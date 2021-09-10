Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова
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Вирок винесуть у вересні, листопаді або грудні 2022 року.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.
Вона зазначила, що свою заключну промову прокурори в цій справі скажуть у листопаді 2021 року.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар10.09.2021 22:02
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар10.09.2021 22:02
+2 RustIck
показати весь коментар10.09.2021 21:59
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А зачем вам приговор*?говно мазолейное и без приговора дебилы...