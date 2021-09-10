"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Партия "Голос" обратилась к спикеру Верховной Рады для направления законопроекта №5599 (об олигархах) на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом заявила лидер политсилы Кира Рудик. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам "Голос" имел и раньше претензии к закону, который по ее мнению не борется с олигархами на самом деле. При этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом.

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения", - сказала народный депутат.

По ее словам, партия "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.

3 августа агентство "Интерфакс-Украина" обнародовало информацию о том, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекту №5599 и просит направить его в Европейскую комиссию "за демократию через право" (Венецианская комиссия).

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