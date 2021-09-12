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Новости ОбществоТехнологии Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Производитель китайских смартфонов Xiaomi начал блокировать смартфоны в оккупированном Россией Крыму, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал 10 сентября сайт XDA Developers, проанализировав сообщения пользователей в соцсетях и на профильных форумах.

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов на оккупированном РФ полуострове, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.

Телефоны блокируются спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступны. Вместо них на экране появляется такая надпись: "Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам".

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Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму 01


В пользовательском соглашении на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, на Кубу, в Иран и Судан.

Некоторые пользователи отметили, что блокировка не коснется смартфонов Xiaomi, которые активировали в стране их предполагаемой продажи. Однако достоверных подтверждений этому предположению пока нет.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+33
А недвижимость в крымняше когда научатся блокировать?
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2029
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12.09.2021 13:19
+31
это кацапы, сер!)) Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2240
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5554
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12.09.2021 13:15
+29
Правильно. У предателей должны быть исключительно лоховские телефоны "сименс".
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12.09.2021 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Правильно. У предателей должны быть исключительно лоховские телефоны "сименс".
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12.09.2021 13:12 Ответить
Ні фіга ! Нехай ходять з раціями радянськими 30м радіус дії !
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12.09.2021 13:20 Ответить
Вы называете детские китайские рации совецкими? Не делал совок ничего путевого никогда!
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12.09.2021 13:22 Ответить
С нуля ничего не делал ! А вот копировали оч хорошо !
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12.09.2021 13:27 Ответить
Таки да! Существуют в природе небесполезные совдепские радиодетали!
... С содержанием драгметаллов.
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12.09.2021 13:31 Ответить
и копировал не очень хорошо, я бы сказал очень хреново Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7016
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12.09.2021 13:36 Ответить
та ну, і зкопіювати до толку не вміли, все через опу
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12.09.2021 15:31 Ответить
Ні , були такі в армії - командири відділення з взводним зв'язок тримали . Можливо , в німців украли в Першу Світову .
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12.09.2021 14:42 Ответить
В виде ранца. На лампочках. Лосев с Бонч-Бруевичем эти лампочки у американцев драли, толи для радио коминтерна, толи для тех раций...
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12.09.2021 15:39 Ответить
Где то в родительском доме валяется пара таких) От Крон работали) Ну как работали, они даже в метре друг друга не находили))
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12.09.2021 19:37 Ответить
У них есть свои чудесные поделки из китайских комплектующих. Точно не помню названия, что-то вроде "********" или нечто похожее.
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12.09.2021 13:23 Ответить
Ну вы и изверг. Не гуманно оставлять их вообще без связи.
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12.09.2021 13:26 Ответить
Готов предоставить им как альтернативу две консервные баночки, соединенные ниткой. Когда-то вроде работало, никто не запатентовал. Пусть себе пользуются Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8254
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12.09.2021 13:33 Ответить
Придумали такое, консервные банки на них еще расходовать))) Два пустых спичечных коробка)))
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12.09.2021 19:40 Ответить
пусть с едросами половой занимаются
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12.09.2021 14:03 Ответить
Їм всім ***** запропонує на "ТайгаХВон" перейти Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3312
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12.09.2021 15:42 Ответить
Да плевать на их всех х*йлу.
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12.09.2021 15:51 Ответить
Спасибо за поддержку
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12.09.2021 13:12 Ответить
Вот название вчерашней новости на ненавистном цензору сайте:
"Китайцы во избежание санкций заблокировали телефоны Xiaomi в Крыму"

Комуняки даже в кетае - мерзость.
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12.09.2021 15:49 Ответить
Скорее всего, параллельно введению блокировки, вдруг появится "альтернативная прошивка"
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12.09.2021 17:44 Ответить
это кацапы, сер!)) Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2240
В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5554
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12.09.2021 13:15 Ответить
А какая разница (с)😀
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12.09.2021 13:18 Ответить
Мало ли а Бразилии донов Педро! И не сосчитаешь! (с)
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12.09.2021 13:51 Ответить
Не "донов Педро" а Педров.
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12.09.2021 15:06 Ответить
Это даже не "штанга". Это полное незание того, кого восхваляют.
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12.09.2021 20:06 Ответить
Лучше бы они самоликвидировались с осколочным разлётом.
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12.09.2021 13:17 Ответить
А недвижимость в крымняше когда научатся блокировать?
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2029
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12.09.2021 13:19 Ответить
Я не удивлюсь, если в Раде у каждого второго там недвижимость. Так как наши законы только для обычных граждан написаны.
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12.09.2021 13:24 Ответить
В параше тоже у каждого второго. У Зели точно есть. Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3225
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12.09.2021 13:32 Ответить
Зе-чмо и ксиву с двуголовой курицей имеет, как и дерьмак.
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12.09.2021 13:44 Ответить
Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7438
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12.09.2021 13:19 Ответить
Кирпичь двойного назначения !
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12.09.2021 13:22 Ответить
у вас ошибка в слове кирпичъ
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12.09.2021 18:40 Ответить
Вакцинированным ,,Спутником V,, могут и мозг заблокировать !
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12.09.2021 13:20 Ответить
Нельзя заблокировать то, чего нет...
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12.09.2021 13:24 Ответить
Предатель должен получать напоминания о своей гнусности на каждом шагу. И подтираться лопухом. Респект китайцам, ткнувшим предателей мордой в их же дерьмо.
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12.09.2021 13:25 Ответить
Причём тут респект - они просто не хотят дать повод для санкций против компании в США. Там же рынок с совсем другим порядком цифр, нафиг им тот Судан, Иран или Крым . . .
Россия же ответные меры китайцам на международно-признанной территории своей страны забоится устроить.
Так что всё просто.
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12.09.2021 13:34 Ответить
Это Вы Симменсу и прочим подобным скажите. А китайцам таки респект!
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12.09.2021 13:35 Ответить
Кстати, спасибо, что напомнили. Респект американцам за санкции против уродов. Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1805
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12.09.2021 13:37 Ответить
Цікаво, Китай нагинає Іран і рашку
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12.09.2021 13:27 Ответить
а когда касается бабла, Китаю насрать кого нагибать... ведь ни Иран и не паРаша их основной рынок Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6297
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12.09.2021 13:42 Ответить
вся параша должна пользоваться ********** на процессоре эльбрус!
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12.09.2021 13:32 Ответить
Франция или германия(не помню за давностью лет ) уже и станки разобрала, на которых жеппоруким московитам выпиливала это старье...
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12.09.2021 13:38 Ответить
Думаю это легко обойти, просто поменяв в настройках страну.
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12.09.2021 13:37 Ответить
совсем дурак? а MAC-адрес ты тоже поменяешь? или ты понятия не имеешь что это? Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9537
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12.09.2021 13:44 Ответить
Как они определяют, где активирован телефон? По геолокации? Так это легко обойти
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12.09.2021 13:39 Ответить
серьёзно? а что ты будешь делать с MAC-адресом? Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2028
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12.09.2021 13:47 Ответить
Накатываем международную, разблокируем загрузчик через их сайт, накатываем кастом, лучше всего подойдут сайберия или пиксель, остальное так себе. Можно поменять хоть имей модема, хоть мак, если не привязывать к хиаоми ид то никаких проверок кроме фантазии мастера - нету.
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12.09.2021 14:41 Ответить
Желаю хорошенько по%б@ться всем любителям "Крымняш". А еще лучше чтобы они перед походом в булочною подобные пируэты делали... Оккупанты и предатели должны страдать. Для патриотов Украины, которые там остались - Україна повернеться!
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13.09.2021 03:02 Ответить
Фейк это твое присутствие на этом сайте под чужим флагом😂🌷×÷÷
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12.09.2021 13:50 Ответить
Фотка сделана на Кубе, потому и надпись на испанском.
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12.09.2021 13:56 Ответить
Почему фейк если инфа на офсайте
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12.09.2021 14:48 Ответить
Еслиб все производители поддержали Хайоми, ну хоть айфоны.... А не писать как гугл продажнвй на территортт россии, крым российский) войны бы быстро закончились, поэтому не поддержат скорее.... Но респектище им конечно, Хайоми)
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12.09.2021 14:04 Ответить
Так вони ж не по своїй волі, а під загрозою американських санкцій. Що цікаво, Америка своє яблуко не примусила блокувати свої смартфони і не вводить проти нього санкції. Чесна конкуренція по-американськи...
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12.09.2021 15:05 Ответить
браво!!!!
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12.09.2021 14:08 Ответить
та херня это, ранние престаревшие уже понаехалы, бабок с понаехал свежих и руссо- турристо, за лето срубили, теперь каждое понаехало себе по 13 версии Эппла прикупит..))) ну а бухари потомственные, сдадут бутылки и купят таки себе, руцке моб .тел., размером с патефон, но флаг власовский не опозорят!)))
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12.09.2021 14:21 Ответить
Xiaomi признало оккупированный Крым
Надо что бы все смартфоны так делали, ещё одним камнем с неба больше.
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12.09.2021 14:30 Ответить
Зато сраный айфон как работал так и работает
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12.09.2021 14:30 Ответить
Еще чипов не хватает в мозг, чтобы как собака гавкал.
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12.09.2021 14:31 Ответить
Ну що сказать: китайці почали "рассєян" у "відкриту" "множить на ноль"!!! А скільки можна "їхню" Сибір палить і не берегти?!!! Треба і совість мать!!!
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12.09.2021 14:44 Ответить
Да плевать! У них есть шикарные *********. Причем очень солидные. 2,5 килограмма весом.
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12.09.2021 14:50 Ответить
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5818К истокам...
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12.09.2021 15:01 Ответить
Сперто у Nintendo .
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12.09.2021 15:49 Ответить
Так і є. Так само як пєльмєні, матрьошка та безліч іншого.
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13.09.2021 03:04 Ответить
Ха-ха! Метка Зон Мордора в реальном действии.
Во ********* опомоили креативно!
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12.09.2021 15:06 Ответить
Надо еще чтобы как комп вмыкаешь в зоне Мордора, то на экране заставка появляется в виде сраки и подпись:
"Penis into the mouth of the creature"
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12.09.2021 15:09 Ответить
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
Всі українці світу - щиро вдячні Xiaomi за достойний вчинок і бажають компанії тільки всього самого найкращого .
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12.09.2021 15:12 Ответить
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6058
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12.09.2021 15:13 Ответить
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2433
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12.09.2021 15:14 Ответить
А сябров камунячих чего забыли в список опетушков внести?
Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5655
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12.09.2021 15:16 Ответить
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12.09.2021 18:36 Ответить
"Расейские микросхемы - самые большие микросхемы в мире"
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12.09.2021 15:17 Ответить
Очікуйте реліз кастомної прошиви від самих китайців, ніхто собі у рис срати не збирається! Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6505
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12.09.2021 15:29 Ответить
покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, на Кубу, в Иран и Судан.

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Эксплуатировать.... Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3090
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12.09.2021 15:41 Ответить
Ксайомі зробили для деокупації більше, аніж наші можновладці.
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12.09.2021 15:46 Ответить
куплю смартфон этой фирмы)))))))))
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12.09.2021 15:48 Ответить
Минулого жовтня взяв собі Xiaomi Redmi 9C, норм модель. Хоча після неї виходило кілька новіших, але поки що оновлювати планів немає.

А кацапи нехай юзають щось отаке:

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13.09.2021 01:43 Ответить
В мене редмі ноут 4х. Чотири роки відпахав в режимі таксі, як має бути. Єдине, що міняв вже акум два рази (специфіка роботи на таксі, дуже часто на зарядці).
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13.09.2021 03:07 Ответить
В принципе таким макаром,можно блокировать не только смартфоны,а например автомобили через GPS.Едешь такой по серпантину,а тут бац и движок здох
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12.09.2021 17:57 Ответить
Смартфор вроді є,але його як би і вже немає. Ви там дєржитєсь,крисчани,ну і камміння вам побільше з неба...
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12.09.2021 19:10 Ответить
 
 