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КМДА про чергові обшуки: силовики приходили за документами 20-річної давнини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

КМДА про чергові обшуки: силовики приходили за документами 20-річної давнини

У результаті обшуків у підрозділах КМДА 9 вересня вилучено документацію 20-річної давнини. У КМДА переконані, що ця акція - продовження системного тиску на міську владу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року. У КМДА переконані, що учорашня "акція" правоохоронців – продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації", - повідомляє пресслужба КМДА.

У столичній мерії зазначають, що працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини. Проте звертають увагу, що публічні виступи правоохоронців дещо розходиться з їхніми реальними діями.

На сайті ДБР про обшуки 9 вересня повідомляється в новині з гучним заголовком: "ДБР викрило дії посадових осіб КМДА щодо незаконної передачі земельних ділянок у центрі Києва на понад 150 млн гривень". За інформацією ДБР, обшуки пов'язані з передачею в користування приватному товариству нерухомості на вулицях Хрещатик та Михайла Грушевського за зниженою вартістю і без проведення аукціону. Перевіряється причетність до угоди депутатів Київської міської ради (якого скликання - не уточнюється. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киян хочуть позбавити права обирати собі місцеву владу, - Кличко

10 вересня чергові обшуки відбулися в апараті Київської міськдержадміністрації. Привід для них, на думку КМДА, також був дивний. Обшуки, які проводили представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і Київської прокуратури, стосувалися земельної ділянки, на якій замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

"Насправді сьогоднішня ситуація з візитом правоохоронців для мене видається дуже дивною. Ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва житлових будинків на вул. Щусєва. Однак вона не використовувалася за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО", - повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Наразі територію приведено до ладу, вивезено сміття, здійснено благоустрій. У подальшому тут планується облаштувати сучасний та комфортний сквер для відпочинку мешканців району та міста, повідомляють у КМДА.

Автор: Наталя Джума
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КГГА об очередных обысках: силовики приходили за документами 20-летней давности - Цензор.НЕТ 1202
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10.09.2021 15:43 Відповісти
Зеля хочет Киев! А то ж туда не сметуны, дебилы -73, придут, а те 25% украинцев, которые его вместе с бабой бэней и сепаршей зеЛенкой вышвырнут из Украины нах! Смердить чморыдло криворогате!
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10.09.2021 15:43 Відповісти
За преступления 20-летней давности обвиняют не омелю и его банду, а Кличко, который мэром тогда еще даже не был. Это дно или еще нет?!
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10.09.2021 15:44 Відповісти
Ищут очередное зеленое дно. Роют против Кличка, а попадут на Леню-космоса.
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10.09.2021 15:59 Відповісти
У нас любого можно садить и не ошибешься! КМДА про чергові обшуки: силовики приходили за документами 20-річної давнини - Цензор.НЕТ 6481
Не далее вчера, всплыла тема с участком, вернее озером КМДА про чергові обшуки: силовики приходили за документами 20-річної давнини - Цензор.НЕТ 3553 которое Омельченко в нарушение закона отдал под застройку КМДА про чергові обшуки: силовики приходили за документами 20-річної давнини - Цензор.НЕТ 8585
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10.09.2021 18:15 Відповісти
зато сколько сегодня вечером будет зеленовони про "коррупцию" в Киеве. гниды пархатые!
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10.09.2021 15:51 Відповісти
 
 