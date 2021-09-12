Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму. ФОТО
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Производитель китайских смартфонов Xiaomi начал блокировать смартфоны в оккупированном Россией Крыму, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал 10 сентября сайт XDA Developers, проанализировав сообщения пользователей в соцсетях и на профильных форумах.
Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов на оккупированном РФ полуострове, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.
Телефоны блокируются спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступны. Вместо них на экране появляется такая надпись: "Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам".
В пользовательском соглашении на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, на Кубу, в Иран и Судан.
Некоторые пользователи отметили, что блокировка не коснется смартфонов Xiaomi, которые активировали в стране их предполагаемой продажи. Однако достоверных подтверждений этому предположению пока нет.
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... С содержанием драгметаллов.
"Китайцы во избежание санкций заблокировали телефоны Xiaomi в Крыму"
Комуняки даже в кетае - мерзость.
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Россия же ответные меры китайцам на международно-признанной территории своей страны забоится устроить.
Так что всё просто.
Надо что бы все смартфоны так делали, ещё одним камнем с неба больше.
Во ********* опомоили креативно!
"Penis into the mouth of the creature"
Всі українці світу - щиро вдячні Xiaomi за достойний вчинок і бажають компанії тільки всього самого найкращого .
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Эксплуатировать....
А кацапи нехай юзають щось отаке: