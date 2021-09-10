Парламент Чехії вимагає відпустити заарештованих Росією кримськотатарських активістів

Кілька членів Сенату Чехії та депутатів нижньої палати парламенту засудили арешт в Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла та інших кримських татар і зажадали від Росії звільнити їх.

Про це йдеться в заяві сенаторів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми вважаємо, що цей арешт є цинічною реакцією Російської Федерації на недавнє засідання "Кримської платформи" в Києві, участь у якому взяв також голова Сенату Чеської Республіки, де, зокрема, обговорювалося і положення кримських татар в Криму", - сказано в заяві.

Сенатори вказують на "безпідставні спроби Росії представити Джеляла як екстреміста".

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У заяві також говориться про "систематичні порушення Росією міжнародних зобов'язань і прав людини в Криму" з посиланням на доповіді і заяви ЄС, Генасамблеї ООН, Верховного комісара ООН з прав людини.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити пана Нарімана Джеляла і ще чотирьох затриманих осіб. Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв'язнів у Криму, включно з тими, хто протиправно утримується в тюрмах Росії. Ми закликаємо уряд Чеської Республіки домагатися звільнення цих політичних в'язнів в рамках ЄС і ініціювати подальші скоординовані кроки держав-членів ЄС", - заявили сенатори.

Цю заяву підписали 17 сенаторів і близько 10 депутатів.