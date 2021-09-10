Разумков объявил о перерыве в работе Рады: оппозиция потребовала отчета Шмыгаля
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Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Причиной перерыва стало выступление депутатов оппозиционных фракций, которые потребовали смены докладчиков на Часе вопросов к правительству.
Члены "Европейской Солидарности", "Батькивщинеы" и "Голоса" вышли к парламентской трибуне, чтобы сделать общее заявление. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что оппозиционные фракции хотят заслушать не отчет министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Мы уверены, что премьер-министр обязан здесь в парламенте доложить о том, как люди будут платить повышенные тарифы, что в этом вопросе делает власть", - подчеркнула она.
В свою очередь, нардеп "Голоса" Инна Совсун обратила внимание, что парламенту нужно обсудить вопросы неготовности к отопительному сезону, незащищённости границ с Россией и Беларусью, а также ситуацию с COVID, в частности, по закупке кислородных концентраторов.
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