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Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова

Вирок винесуть у вересні, листопаді або грудні 2022 року.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.

Вона зазначила, що свою заключну промову прокурори в цій справі скажуть у листопаді 2021 року.

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Топ коментарі
+6
Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
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10.09.2021 22:02
+4
Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
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10.09.2021 22:02
+2
Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
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10.09.2021 21:59
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Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
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10.09.2021 21:59 Відповісти
Dutch people are stubborn and scrupulous, they fought hard against Germany and Japan in WW2.
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10.09.2021 22:15 Відповісти
По-моему это уже какой-то хиралий творится (игравшие в Death Streanding поймут).
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10.09.2021 22:00 Відповісти
Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
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10.09.2021 22:02 Відповісти
Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
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10.09.2021 22:02 Відповісти
Зедерьмаки работают на путлера ! Сдали все спецоперации , отпустили захваченного свидетеля Цемаха , опустили ниже плинтуса настоящих патриотов и офицеров
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10.09.2021 22:18 Відповісти
Это, наверное, Порох Цемаха отдал рабсиянам? Этим самым плюнув в лицо родственникам жертв МН-17? Это ключевой свидетель был, запомни, КЛЮЧЕВОЙ!
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11.09.2021 07:35 Відповісти
How do you know, bitch?
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10.09.2021 22:03 Відповісти
Приговор мавзолейному барану Мухомору Каддаффи по сбитому самолету над шотландским Локкерби в декабре 1988 года готовили почти 13 лет..в 1999 году вынесли приговор...но 2001 году вынесли окончательный вердикт...,но в 2011 году к этому теракту вновь вернулись типа к вновь открывшимся обстоятельствам...
А зачем вам приговор*?говно мазолейное и без приговора дебилы...
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10.09.2021 22:10 Відповісти
Импотенты целующие в ж… бешенного орангутанга с ядерным чемоданчиком
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10.09.2021 22:20 Відповісти
А про Стерненко ничего там не пищала? Ка только покровитель в Италию отъехал, так гонора резко поубавилось. Стричь купоны Мамедова намного приятней и безопасней
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11.09.2021 15:05 Відповісти
 
 