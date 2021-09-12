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Новини СуспільствоТехнології Окуповані території - Крим і Донбас
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Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Виробник китайських смартфонів Xiaomi почав блокувати смартфони в окупованому Росією Криму, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав 10 вересня сайт XDA Developers, проаналізувавши повідомлення користувачів у соціальних мережах і на профільних форумах.

Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів на окупованому РФ півострові, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.

Телефони блокуються через кілька днів після першого включення й активації смартфона. Всі функції пристрою стають недоступними. Замість них на екрані з'являється такий напис: "Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його. За додатковою інформацією звертайтеся безпосередньо до продавців".

Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму 01


У користувацькій угоді на офіційному сайті Xiaomi є пункт 14.2, в якому зазначено, що покупцям забороняється експортувати телефони в Крим, Сирію, Північну Корею, на Кубу, в Іран і Судан.

Деякі користувачі зазначили, що блокування не торкнеться смартфонів Xiaomi, які активували в країні їх передбачуваного продажу. Однак достовірних підтверджень цьому припущенню поки немає.
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Топ коментарі
+33
А недвижимость в крымняше когда научатся блокировать?
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2029
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12.09.2021 13:19
+31
это кацапы, сер!)) Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2240
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5554
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12.09.2021 13:15
+29
Правильно. У предателей должны быть исключительно лоховские телефоны "сименс".
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12.09.2021 13:12
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Правильно. У предателей должны быть исключительно лоховские телефоны "сименс".
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12.09.2021 13:12 Відповісти
Ні фіга ! Нехай ходять з раціями радянськими 30м радіус дії !
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12.09.2021 13:20 Відповісти
Вы называете детские китайские рации совецкими? Не делал совок ничего путевого никогда!
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12.09.2021 13:22 Відповісти
С нуля ничего не делал ! А вот копировали оч хорошо !
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12.09.2021 13:27 Відповісти
Таки да! Существуют в природе небесполезные совдепские радиодетали!
... С содержанием драгметаллов.
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12.09.2021 13:31 Відповісти
и копировал не очень хорошо, я бы сказал очень хреново Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7016
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12.09.2021 13:36 Відповісти
та ну, і зкопіювати до толку не вміли, все через опу
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12.09.2021 15:31 Відповісти
Ні , були такі в армії - командири відділення з взводним зв'язок тримали . Можливо , в німців украли в Першу Світову .
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12.09.2021 14:42 Відповісти
В виде ранца. На лампочках. Лосев с Бонч-Бруевичем эти лампочки у американцев драли, толи для радио коминтерна, толи для тех раций...
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12.09.2021 15:39 Відповісти
Где то в родительском доме валяется пара таких) От Крон работали) Ну как работали, они даже в метре друг друга не находили))
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12.09.2021 19:37 Відповісти
У них есть свои чудесные поделки из китайских комплектующих. Точно не помню названия, что-то вроде "********" или нечто похожее.
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12.09.2021 13:23 Відповісти
Ну вы и изверг. Не гуманно оставлять их вообще без связи.
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12.09.2021 13:26 Відповісти
Готов предоставить им как альтернативу две консервные баночки, соединенные ниткой. Когда-то вроде работало, никто не запатентовал. Пусть себе пользуются Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8254
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12.09.2021 13:33 Відповісти
Придумали такое, консервные банки на них еще расходовать))) Два пустых спичечных коробка)))
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12.09.2021 19:40 Відповісти
пусть с едросами половой занимаются
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12.09.2021 14:03 Відповісти
Їм всім ***** запропонує на "ТайгаХВон" перейти Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3312
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12.09.2021 15:42 Відповісти
Да плевать на их всех х*йлу.
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12.09.2021 15:51 Відповісти
Спасибо за поддержку
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12.09.2021 13:12 Відповісти
Вот название вчерашней новости на ненавистном цензору сайте:
"Китайцы во избежание санкций заблокировали телефоны Xiaomi в Крыму"

Комуняки даже в кетае - мерзость.
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12.09.2021 15:49 Відповісти
Скорее всего, параллельно введению блокировки, вдруг появится "альтернативная прошивка"
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12.09.2021 17:44 Відповісти
это кацапы, сер!)) Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2240
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5554
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12.09.2021 13:15 Відповісти
А какая разница (с)😀
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12.09.2021 13:18 Відповісти
Мало ли а Бразилии донов Педро! И не сосчитаешь! (с)
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12.09.2021 13:51 Відповісти
Не "донов Педро" а Педров.
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12.09.2021 15:06 Відповісти
Это даже не "штанга". Это полное незание того, кого восхваляют.
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12.09.2021 20:06 Відповісти
Лучше бы они самоликвидировались с осколочным разлётом.
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12.09.2021 13:17 Відповісти
А недвижимость в крымняше когда научатся блокировать?
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2029
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12.09.2021 13:19 Відповісти
Я не удивлюсь, если в Раде у каждого второго там недвижимость. Так как наши законы только для обычных граждан написаны.
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12.09.2021 13:24 Відповісти
В параше тоже у каждого второго. У Зели точно есть. Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3225
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12.09.2021 13:32 Відповісти
Зе-чмо и ксиву с двуголовой курицей имеет, как и дерьмак.
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12.09.2021 13:44 Відповісти
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7438
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12.09.2021 13:19 Відповісти
Кирпичь двойного назначения !
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12.09.2021 13:22 Відповісти
у вас ошибка в слове кирпичъ
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12.09.2021 18:40 Відповісти
Вакцинированным ,,Спутником V,, могут и мозг заблокировать !
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12.09.2021 13:20 Відповісти
Нельзя заблокировать то, чего нет...
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12.09.2021 13:24 Відповісти
Предатель должен получать напоминания о своей гнусности на каждом шагу. И подтираться лопухом. Респект китайцам, ткнувшим предателей мордой в их же дерьмо.
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12.09.2021 13:25 Відповісти
Причём тут респект - они просто не хотят дать повод для санкций против компании в США. Там же рынок с совсем другим порядком цифр, нафиг им тот Судан, Иран или Крым . . .
Россия же ответные меры китайцам на международно-признанной территории своей страны забоится устроить.
Так что всё просто.
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12.09.2021 13:34 Відповісти
Это Вы Симменсу и прочим подобным скажите. А китайцам таки респект!
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12.09.2021 13:35 Відповісти
Кстати, спасибо, что напомнили. Респект американцам за санкции против уродов. Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1805
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12.09.2021 13:37 Відповісти
Цікаво, Китай нагинає Іран і рашку
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12.09.2021 13:27 Відповісти
а когда касается бабла, Китаю насрать кого нагибать... ведь ни Иран и не паРаша их основной рынок Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6297
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12.09.2021 13:42 Відповісти
вся параша должна пользоваться ********** на процессоре эльбрус!
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12.09.2021 13:32 Відповісти
Франция или германия(не помню за давностью лет ) уже и станки разобрала, на которых жеппоруким московитам выпиливала это старье...
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12.09.2021 13:38 Відповісти
Думаю это легко обойти, просто поменяв в настройках страну.
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12.09.2021 13:37 Відповісти
совсем дурак? а MAC-адрес ты тоже поменяешь? или ты понятия не имеешь что это? Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9537
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12.09.2021 13:44 Відповісти
Как они определяют, где активирован телефон? По геолокации? Так это легко обойти
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12.09.2021 13:39 Відповісти
серьёзно? а что ты будешь делать с MAC-адресом? Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2028
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12.09.2021 13:47 Відповісти
Накатываем международную, разблокируем загрузчик через их сайт, накатываем кастом, лучше всего подойдут сайберия или пиксель, остальное так себе. Можно поменять хоть имей модема, хоть мак, если не привязывать к хиаоми ид то никаких проверок кроме фантазии мастера - нету.
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12.09.2021 14:41 Відповісти
Желаю хорошенько по%б@ться всем любителям "Крымняш". А еще лучше чтобы они перед походом в булочною подобные пируэты делали... Оккупанты и предатели должны страдать. Для патриотов Украины, которые там остались - Україна повернеться!
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13.09.2021 03:02 Відповісти
Фейк это твое присутствие на этом сайте под чужим флагом😂🌷×÷÷
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12.09.2021 13:50 Відповісти
Фотка сделана на Кубе, потому и надпись на испанском.
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12.09.2021 13:56 Відповісти
Почему фейк если инфа на офсайте
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12.09.2021 14:48 Відповісти
Еслиб все производители поддержали Хайоми, ну хоть айфоны.... А не писать как гугл продажнвй на территортт россии, крым российский) войны бы быстро закончились, поэтому не поддержат скорее.... Но респектище им конечно, Хайоми)
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12.09.2021 14:04 Відповісти
Так вони ж не по своїй волі, а під загрозою американських санкцій. Що цікаво, Америка своє яблуко не примусила блокувати свої смартфони і не вводить проти нього санкції. Чесна конкуренція по-американськи...
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12.09.2021 15:05 Відповісти
браво!!!!
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12.09.2021 14:08 Відповісти
та херня это, ранние престаревшие уже понаехалы, бабок с понаехал свежих и руссо- турристо, за лето срубили, теперь каждое понаехало себе по 13 версии Эппла прикупит..))) ну а бухари потомственные, сдадут бутылки и купят таки себе, руцке моб .тел., размером с патефон, но флаг власовский не опозорят!)))
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12.09.2021 14:21 Відповісти
Xiaomi признало оккупированный Крым
Надо что бы все смартфоны так делали, ещё одним камнем с неба больше.
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12.09.2021 14:30 Відповісти
Зато сраный айфон как работал так и работает
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12.09.2021 14:30 Відповісти
Еще чипов не хватает в мозг, чтобы как собака гавкал.
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12.09.2021 14:31 Відповісти
Ну що сказать: китайці почали "рассєян" у "відкриту" "множить на ноль"!!! А скільки можна "їхню" Сибір палить і не берегти?!!! Треба і совість мать!!!
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12.09.2021 14:44 Відповісти
Да плевать! У них есть шикарные *********. Причем очень солидные. 2,5 килограмма весом.
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12.09.2021 14:50 Відповісти
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5818К истокам...
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12.09.2021 15:01 Відповісти
Сперто у Nintendo .
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12.09.2021 15:49 Відповісти
Так і є. Так само як пєльмєні, матрьошка та безліч іншого.
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13.09.2021 03:04 Відповісти
Ха-ха! Метка Зон Мордора в реальном действии.
Во ********* опомоили креативно!
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12.09.2021 15:06 Відповісти
Надо еще чтобы как комп вмыкаешь в зоне Мордора, то на экране заставка появляется в виде сраки и подпись:
"Penis into the mouth of the creature"
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12.09.2021 15:09 Відповісти
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
Всі українці світу - щиро вдячні Xiaomi за достойний вчинок і бажають компанії тільки всього самого найкращого .
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12.09.2021 15:12 Відповісти
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6058
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12.09.2021 15:13 Відповісти
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2433
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12.09.2021 15:14 Відповісти
А сябров камунячих чего забыли в список опетушков внести?
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5655
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12.09.2021 15:16 Відповісти
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12.09.2021 18:36 Відповісти
"Расейские микросхемы - самые большие микросхемы в мире"
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12.09.2021 15:17 Відповісти
Очікуйте реліз кастомної прошиви від самих китайців, ніхто собі у рис срати не збирається! Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6505
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12.09.2021 15:29 Відповісти
покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, на Кубу, в Иран и Судан.

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Эксплуатировать.... Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3090
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12.09.2021 15:41 Відповісти
Ксайомі зробили для деокупації більше, аніж наші можновладці.
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12.09.2021 15:46 Відповісти
куплю смартфон этой фирмы)))))))))
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12.09.2021 15:48 Відповісти
Минулого жовтня взяв собі Xiaomi Redmi 9C, норм модель. Хоча після неї виходило кілька новіших, але поки що оновлювати планів немає.

А кацапи нехай юзають щось отаке:

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13.09.2021 01:43 Відповісти
В мене редмі ноут 4х. Чотири роки відпахав в режимі таксі, як має бути. Єдине, що міняв вже акум два рази (специфіка роботи на таксі, дуже часто на зарядці).
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13.09.2021 03:07 Відповісти
В принципе таким макаром,можно блокировать не только смартфоны,а например автомобили через GPS.Едешь такой по серпантину,а тут бац и движок здох
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12.09.2021 17:57 Відповісти
Смартфор вроді є,але його як би і вже немає. Ви там дєржитєсь,крисчани,ну і камміння вам побільше з неба...
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12.09.2021 19:10 Відповісти
 
 