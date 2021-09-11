Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 464/2021 "Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, згідно з документом, уряд має прискорити розробку законопроєкту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.
Також має бути активізовано надання державної підтримки кінематографії згідно з відповідним законом.
Кабмін має врегулювати питання про звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки робіт і послуг іноземним суб'єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм держпідтримки в формі держсубсидії для повернення частини здійснених під час виробництва фільмів кваліфікованих витрат.
Крім того, функції з формування і реалізації державної політики в сфері кінематографії мають бути консолідовані в єдиному центральному органі виконавчої влади. Також уряд має забезпечити ефективне управління держпідприємствами, які здійснюють діяльність в сфері кінематографії. Повинно активізуватися міжнародне співробітництво з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.
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а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
"Из всех искусств, важнейшим для нас является КИНО", － В.И.Ленин 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉
Артур Харитонов
"Комуністична партія Китаю уклала угоду зі студією "Квартал 95" за посередництва Офісу президента: показуватимуть мультик Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів
Посольство комуністичного Китаю вирішло повернутися з канікул гучно: аби закріпити геополітичний розворот України в бік КНР, запропонувало бенефіції не уряду, а напряму Зеленському та його студії "Квартал 95".
Як повідомляється на китайськомовній версії сайту комуністичної агенції, 10 вересня 2021 року посольство КНР уклало угоду зі студією "Квартал 95" про вихід на китайський (репресований) медіаринок анімаційного фільму "Гуллівер повертається"
Важливо підкреслити, що цей мультфільм знімався понад 15 років під прямим керівниктвом Володимира Зеленського, сценариста проєкту та автора ідеї. Відомо також, що натхення президент України брав з радянського та російського мистцетва
Продукцію студії "Квартал 95" представляв радник президента України, Сергій Шефір, який є співавтором проєкту та продюсером "кварталу". Посольство наголошує, що Шефір брав участь у перемовинах не просто як діяч культури, а представник Офіса президента.
Також з боку України у підписанні домовленостей брала участь членкиня Національної ради України з питань телебачення та радіомолення, Тетяна Руденко.
З китайської сторони угоду підписували неназвані компанії, які, поза тим, апріорі є державними, тобто підконтрольними Компартії: особливо з урахуванням "зачистки" сфери шоубізу на території материкового Китаю під безпосереднім контролем Сі Цзіньпіна (з яким нещодавно говорив по телефону Зеленський).
Посол КНР назвав угоди з Зеленським "зміцненням культурного співробітництва".
У свою чергу, Шефір назвав КНР "великою економічною та культурною силою, а також величною державою кіно- та телебачення", й висловив сподівання на спільне виробництво кінопродукції з китайськими комуністичними студіями для їхнього поширення в Україні.
"Студія "Квартал 95" - найвідоміша українська компанія з виробництва телевізійних продуктів, а нинішній президент України Зеленський є одним із її засновників", - заявляє комуністичне посольство.
Новина стала настільки важливою для китайської агентури, що вони розмістили україномовну новину в своєму твітері.
Цитую (зі збереженням граматики):
"Ця стрічка є першим українським мультфільмом, що буде показано клядачам у Китаї. Він вийде на екрани більш ніж 8000 кінотеатрів у 2022 році в період свят і канікул китайського Нового року. У цій стрічці головний герой Гулівер за допомогою своєї кмітливості, праці та посмішки рятує Ліліпутію. Своїми діями він каже нам про те, що великі справи не обовязково може здійснювати великі люди. Дружба і любов можуть перемогти все!"
Не знаю, чи необхідні розлогі висновки: думаю, більшості буде зрозуміло, яким чином Компартія Китаю підходить до Зеленського.
Важливо лиш додати, що дружба і любов між Пекіном і Офісом президента дуже хоче перемогти українців на шляху до свободи."
Ще перші укази зе знищили українську кінематографію і фонд Довженка!
Чотири оборонні підприємства скаржаться на провал Держоборонзамовлення.
Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат.
Вперше в історії України у Пенсійного Фонду забрали 8 млрд грн і передали ці кошти на фінансування працівників прокуратури та Офіс Президента України.
Милованов порадив не чекати на державні пенсії й відкладати самім собіі з зарплати.
І в цей час банда корумпованих шахраїв грабує державу, торгуючи за державний рахунок нікчемними відосиками, від яких у будь-якій цивілізованій країні у людей виникає відчуття огиди.
Тобто це чергові закони для офшорних кінокомпаній зе...