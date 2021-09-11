Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, согласно документу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.
Также должно быть активизировано предоставление государственной поддержки кинематографии, согласно соответствующему закону.
Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им господдержки в форме госсубсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.
Кроме того, функции по формированию и реализации госполитики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти.
Также правительство должно обеспечить эффективное управление госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.
Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.
Пожалуйста, подождите...
а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
"Из всех искусств, важнейшим для нас является КИНО", － В.И.Ленин 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉
Артур Харитонов
"Комуністична партія Китаю уклала угоду зі студією "Квартал 95" за посередництва Офісу президента: показуватимуть мультик Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів
Посольство комуністичного Китаю вирішло повернутися з канікул гучно: аби закріпити геополітичний розворот України в бік КНР, запропонувало бенефіції не уряду, а напряму Зеленському та його студії "Квартал 95".
Як повідомляється на китайськомовній версії сайту комуністичної агенції, 10 вересня 2021 року посольство КНР уклало угоду зі студією "Квартал 95" про вихід на китайський (репресований) медіаринок анімаційного фільму "Гуллівер повертається"
Важливо підкреслити, що цей мультфільм знімався понад 15 років під прямим керівниктвом Володимира Зеленського, сценариста проєкту та автора ідеї. Відомо також, що натхення президент України брав з радянського та російського мистцетва
Продукцію студії "Квартал 95" представляв радник президента України, Сергій Шефір, який є співавтором проєкту та продюсером "кварталу". Посольство наголошує, що Шефір брав участь у перемовинах не просто як діяч культури, а представник Офіса президента.
Також з боку України у підписанні домовленостей брала участь членкиня Національної ради України з питань телебачення та радіомолення, Тетяна Руденко.
З китайської сторони угоду підписували неназвані компанії, які, поза тим, апріорі є державними, тобто підконтрольними Компартії: особливо з урахуванням "зачистки" сфери шоубізу на території материкового Китаю під безпосереднім контролем Сі Цзіньпіна (з яким нещодавно говорив по телефону Зеленський).
Посол КНР назвав угоди з Зеленським "зміцненням культурного співробітництва".
У свою чергу, Шефір назвав КНР "великою економічною та культурною силою, а також величною державою кіно- та телебачення", й висловив сподівання на спільне виробництво кінопродукції з китайськими комуністичними студіями для їхнього поширення в Україні.
"Студія "Квартал 95" - найвідоміша українська компанія з виробництва телевізійних продуктів, а нинішній президент України Зеленський є одним із її засновників", - заявляє комуністичне посольство.
Новина стала настільки важливою для китайської агентури, що вони розмістили україномовну новину в своєму твітері.
Цитую (зі збереженням граматики):
"Ця стрічка є першим українським мультфільмом, що буде показано клядачам у Китаї. Він вийде на екрани більш ніж 8000 кінотеатрів у 2022 році в період свят і канікул китайського Нового року. У цій стрічці головний герой Гулівер за допомогою своєї кмітливості, праці та посмішки рятує Ліліпутію. Своїми діями він каже нам про те, що великі справи не обовязково може здійснювати великі люди. Дружба і любов можуть перемогти все!"
Не знаю, чи необхідні розлогі висновки: думаю, більшості буде зрозуміло, яким чином Компартія Китаю підходить до Зеленського.
Важливо лиш додати, що дружба і любов між Пекіном і Офісом президента дуже хоче перемогти українців на шляху до свободи."
Ще перші укази зе знищили українську кінематографію і фонд Довженка!
Чотири оборонні підприємства скаржаться на провал Держоборонзамовлення.
Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат.
Вперше в історії України у Пенсійного Фонду забрали 8 млрд грн і передали ці кошти на фінансування працівників прокуратури та Офіс Президента України.
Милованов порадив не чекати на державні пенсії й відкладати самім собіі з зарплати.
І в цей час банда корумпованих шахраїв грабує державу, торгуючи за державний рахунок нікчемними відосиками, від яких у будь-якій цивілізованій країні у людей виникає відчуття огиди.
Тобто це чергові закони для офшорних кінокомпаній зе...