Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, согласно документу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Также должно быть активизировано предоставление государственной поддержки кинематографии, согласно соответствующему закону.

Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им господдержки в форме госсубсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

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Кроме того, функции по формированию и реализации госполитики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти.

Также правительство должно обеспечить эффективное управление госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.

Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

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