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Новости Политика Украины
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"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" обратилась к спикеру Верховной Рады для направления законопроекта №5599 (об олигархах) на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом заявила лидер политсилы Кира Рудик. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам "Голос" имел и раньше претензии к закону, который по ее мнению не борется с олигархами на самом деле. При этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом.

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения", - сказала народный депутат.

По ее словам, партия "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.

3 августа агентство "Интерфакс-Украина" обнародовало информацию о том, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекту №5599 и просит направить его в Европейскую комиссию "за демократию через право" (Венецианская комиссия).

Читайте: Разумков объявил о перерыве в работе Рады: оппозиция потребовала отчета Шмыгаля

Автор: Богдан Гуньковський
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Звичайно, бо це партія єврейського олігарха Пінчука, тож він не хоче, щоб йому погіршили життя в Україні, на теренах якої він паразитує з 90-х років минулого сторіччя.
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10.09.2021 13:58 Ответить
а писала "закон" партія неолірха Коломойського "Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6647
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10.09.2021 14:02 Ответить
Занадто товсто. Якщо б блазень реально так залежав від Бені, то вже віддав би йому Приват та багато іншого.
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10.09.2021 17:36 Ответить
Які закони ,в країні де відсутня правоохоронна система ,як така ,є лише величезне кубло корумпованих гнид !!!)))
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10.09.2021 14:01 Ответить
Соросята заволновались,спонсоры это святое.. "Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6851
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10.09.2021 14:02 Ответить
А еще нужно отправить этот закон в ОБСЕ, ООН ... может кто то раскритикует.
И можно будет не принимать.
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10.09.2021 14:05 Ответить
 
 