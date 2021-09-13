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граната (741) Правоохоронні органи (2660) Херсонщина (4283)

Нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

Нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині, - джерело

У селі Іванівка на Херсонщині нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату в себе вдома.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, близько 4 ранку місцевий житель, перебуваючи в нетверезому стані, посварився з дружиною і погрожував підірвати гранату.

Разом з чотирма дітьми жінка покинула будинок, а її чоловік залишився.

Зараз поліцейські ведуть переговори з чоловіком.

Дивіться також: Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Так розумію, всі що пропонують підірвати це сусіди?
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13.09.2021 09:39
+4
А был обычный, не жаркий херсонский вечер в селе Ивановка... Ничто не предвещало веселого утра понедельника... И вот сидит он с этой гранатой, хорошо если ещё бухло пока есть... А если нету? Кота хоть из хаты забрали? Он ни в чем точно не виноват.
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13.09.2021 09:20
+3
Ну, якщо дружина з дітьми втекли то нехай підриває. На одного долбодятла на землі меньше стане...
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13.09.2021 09:29
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Хай тільки всі з хати вийдуть, а він хай закриється з середини.
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13.09.2021 09:19 Відповісти
А был обычный, не жаркий херсонский вечер в селе Ивановка... Ничто не предвещало веселого утра понедельника... И вот сидит он с этой гранатой, хорошо если ещё бухло пока есть... А если нету? Кота хоть из хаты забрали? Он ни в чем точно не виноват.
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13.09.2021 09:20 Відповісти
А может с кота всё и началось?
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13.09.2021 09:27 Відповісти
Та ну, не может быть. А если серьезно, то при наличии аж 4-х детей как-то нелогично взрывать гранату в своем доме.
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13.09.2021 09:31 Відповісти
А что может быть ЛОГИЧНЫМ в данной ситуации???
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13.09.2021 09:35 Відповісти
Последствия воскресного вечера! В моем дворе бухали долго! Не поручусь что до 4-х утра, но за полночь- точно! Наверное у них просто гранаты с собой не случилось...
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13.09.2021 09:39 Відповісти
Гранату на базаре купил или сувенир привёз?
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13.09.2021 09:22 Відповісти
Жена с детьми ушли - пусть взрывает. Только жене потом вымывать его ошмётки по стенам..
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13.09.2021 09:23 Відповісти
Штукатурить придётся.
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13.09.2021 09:26 Відповісти
Ну он у себя дома,в конце концов,пускай взрывает

.
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13.09.2021 09:23 Відповісти
Граната - наше "фсьйо".
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13.09.2021 09:27 Відповісти
Граната - наше "всем".
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13.09.2021 09:29 Відповісти
Срочно похмелить дядьку и всё разрулится
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13.09.2021 09:28 Відповісти
И накормить.

Может закуски в доме не оказалось...
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13.09.2021 09:30 Відповісти
У вересні в селі в Херсонській області?
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13.09.2021 09:40 Відповісти
Представь себе...

В сентябре!

В селе!

И не только в Херсонской.

Посмотри "Стосується кожного", "Говорить Україна" и "Один за всіх" - сплошь и рядом пьянство, тунеядство и бардак.

И в Черновцах тоже.
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13.09.2021 09:59 Відповісти
Я краще у вікно подивлюсь, помідорка, огірочок є, яблучко, сливка, грушка виноград є. Курочки бігають, кот лежить і не їсть м'ясо,Тепер можна послухати телевізор як нам нема що їсти.
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13.09.2021 10:04 Відповісти
А гранаты?
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13.09.2021 10:17 Відповісти
Ну, якщо дружина з дітьми втекли то нехай підриває. На одного долбодятла на землі меньше стане...
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13.09.2021 09:29 Відповісти
Не мешайте, пусть взрывает.
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13.09.2021 09:31 Відповісти
Так розумію, всі що пропонують підірвати це сусіди?
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13.09.2021 09:39 Відповісти
Наверное так! Беспокойный дядька, похоже, который с гранатой.
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13.09.2021 09:40 Відповісти
Полиция сразу, не бережет Зеля изБерателя!
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13.09.2021 09:57 Відповісти
Выпил! - веди себя прилично))
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13.09.2021 09:58 Відповісти
Ото йому од жінки потім влетить, як прочумається.

Більше, ніж від поліцаїв.
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13.09.2021 10:07 Відповісти
дать жене еще одну гранату ,показав пере этим ,как ее бросают
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13.09.2021 10:14 Відповісти
треба негайно заборонити гранати!! ой..
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13.09.2021 10:34 Відповісти
пьяний...та ще й граната без документів... може хтось на поруки візме
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13.09.2021 11:14 Відповісти
 
 