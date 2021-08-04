УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9379 відвідувачів онлайн
Новини
2 725 35

Впровадження 5G в Україні перенесли на 2022 рік

Впровадження 5G в Україні перенесли на 2022 рік

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Терміни перенесли через недостатнє фінансування робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Згідно з постановою, оголошення конкурсу або тендеру на видачу ліцензій 5G перенесено з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.

Відповідно, визначення переможців тендеру і видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, "відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт із визначення вартості радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впровадження 5G планується вже найближчим часом, - Шмигаль

Кабмін (14071) мобільний зв’язок (1019) 5G (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Просто еще не все вакцЫнировались, шоб вышки могли взаимодействовать с чиппом
показати весь коментар
04.08.2021 15:48
+10
А о тех, кто вакцинировался, они подумали? Как мне без 5Ж обновления на чип тянуть? Перфокартами?
показати весь коментар
04.08.2021 15:52
+3
Внедрите 4G,три километра от райцентра нехрена нет связи.Сумская область,а они всё про пять чешут.
показати весь коментар
04.08.2021 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто еще не все вакцЫнировались, шоб вышки могли взаимодействовать с чиппом
показати весь коментар
04.08.2021 15:48 Відповісти
А о тех, кто вакцинировался, они подумали? Как мне без 5Ж обновления на чип тянуть? Перфокартами?
показати весь коментар
04.08.2021 15:52 Відповісти
Хто вакцинувався Коронаваком- у того є доступ лише до 4G.
показати весь коментар
04.08.2021 15:56 Відповісти
Как чем? Диджитализацией! Ее никто не видел, но она есть!
показати весь коментар
04.08.2021 16:08 Відповісти
Только 2G,чипп и зейло спешат на помощь...
показати весь коментар
04.08.2021 19:06 Відповісти
мы в этой " жепять " уже третий год сидим
показати весь коментар
04.08.2021 15:51 Відповісти
Внедрите 4G,три километра от райцентра нехрена нет связи.Сумская область,а они всё про пять чешут.
показати весь коментар
04.08.2021 15:52 Відповісти
В Сумской области до сих пор обычной мобильной связи не везде добьешься!
показати весь коментар
04.08.2021 15:54 Відповісти
Всегда было интересно если у тебя все доки в Дии а тырнета нет... Ездить с мусором связь ловить?
показати весь коментар
04.08.2021 16:33 Відповісти
Потому я и вожу с собой все, вплоть до Свидетельства о рождении!
Шучу, конечно, но доки на машину, права, паспорт - всегда с собой. Все эти Дии отлично работают только на Банковой.
показати весь коментар
04.08.2021 16:43 Відповісти
Возить конечно обязательно нужно. Только мусорам не обязательно показывать, пусть ищут интернет....
показати весь коментар
04.08.2021 16:47 Відповісти


Оно-то так, но жаль своего времени. А иногда и тех детей, что в полицию набрали.
показати весь коментар
04.08.2021 16:50 Відповісти
А вот этим детям Вас жаль не будет....
показати весь коментар
04.08.2021 16:56 Відповісти
Вы бы 3Г сначала сделали, чуть отьедешь от трассы нет ни связи ни Тырнета....
показати весь коментар
04.08.2021 15:54 Відповісти
Шо значит отъедешь от трассы? Можно подумать что на той же одесской везде есть.
показати весь коментар
04.08.2021 16:48 Відповісти
За БЦ начинаются провалы, но иногда появляется, а если свернуть с трассы то там один большой провал... Так что 5Г при отсутствии 3Г как никогда актуально....
показати весь коментар
04.08.2021 16:55 Відповісти
нехай 3Г запрацює нормально, в деяких селах інтернет покриття зовсім не має, 5Г їм захотілося.
показати весь коментар
04.08.2021 15:55 Відповісти
Ну как же так?! Мы прививались, чипировались, а жепять отложили! А как было бы здорово, подошел к вышке, все обновления загрузились по бырику и все, гуляй себе, контролируемый мировой закулисой. Я вот размышляю: а сможет ли мой чип обеспечить мне прямой доступ к Старлинк? Чтобы прямо в бошку информация заходила, как у киборга?
показати весь коментар
04.08.2021 15:58 Відповісти
Внешнее управление через Билла Гейтса откладывается?
показати весь коментар
04.08.2021 16:03 Відповісти
Тут голосовая связь, только с выходом на улицу. Правда только у кучмостара.
показати весь коментар
04.08.2021 16:08 Відповісти
правильно, главное , чтобы не перенесли повышения тарифов
показати весь коментар
04.08.2021 16:09 Відповісти
2/3 населения имеет телефоны с поддержкой 3G,1/5-имеет 4G,1/8-5G,остальные либо имеют кнопочные телефоны,либо вообще ни хрена не имеют.
показати весь коментар
04.08.2021 16:11 Відповісти
Что за бред ты сказал?
показати весь коментар
12.09.2021 13:33 Відповісти
таблетки пей для улучшения работы мозга,тогда и понимать будешь.
показати весь коментар
12.09.2021 13:35 Відповісти
Меня 4G устраивает , скорость доходит до 100Мбит/сек
показати весь коментар
04.08.2021 16:29 Відповісти
Опсосов не устраивает - к одной вышке можно побольше абонентов нацепить
показати весь коментар
04.08.2021 16:50 Відповісти
3G и 4G были подключены при Порошенко в активной фазе войны!
а зеленский в режиме тишины даже 5G не может подключить...
избпали популиста!!! позорище!!!
показати весь коментар
04.08.2021 16:33 Відповісти
... вакцина приЁм, вакцина приЁм
народ лапух, приЁм
показати весь коментар
04.08.2021 17:02 Відповісти
Я уже почти год как пользуюсь (64 шекеля в месяц ,это 20 зеленых )
показати весь коментар
04.08.2021 17:17 Відповісти
скажи спасибо спонсорам .
показати весь коментар
04.08.2021 18:57 Відповісти
"отсутствие бюджетного финансирования"... Все ушло набсоветам...
показати весь коментар
04.08.2021 22:41 Відповісти
 
 