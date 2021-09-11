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Новости Политика Украины
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Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, согласно документу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Также должно быть активизировано предоставление государственной поддержки кинематографии, согласно соответствующему закону.

Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им господдержки в форме госсубсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

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Кроме того, функции по формированию и реализации госполитики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти.

Также правительство должно обеспечить эффективное управление госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.

Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Сьогодні привезли до Києва важко поранених бійців із Донбасу , є загиблі , волонтери просять про допомогу ,
а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
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11.09.2021 23:37
+11
Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 2783
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11.09.2021 23:28
+11
Це буде зватися "Велике **************"-95!)
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11.09.2021 23:45
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Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 2783
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11.09.2021 23:28 Ответить
все сам снюхает
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11.09.2021 23:29 Ответить
ЗЕбанат кальцію? Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 7695
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11.09.2021 23:32 Ответить
😄😄😄😅🤣😂
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11.09.2021 23:37 Ответить
все что угодно, только не ПВО Украины
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12.09.2021 00:56 Ответить
в кинемотографе ты зелох на велике ездишь... нах такой кинематограф
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11.09.2021 23:29 Ответить
О це вже рідна парафія !!))))
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11.09.2021 23:31 Ответить
Зебанат, судячи з усього, "на ізмєнє"...
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11.09.2021 23:33 Ответить
Погуляла козлина по Голливуду...и вот результат...😀
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11.09.2021 23:31 Ответить
На чергову серію Сватів бабло потрібне !!!)))
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11.09.2021 23:35 Ответить
Ще хіба не всі бездарні друзі віслюка працевлаштовані?
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11.09.2021 23:35 Ответить
Шозахй сінематограф стрижений?

Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 8021
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11.09.2021 23:35 Ответить
Беню частково обрили. Звикає до буцегарні потроху
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11.09.2021 23:36 Ответить
пора бы Бене уже станцевать Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 1820
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11.09.2021 23:38 Ответить
Еще сверху бы обрить и на нары..пожизненно.
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11.09.2021 23:59 Ответить
Наслідки деолігархізації.
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12.09.2021 00:00 Ответить
Ніт. То Дніпро-1. Яким він не володіє Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 5172
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12.09.2021 00:24 Ответить
"обязал", "должно быть", а где ты, чучело малахольное?! Где ТВОЯ ответсвенность хоть за что-нибудь?
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11.09.2021 23:36 Ответить
Сьогодні привезли до Києва важко поранених бійців із Донбасу , є загиблі , волонтери просять про допомогу ,
а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
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11.09.2021 23:37 Ответить
Це як буде зватися-"Велике кінематографіцтво"!!!)))
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11.09.2021 23:37 Ответить
Це буде зватися "Велике **************"-95!)
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11.09.2021 23:45 Ответить
А про балєт такий указ буде? Ні, я не проти балету, але кінематограф ніде у розвинутому світі не дотується державою і не отримує від неї пільг, чи преференцій. І це стосується не лише всесвітньо відомого Голлівуду, але й навіть індійського Боллівуду. Зєлєнскій не бажає продюсувати власні фільми? Хоче і тут все робити за рахунок держб'юджету, тобто наш з вами? А роялті отримуватиме сам?
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11.09.2021 23:38 Ответить
в рашке, в китае, в северной корее
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11.09.2021 23:42 Ответить
Це що ,взірці цивілізованого світу????)))
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11.09.2021 23:46 Ответить
Ясна річ ,що Україна має оплачувати вселякі гундосіки !!!)))
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11.09.2021 23:43 Ответить
Шо с дорог уже не хватает??? Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 4688
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11.09.2021 23:42 Ответить
Клепатиме Сватів за державний кошт.
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11.09.2021 23:47 Ответить
Зараз на "Интер" транслюють великий фейк країни-агресора: фільм "Лєнінград. Дорога жизні" про неіснуючу блокаду. Звісно, мовою окупантів. Реакції колаборантської влади - нуль. Державу давно поглинули кремлівсько-олігархічні зелені шмарклі.
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11.09.2021 23:48 Ответить
Проходят века а на этой территории нмчего не меняется😀
"Из всех искусств, важнейшим для нас является КИНО", － В.И.Ленин 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉
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11.09.2021 23:50 Ответить
Тьфу,е# твою нехай мать.. На донбассе люди гибнут,придурок.
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11.09.2021 23:57 Ответить
Та вже...
Артур Харитонов

"Комуністична партія Китаю уклала угоду зі студією "Квартал 95" за посередництва Офісу президента: показуватимуть мультик Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів

Посольство комуністичного Китаю вирішло повернутися з канікул гучно: аби закріпити геополітичний розворот України в бік КНР, запропонувало бенефіції не уряду, а напряму Зеленському та його студії "Квартал 95".

Як повідомляється на китайськомовній версії сайту комуністичної агенції, 10 вересня 2021 року посольство КНР уклало угоду зі студією "Квартал 95" про вихід на китайський (репресований) медіаринок анімаційного фільму "Гуллівер повертається"

Важливо підкреслити, що цей мультфільм знімався понад 15 років під прямим керівниктвом Володимира Зеленського, сценариста проєкту та автора ідеї. Відомо також, що натхення президент України брав з радянського та російського мистцетва

Продукцію студії "Квартал 95" представляв радник президента України, Сергій Шефір, який є співавтором проєкту та продюсером "кварталу". Посольство наголошує, що Шефір брав участь у перемовинах не просто як діяч культури, а представник Офіса президента.

Також з боку України у підписанні домовленостей брала участь членкиня Національної ради України з питань телебачення та радіомолення, Тетяна Руденко.

З китайської сторони угоду підписували неназвані компанії, які, поза тим, апріорі є державними, тобто підконтрольними Компартії: особливо з урахуванням "зачистки" сфери шоубізу на території материкового Китаю під безпосереднім контролем Сі Цзіньпіна (з яким нещодавно говорив по телефону Зеленський).

Посол КНР назвав угоди з Зеленським "зміцненням культурного співробітництва".

У свою чергу, Шефір назвав КНР "великою економічною та культурною силою, а також величною державою кіно- та телебачення", й висловив сподівання на спільне виробництво кінопродукції з китайськими комуністичними студіями для їхнього поширення в Україні.

"Студія "Квартал 95" - найвідоміша українська компанія з виробництва телевізійних продуктів, а нинішній президент України Зеленський є одним із її засновників", - заявляє комуністичне посольство.

Новина стала настільки важливою для китайської агентури, що вони розмістили україномовну новину в своєму твітері.

Цитую (зі збереженням граматики):

"Ця стрічка є першим українським мультфільмом, що буде показано клядачам у Китаї. Він вийде на екрани більш ніж 8000 кінотеатрів у 2022 році в період свят і канікул китайського Нового року. У цій стрічці головний герой Гулівер за допомогою своєї кмітливості, праці та посмішки рятує Ліліпутію. Своїми діями він каже нам про те, що великі справи не обовязково може здійснювати великі люди. Дружба і любов можуть перемогти все!"

Не знаю, чи необхідні розлогі висновки: думаю, більшості буде зрозуміло, яким чином Компартія Китаю підходить до Зеленського.

Важливо лиш додати, що дружба і любов між Пекіном і Офісом президента дуже хоче перемогти українців на шляху до свободи."
Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 2951
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11.09.2021 23:57 Ответить
Читайте між строчками - фінансування зеленфільм, скотів і кабак95 бо мінкультури рф обрізало.
Ще перші укази зе знищили українську кінематографію і фонд Довженка!
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12.09.2021 00:01 Ответить
Ждать продолжения сватов?
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12.09.2021 00:08 Ответить
нет, скорее возвращения Голобородько перед выборами
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12.09.2021 12:37 Ответить
Сваты- вчерашний день) Сейчас в тренде кино про *********!
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12.09.2021 04:47 Ответить
Больше носорогов, хороших и разных. Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії - Цензор.НЕТ 8311
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12.09.2021 06:12 Ответить
И это во время войны проваленном оборонном заказе и задолженностью по зарплате и боевым ВСУ. А вот его папиредник, шоколадный "барИга", активизировал господдержку АРМИИ, а не разного поцев от киноискусства уклоняющихся, как от службы в ВСУ так и от уплаты налогов.
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12.09.2021 07:07 Ответить
А может тогда для всех отменить пдв,если понятно,что без него будет развитие и привлечение инвестиций,почему кину можно,а остальные пусть загнивают?
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12.09.2021 08:14 Ответить
Да. В кожен обласний центр - по кварталу95 і кіностудії для зйомок Папіка. В кінці року нагородження Оскаром від Осла кращої гімнострічки.
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12.09.2021 08:51 Ответить
Только надо понимать, что кинематография в Украине представлена студией квартал 95. все остальное можно не финансировать вообще. А вот это вот все дивиностапятае - да, усилить, углубить, расширить и профинансировать.
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12.09.2021 10:28 Ответить
Для іноземних...
Тобто це чергові закони для офшорних кінокомпаній зе...
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12.09.2021 12:10 Ответить
кому що, а курці просо
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13.09.2021 00:26 Ответить
 
 