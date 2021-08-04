Впровадження 5G в Україні перенесли на 2022 рік
Кабінет Міністрів України схвалив зміни до плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Терміни перенесли через недостатнє фінансування робіт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Згідно з постановою, оголошення конкурсу або тендеру на видачу ліцензій 5G перенесено з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.
Відповідно, визначення переможців тендеру і видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, "відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт із визначення вартості радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц".
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
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+10 Зэлэный_Змий
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+3 Алекс Ков
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Шучу, конечно, но доки на машину, права, паспорт - всегда с собой. Все эти Дии отлично работают только на Банковой.
Оно-то так, но жаль своего времени. А иногда и тех детей, что в полицию набрали.
а зеленский в режиме тишины даже 5G не может подключить...
избпали популиста!!! позорище!!!
народ лапух, приЁм