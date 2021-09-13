Нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині, - джерело
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У селі Іванівка на Херсонщині нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату в себе вдома.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Так, близько 4 ранку місцевий житель, перебуваючи в нетверезому стані, посварився з дружиною і погрожував підірвати гранату.
Разом з чотирма дітьми жінка покинула будинок, а її чоловік залишився.
Зараз поліцейські ведуть переговори з чоловіком.
Топ коментарі
+5 буков
показати весь коментар13.09.2021 09:39
+4 Андрей Нешевченко
показати весь коментар13.09.2021 09:20
+3 Злий Грицько
показати весь коментар13.09.2021 09:29
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Будь ласка, зачекайте...
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Может закуски в доме не оказалось...
В сентябре!
В селе!
И не только в Херсонской.
Посмотри "Стосується кожного", "Говорить Україна" и "Один за всіх" - сплошь и рядом пьянство, тунеядство и бардак.
И в Черновцах тоже.
Більше, ніж від поліцаїв.