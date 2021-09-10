"Голос" підтримав направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії

Партія "Голос" звернулася до спікера Верховної Ради для направлення законопроєкту №5599 (про олігархів) на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це заявила лідерка політсили Кіра Рудик. Відповідну заяву опубліковано на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "Голос" мав і раніше претензії до закону, який, на її думку, не бореться з олігархами насправді. При цьому документ надає право РНБО називати ту чи іншу людину за певними критеріями олігархом.

"Ці критерії дуже погано прописані і, власне, можуть бути застосовані до будь-кого. Найгірше в цій історії те, що у документі не прописано: а що далі? В Україні є всі можливості та закони, які можуть допомогти боротися з олігархами. Те, чого немає, так це справедливої судової системи. Бо кожен крок, який зараз буде зроблений проти олігархів, завершиться у суді, де олігарх спростовує усі звинувачення", - сказала народна депутатка.

За її словами, партія "Голос" не буде підтримувати цей законопроєкт у другому читанні.

3 серпня агентство "Інтерфакс-Україна" оприлюднило інформацію про те, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту #5599 та просить скерувати його до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

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