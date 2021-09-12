Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму. ФОТО
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Виробник китайських смартфонів Xiaomi почав блокувати смартфони в окупованому Росією Криму, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав 10 вересня сайт XDA Developers, проаналізувавши повідомлення користувачів у соціальних мережах і на профільних форумах.
Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів на окупованому РФ півострові, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.
Телефони блокуються через кілька днів після першого включення й активації смартфона. Всі функції пристрою стають недоступними. Замість них на екрані з'являється такий напис: "Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його. За додатковою інформацією звертайтеся безпосередньо до продавців".
У користувацькій угоді на офіційному сайті Xiaomi є пункт 14.2, в якому зазначено, що покупцям забороняється експортувати телефони в Крим, Сирію, Північну Корею, на Кубу, в Іран і Судан.
Деякі користувачі зазначили, що блокування не торкнеться смартфонів Xiaomi, які активували в країні їх передбачуваного продажу. Однак достовірних підтверджень цьому припущенню поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
... С содержанием драгметаллов.
"Китайцы во избежание санкций заблокировали телефоны Xiaomi в Крыму"
Комуняки даже в кетае - мерзость.
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Россия же ответные меры китайцам на международно-признанной территории своей страны забоится устроить.
Так что всё просто.
Надо что бы все смартфоны так делали, ещё одним камнем с неба больше.
Во ********* опомоили креативно!
"Penis into the mouth of the creature"
Всі українці світу - щиро вдячні Xiaomi за достойний вчинок і бажають компанії тільки всього самого найкращого .
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Эксплуатировать....
А кацапи нехай юзають щось отаке: