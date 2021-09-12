Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму. ФОТО

Производитель китайских смартфонов Xiaomi начал блокировать смартфоны в оккупированном Россией Крыму, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал 10 сентября сайт XDA Developers, проанализировав сообщения пользователей в соцсетях и на профильных форумах.

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов на оккупированном РФ полуострове, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе.



Телефоны блокируются спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступны. Вместо них на экране появляется такая надпись: "Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам".

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В пользовательском соглашении на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, на Кубу, в Иран и Судан.



Некоторые пользователи отметили, что блокировка не коснется смартфонов Xiaomi, которые активировали в стране их предполагаемой продажи. Однако достоверных подтверждений этому предположению пока нет.





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