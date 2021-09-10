Парламент Чехии требует отпустить арестованных Россией крымскотатарских активистов
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Ряд членов Сената Чехии и депутатов нижней палаты парламента осудили арест в Симферополе крымскотатарского активиста Наримана Джеляла и других крымских татар и потребовали от России освободить их.
Об этом говорится в заявлении сенаторов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Мы считаем , что этот арест является циничной реакцией Российской Федерации на недавнее заседание "Крымской платформы" в Киеве, участие в котором принял также председатель Сената Чешской Республики, где, в частности, обсуждалось и положение крымских татар в Крыму", – сказано в заявлении.
Сенаторы указывают на "безосновательные попытки России представить Джеляла как экстремиста".
В заявлении также говорится о "систематических нарушениях Россией международных обязательств и прав человека в Крыму" со ссылкой на доклады и заявления ЕС, Генассамблеи ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить господина Наримана Джеляла и еще четырех задержанных лиц. Мы также требуем освободить более ста других политзаключенных в Крыму, включая тех, кто противоправно содержится в тюрьмах России. Мы призываем правительство Чешской Республики добиваться освобождения этих политических заключенных в рамках ЕС и инициировать дальнейшие скоординированные шаги государств-членов ЕС", – заявили сенаторы.
Это заявление подписали 17 сенаторов и около 10 депутатов.
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