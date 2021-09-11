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Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 464/2021 "Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, згідно з документом, уряд має прискорити розробку законопроєкту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.

Також має бути активізовано надання державної підтримки кінематографії згідно з відповідним законом.

Кабмін має врегулювати питання про звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки робіт і послуг іноземним суб'єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм держпідтримки в формі держсубсидії для повернення частини здійснених під час виробництва фільмів кваліфікованих витрат.

 Крім того, функції з формування і реалізації державної політики в сфері кінематографії мають бути консолідовані в єдиному центральному органі виконавчої влади. Також уряд має забезпечити ефективне управління держпідприємствами, які здійснюють діяльність в сфері кінематографії. Повинно активізуватися міжнародне співробітництво з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

Також читайте: Кінорежисер і сценарист Ворожбит стала лауреатом премії імені Олександра Довженка
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Топ коментарі
+16
Сьогодні привезли до Києва важко поранених бійців із Донбасу , є загиблі , волонтери просять про допомогу ,
а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
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11.09.2021 23:37
+11
Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 2783
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11.09.2021 23:28
+11
Це буде зватися "Велике **************"-95!)
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11.09.2021 23:45
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Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 2783
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11.09.2021 23:28 Відповісти
все сам снюхает
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11.09.2021 23:29 Відповісти
ЗЕбанат кальцію? Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 7695
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11.09.2021 23:32 Відповісти
😄😄😄😅🤣😂
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11.09.2021 23:37 Відповісти
все что угодно, только не ПВО Украины
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12.09.2021 00:56 Відповісти
в кинемотографе ты зелох на велике ездишь... нах такой кинематограф
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11.09.2021 23:29 Відповісти
О це вже рідна парафія !!))))
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11.09.2021 23:31 Відповісти
Зебанат, судячи з усього, "на ізмєнє"...
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11.09.2021 23:33 Відповісти
Погуляла козлина по Голливуду...и вот результат...😀
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11.09.2021 23:31 Відповісти
На чергову серію Сватів бабло потрібне !!!)))
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11.09.2021 23:35 Відповісти
Ще хіба не всі бездарні друзі віслюка працевлаштовані?
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11.09.2021 23:35 Відповісти
Шозахй сінематограф стрижений?

Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 8021
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11.09.2021 23:35 Відповісти
Беню частково обрили. Звикає до буцегарні потроху
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11.09.2021 23:36 Відповісти
пора бы Бене уже станцевать Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 1820
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11.09.2021 23:38 Відповісти
Еще сверху бы обрить и на нары..пожизненно.
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11.09.2021 23:59 Відповісти
Наслідки деолігархізації.
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12.09.2021 00:00 Відповісти
Ніт. То Дніпро-1. Яким він не володіє Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 5172
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12.09.2021 00:24 Відповісти
"обязал", "должно быть", а где ты, чучело малахольное?! Где ТВОЯ ответсвенность хоть за что-нибудь?
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11.09.2021 23:36 Відповісти
Сьогодні привезли до Києва важко поранених бійців із Донбасу , є загиблі , волонтери просять про допомогу ,
а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
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11.09.2021 23:37 Відповісти
Це як буде зватися-"Велике кінематографіцтво"!!!)))
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11.09.2021 23:37 Відповісти
Це буде зватися "Велике **************"-95!)
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11.09.2021 23:45 Відповісти
А про балєт такий указ буде? Ні, я не проти балету, але кінематограф ніде у розвинутому світі не дотується державою і не отримує від неї пільг, чи преференцій. І це стосується не лише всесвітньо відомого Голлівуду, але й навіть індійського Боллівуду. Зєлєнскій не бажає продюсувати власні фільми? Хоче і тут все робити за рахунок держб'юджету, тобто наш з вами? А роялті отримуватиме сам?
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11.09.2021 23:38 Відповісти
в рашке, в китае, в северной корее
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11.09.2021 23:42 Відповісти
Це що ,взірці цивілізованого світу????)))
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11.09.2021 23:46 Відповісти
Ясна річ ,що Україна має оплачувати вселякі гундосіки !!!)))
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11.09.2021 23:43 Відповісти
Шо с дорог уже не хватает??? Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 4688
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11.09.2021 23:42 Відповісти
Клепатиме Сватів за державний кошт.
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11.09.2021 23:47 Відповісти
Зараз на "Интер" транслюють великий фейк країни-агресора: фільм "Лєнінград. Дорога жизні" про неіснуючу блокаду. Звісно, мовою окупантів. Реакції колаборантської влади - нуль. Державу давно поглинули кремлівсько-олігархічні зелені шмарклі.
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11.09.2021 23:48 Відповісти
Проходят века а на этой территории нмчего не меняется😀
"Из всех искусств, важнейшим для нас является КИНО", － В.И.Ленин 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉
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11.09.2021 23:50 Відповісти
Тьфу,е# твою нехай мать.. На донбассе люди гибнут,придурок.
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11.09.2021 23:57 Відповісти
Та вже...
Артур Харитонов

"Комуністична партія Китаю уклала угоду зі студією "Квартал 95" за посередництва Офісу президента: показуватимуть мультик Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів

Посольство комуністичного Китаю вирішло повернутися з канікул гучно: аби закріпити геополітичний розворот України в бік КНР, запропонувало бенефіції не уряду, а напряму Зеленському та його студії "Квартал 95".

Як повідомляється на китайськомовній версії сайту комуністичної агенції, 10 вересня 2021 року посольство КНР уклало угоду зі студією "Квартал 95" про вихід на китайський (репресований) медіаринок анімаційного фільму "Гуллівер повертається"

Важливо підкреслити, що цей мультфільм знімався понад 15 років під прямим керівниктвом Володимира Зеленського, сценариста проєкту та автора ідеї. Відомо також, що натхення президент України брав з радянського та російського мистцетва

Продукцію студії "Квартал 95" представляв радник президента України, Сергій Шефір, який є співавтором проєкту та продюсером "кварталу". Посольство наголошує, що Шефір брав участь у перемовинах не просто як діяч культури, а представник Офіса президента.

Також з боку України у підписанні домовленостей брала участь членкиня Національної ради України з питань телебачення та радіомолення, Тетяна Руденко.

З китайської сторони угоду підписували неназвані компанії, які, поза тим, апріорі є державними, тобто підконтрольними Компартії: особливо з урахуванням "зачистки" сфери шоубізу на території материкового Китаю під безпосереднім контролем Сі Цзіньпіна (з яким нещодавно говорив по телефону Зеленський).

Посол КНР назвав угоди з Зеленським "зміцненням культурного співробітництва".

У свою чергу, Шефір назвав КНР "великою економічною та культурною силою, а також величною державою кіно- та телебачення", й висловив сподівання на спільне виробництво кінопродукції з китайськими комуністичними студіями для їхнього поширення в Україні.

"Студія "Квартал 95" - найвідоміша українська компанія з виробництва телевізійних продуктів, а нинішній президент України Зеленський є одним із її засновників", - заявляє комуністичне посольство.

Новина стала настільки важливою для китайської агентури, що вони розмістили україномовну новину в своєму твітері.

Цитую (зі збереженням граматики):

"Ця стрічка є першим українським мультфільмом, що буде показано клядачам у Китаї. Він вийде на екрани більш ніж 8000 кінотеатрів у 2022 році в період свят і канікул китайського Нового року. У цій стрічці головний герой Гулівер за допомогою своєї кмітливості, праці та посмішки рятує Ліліпутію. Своїми діями він каже нам про те, що великі справи не обовязково може здійснювати великі люди. Дружба і любов можуть перемогти все!"

Не знаю, чи необхідні розлогі висновки: думаю, більшості буде зрозуміло, яким чином Компартія Китаю підходить до Зеленського.

Важливо лиш додати, що дружба і любов між Пекіном і Офісом президента дуже хоче перемогти українців на шляху до свободи."
Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 2951
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11.09.2021 23:57 Відповісти
Читайте між строчками - фінансування зеленфільм, скотів і кабак95 бо мінкультури рф обрізало.
Ще перші укази зе знищили українську кінематографію і фонд Довженка!
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12.09.2021 00:01 Відповісти
Ждать продолжения сватов?
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12.09.2021 00:08 Відповісти
нет, скорее возвращения Голобородько перед выборами
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12.09.2021 12:37 Відповісти
Сваты- вчерашний день) Сейчас в тренде кино про *********!
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12.09.2021 04:47 Відповісти
Больше носорогов, хороших и разных. Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 8311
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12.09.2021 06:12 Відповісти
И это во время войны проваленном оборонном заказе и задолженностью по зарплате и боевым ВСУ. А вот его папиредник, шоколадный "барИга", активизировал господдержку АРМИИ, а не разного поцев от киноискусства уклоняющихся, как от службы в ВСУ так и от уплаты налогов.
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12.09.2021 07:07 Відповісти
А может тогда для всех отменить пдв,если понятно,что без него будет развитие и привлечение инвестиций,почему кину можно,а остальные пусть загнивают?
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12.09.2021 08:14 Відповісти
Да. В кожен обласний центр - по кварталу95 і кіностудії для зйомок Папіка. В кінці року нагородження Оскаром від Осла кращої гімнострічки.
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12.09.2021 08:51 Відповісти
Только надо понимать, что кинематография в Украине представлена студией квартал 95. все остальное можно не финансировать вообще. А вот это вот все дивиностапятае - да, усилить, углубить, расширить и профинансировать.
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12.09.2021 10:28 Відповісти
Для іноземних...
Тобто це чергові закони для офшорних кінокомпаній зе...
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12.09.2021 12:10 Відповісти
кому що, а курці просо
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13.09.2021 00:26 Відповісти
 
 