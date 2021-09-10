УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13121 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Репресії в окупованому Криму
513 1
Крим (12756) Чехія (998) Джелял Наріман (49)

Парламент Чехії вимагає відпустити заарештованих Росією кримськотатарських активістів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Парламент Чехії вимагає відпустити заарештованих Росією кримськотатарських активістів

Кілька членів Сенату Чехії та депутатів нижньої палати парламенту засудили арешт в Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла та інших кримських татар і зажадали від Росії звільнити їх.

Про це йдеться в заяві сенаторів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми вважаємо, що цей арешт є цинічною реакцією Російської Федерації на недавнє засідання "Кримської платформи" в Києві, участь у якому взяв також голова Сенату Чеської Республіки, де, зокрема, обговорювалося і положення кримських татар в Криму", - сказано в заяві.

Сенатори вказують на "безпідставні спроби Росії представити Джеляла як екстреміста".

Також читайте: Звинувачення РФ щодо кримських татар абсурдні і політично мотивовані. Це помста за успіх "Кримської платформи", - Кулеба

У заяві також говориться про "систематичні порушення Росією міжнародних зобов'язань і прав людини в Криму" з посиланням на доповіді і заяви ЄС, Генасамблеї ООН, Верховного комісара ООН з прав людини.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити пана Нарімана Джеляла і ще чотирьох затриманих осіб. Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв'язнів у Криму, включно з тими, хто протиправно утримується в тюрмах Росії. Ми закликаємо уряд Чеської Республіки домагатися звільнення цих політичних в'язнів в рамках ЄС і ініціювати подальші скоординовані кроки держав-членів ЄС", - заявили сенатори.

Цю заяву підписали 17 сенаторів і близько 10 депутатів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Парламент требует? Если вы парламент то примите Закон не впускать кацапедлов в вашу страну до выполнения ваших требований ! И это будет весомее против голословных - "требую"!
показати весь коментар
10.09.2021 18:33 Відповісти
 
 