5 771 16
Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Що стосується навчань "Захід-2021", то ми маємо дуже пильно за ними стежити. Саме це роблять наші військові та дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+3 Dietrich Berg
показати весь коментар11.09.2021 01:21
+2 Александр Александр 66da010f
показати весь коментар11.09.2021 06:03
+2 Сергей Белоконь fcb5aa46
показати весь коментар11.09.2021 09:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
11.09.21 00:42 Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - ЗЕленая Кулеба
Как думаете, нафига зеляди раздувают панику, в то время, как военные абсолютно спокойны?
Учения «Запад-2021»: 350 военных заболели дизентерией, 20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии на полигоне Погоново в Воронежской области.
По данным «Вести Воронеж», письмо от имени районной газеты разослали 50 адресатам, в том числе большинству воронежских СМИ.
Из документа, подписанного замруководителя управления Ольгой Фуфаевой, следует, что вспышка дизентерии возникла во время проведения учений «Запад-2021» и была вызвана приемом некачественной пищи, употреблением воды из непроверенных источников, а также несоблюдением санитарных норм.