Нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині, - джерело

У селі Іванівка на Херсонщині нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату в себе вдома.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, близько 4 ранку місцевий житель, перебуваючи в нетверезому стані, посварився з дружиною і погрожував підірвати гранату.

Разом з чотирма дітьми жінка покинула будинок, а її чоловік залишився.

Зараз поліцейські ведуть переговори з чоловіком.

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