського "Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6647
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10.09.2021 14:02 Відповісти
Занадто товсто. Якщо б блазень реально так залежав від Бені, то вже віддав би йому Приват та багато іншого.
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10.09.2021 17:36 Відповісти
Які закони ,в країні де відсутня правоохоронна система ,як така ,є лише величезне кубло корумпованих гнид !!!)))
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10.09.2021 14:01 Відповісти
Соросята заволновались,спонсоры это святое.. "Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6851
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10.09.2021 14:02 Відповісти
А еще нужно отправить этот закон в ОБСЕ, ООН ... может кто то раскритикует.
И можно будет не принимать.
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10.09.2021 14:05 Відповісти
 
 