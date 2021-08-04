Внедрение 5G в Украине перенесли на 2022 год
Кабинет Министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Согласно постановлению, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.
Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".
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Шучу, конечно, но доки на машину, права, паспорт - всегда с собой. Все эти Дии отлично работают только на Банковой.
Оно-то так, но жаль своего времени. А иногда и тех детей, что в полицию набрали.
а зеленский в режиме тишины даже 5G не может подключить...
избпали популиста!!! позорище!!!
народ лапух, приЁм