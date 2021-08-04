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Внедрение 5G в Украине перенесли на 2022 год

Внедрение 5G в Украине перенесли на 2022 год

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Согласно постановлению, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внедрение 5G планируется уже в ближайшее время, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14025) мобильная связь (434) 5G (13)


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Топ комментарии
+19
Просто еще не все вакцЫнировались, шоб вышки могли взаимодействовать с чиппом
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04.08.2021 15:48
+10
А о тех, кто вакцинировался, они подумали? Как мне без 5Ж обновления на чип тянуть? Перфокартами?
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04.08.2021 15:52
+3
Внедрите 4G,три километра от райцентра нехрена нет связи.Сумская область,а они всё про пять чешут.
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04.08.2021 15:52
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Просто еще не все вакцЫнировались, шоб вышки могли взаимодействовать с чиппом
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04.08.2021 15:48 Ответить
А о тех, кто вакцинировался, они подумали? Как мне без 5Ж обновления на чип тянуть? Перфокартами?
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04.08.2021 15:52 Ответить
Хто вакцинувався Коронаваком- у того є доступ лише до 4G.
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04.08.2021 15:56 Ответить
Как чем? Диджитализацией! Ее никто не видел, но она есть!
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04.08.2021 16:08 Ответить
Только 2G,чипп и зейло спешат на помощь...
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04.08.2021 19:06 Ответить
мы в этой " жепять " уже третий год сидим
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04.08.2021 15:51 Ответить
Внедрите 4G,три километра от райцентра нехрена нет связи.Сумская область,а они всё про пять чешут.
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04.08.2021 15:52 Ответить
В Сумской области до сих пор обычной мобильной связи не везде добьешься!
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04.08.2021 15:54 Ответить
Всегда было интересно если у тебя все доки в Дии а тырнета нет... Ездить с мусором связь ловить?
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04.08.2021 16:33 Ответить
Потому я и вожу с собой все, вплоть до Свидетельства о рождении!
Шучу, конечно, но доки на машину, права, паспорт - всегда с собой. Все эти Дии отлично работают только на Банковой.
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04.08.2021 16:43 Ответить
Возить конечно обязательно нужно. Только мусорам не обязательно показывать, пусть ищут интернет....
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04.08.2021 16:47 Ответить


Оно-то так, но жаль своего времени. А иногда и тех детей, что в полицию набрали.
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04.08.2021 16:50 Ответить
А вот этим детям Вас жаль не будет....
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04.08.2021 16:56 Ответить
Вы бы 3Г сначала сделали, чуть отьедешь от трассы нет ни связи ни Тырнета....
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04.08.2021 15:54 Ответить
Шо значит отъедешь от трассы? Можно подумать что на той же одесской везде есть.
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04.08.2021 16:48 Ответить
За БЦ начинаются провалы, но иногда появляется, а если свернуть с трассы то там один большой провал... Так что 5Г при отсутствии 3Г как никогда актуально....
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04.08.2021 16:55 Ответить
нехай 3Г запрацює нормально, в деяких селах інтернет покриття зовсім не має, 5Г їм захотілося.
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04.08.2021 15:55 Ответить
Ну как же так?! Мы прививались, чипировались, а жепять отложили! А как было бы здорово, подошел к вышке, все обновления загрузились по бырику и все, гуляй себе, контролируемый мировой закулисой. Я вот размышляю: а сможет ли мой чип обеспечить мне прямой доступ к Старлинк? Чтобы прямо в бошку информация заходила, как у киборга?
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04.08.2021 15:58 Ответить
Внешнее управление через Билла Гейтса откладывается?
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04.08.2021 16:03 Ответить
Тут голосовая связь, только с выходом на улицу. Правда только у кучмостара.
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04.08.2021 16:08 Ответить
правильно, главное , чтобы не перенесли повышения тарифов
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04.08.2021 16:09 Ответить
2/3 населения имеет телефоны с поддержкой 3G,1/5-имеет 4G,1/8-5G,остальные либо имеют кнопочные телефоны,либо вообще ни хрена не имеют.
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04.08.2021 16:11 Ответить
Что за бред ты сказал?
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12.09.2021 13:33 Ответить
таблетки пей для улучшения работы мозга,тогда и понимать будешь.
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12.09.2021 13:35 Ответить
Меня 4G устраивает , скорость доходит до 100Мбит/сек
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04.08.2021 16:29 Ответить
Опсосов не устраивает - к одной вышке можно побольше абонентов нацепить
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04.08.2021 16:50 Ответить
3G и 4G были подключены при Порошенко в активной фазе войны!
а зеленский в режиме тишины даже 5G не может подключить...
избпали популиста!!! позорище!!!
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04.08.2021 16:33 Ответить
... вакцина приЁм, вакцина приЁм
народ лапух, приЁм
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04.08.2021 17:02 Ответить
Я уже почти год как пользуюсь (64 шекеля в месяц ,это 20 зеленых )
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04.08.2021 17:17 Ответить
скажи спасибо спонсорам .
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04.08.2021 18:57 Ответить
"отсутствие бюджетного финансирования"... Все ушло набсоветам...
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04.08.2021 22:41 Ответить
 
 