Справа Майдану: в суді допитали брата убитого активіста Максима Шимка. ФОТО

8 вересня в Святошинському суді Києва повторно допитали брата убитого на Майдані 20 лютого 2014 року активіста Максима Шимка Павла. На фото і відео Павло Шимко впізнав свого брата в день розстрілів на вулиці Інститутській у центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу судового засідання.

Під час допиту Павло Шимко розповів, що 17 лютого 2014 року його брат Максим був удома. Однак, за словами брата, Максим Шимко не розповідав своїм рідним, що тоді відбувалося на Майдані і що повинні звільняти зайняті протестувальниками адміністративні приміщення. 19 лютого його бачили на трансляції подій на Майдані.

На питання прокурора Офісу Генпрокурора Ігоря Земскова, чи знає Павло Шимко, від чого помер його брат Максим, він відповів "Від кулі. Саму кулю не бачив".

Суддя Сергій Дячук також показав під час засідання фотографію з моргу. На цій фотографії Павло Шимко впізнав свого брата. Також Павло упізнав деякі з речей - шкарпетки - які були у вбитого Максима Шимка.

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На інших фото з Майдану, які досліджували в суді, Павло Шимко також упізнав свого брата. "Він присів на коліно, тримаючи щит перед собою. По відео він йде спиною, чітко видно, що це його щит. Він там один такий з профнастилу", - додав Шимко.

Нагадаємо, Максима Шимка вбили 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Балістична експертиза, яку досліджували в залі суду, встановила, що куля, яка влучила в активіста, була випущена з автомата одного з обвинувачених Сергія Зінченка.

Зараз в Святошинському суді продовжують слухати справу про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. У справі п'ятеро обвинувачених колишніх співробітників київського полку міліції "Беркут": Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. У грудні 2019 року обвинувачених включили в списки на обмін і вони виїхали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей. Пізніше, в лютому, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко повернулися і продовжують відвідувати судові засідання.

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У жовтні минулого року Святошинський суд Києва прийняв рішення про оголошення в розшук Олега Янишевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Зараз їх судять за процедурою заочного засудження. Їхні адвокати заявляли, що їхні підзахисні не можуть приїхати до Києва, тому що не мають паспортів, щоб перетнути лінію розмежування в Донбасі, а також через карантин з початку пандемії коронавірусу.