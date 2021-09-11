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Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Що стосується навчань "Захід-2021", то ми маємо дуже пильно за ними стежити. Саме це роблять наші військові та дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Кулеба.

Читайте також: Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років
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Топ коментарі
+3
Чтобы снова что-то украсть
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11.09.2021 01:21
+2
Путинские многотысячные войска по всему периметру украинской границы....Ну , какие же могут быть угрозы? Всё прекрасно...Разоружаемся и разрушаем нашу армию дальше...
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11.09.2021 06:03
+2
Союзный договор с Лукашенко, запуск "Северный поток - 2"-последовательное развитие событий.
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11.09.2021 09:27
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10.09.21 23:03 Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев



11.09.21 00:42 Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - ЗЕленая Кулеба


Как думаете, нафига зеляди раздувают панику, в то время, как военные абсолютно спокойны?
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11.09.2021 00:49 Відповісти
Чтобы снова что-то украсть
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11.09.2021 01:21 Відповісти
Перед війною з Грузією в 2008 році Росія проводила масштабні навчання Кавказ-2008.
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11.09.2021 11:33 Відповісти
Да хотя врали в унисон!
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11.09.2021 07:55 Відповісти
Россия тоже несет Очень большие Риски. Не нужно Обладать Атомным оружием , - Просто иметь атомные станции , которые можно поразить простым и ракетами. А как они имеются у всех , то победителей не будити Европе не отсидеться и навряд ли потребуется какой то Поток 2 или 3 .Оно Вам нужно?.
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11.09.2021 00:57 Відповісти
В районах атомных станций просто не будут вестись боевые действия, вот и всё. А в идеале, русня хотела бы их тихо и быстро захватить какими-нить диверсионными группами. Не так давно, кстати, была новость, что обезвредили какого-то шпиона, который пытался выяснить систему охраны одной из атомных станций.
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11.09.2021 09:04 Відповісти
З боку Бєларусі все відносно просто - треба або зруйнувати переправи через Прип'ять або контратакувати та закріпитись на південному березі цієї річки щоб більш-менш себе убезпечити
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11.09.2021 01:12 Відповісти
Путинские многотысячные войска по всему периметру украинской границы....Ну , какие же могут быть угрозы? Всё прекрасно...Разоружаемся и разрушаем нашу армию дальше...
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11.09.2021 06:03 Відповісти
Диствительна и зачем нам этот союзник поза НАТО???
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11.09.2021 06:19 Відповісти
На РАБссии в этом году упало 10 самолетов,а в августе 5...серьезные риски... Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5664
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11.09.2021 06:54 Відповісти
И что, мы уже победили?
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11.09.2021 10:41 Відповісти
Союзный договор с Лукашенко, запуск "Северный поток - 2"-последовательное развитие событий.
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11.09.2021 09:27 Відповісти
Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3657
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11.09.2021 10:54 Відповісти
кривава бігунка є не лише ознакою дезінтерії, а й дельта-ковіду теж

Учения «Запад-2021»: 350 военных заболели дизентерией, 20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии на полигоне Погоново в Воронежской области.
По данным «Вести Воронеж», письмо от имени районной газеты разослали 50 адресатам, в том числе большинству воронежских СМИ.
Из документа, подписанного замруководителя управления Ольгой Фуфаевой, следует, что вспышка дизентерии возникла во время проведения учений «Запад-2021» и была вызвана приемом некачественной пищи, употреблением воды из непроверенных источников, а также несоблюдением санитарных норм.
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11.09.2021 11:27 Відповісти
 
 