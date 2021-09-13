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П'ятеро осіб, які утримували людей в трудовому рабстві в Києві, заарештовані на 2 місяці, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

П'ятеро осіб, які утримували людей в трудовому рабстві в Києві, заарештовані на 2 місяці, - прокуратура

Суд відправив під варту п'ятьох людей, які утримували в трудовому рабстві 120 осіб у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд заарештував на 2 місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві (ч. 2 ст. 149 КК України).

Так, згідно з рішенням суду, усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень до 1, 360 млн грн для трьох осіб, та у розмірі 3, 4 млн гривень – стосовно ще двох.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 120 осіб звільнили з трудового рабства в Києві.

Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра і Одеси. Потенційним співробітникам "роботодавці" обіцяли забезпечення житлом, харчування і заробітну плату від 3000 до 4000 гривень на місяць. Завербованих на роботу осіб правопорушники доставляли на мікроавтобусах і розселяли в напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання. Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин в виробничо-складських приміщеннях і на полях в сезон збору врожаю. Харчування громадяни отримували з зіпсованих продуктів, а обіцяні гроші їм взагалі не виплачувалися.

Автор: Анастасія Потіха
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они рабы по своей сути. 120 баранов против 5 сторожей
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13.09.2021 14:00 Відповісти
Баран, пять человек только под стражу..Остальным разная степень...
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13.09.2021 14:43 Відповісти
120 дурачков не смогли отмудохать 5 крыс?
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13.09.2021 14:14 Відповісти
А кто теперь будет кормить, одевать, давать крышу над головой более сотни БОМЖЕЙ, фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ людей, не способных самостоятельно за себя отвечать и обеспечивать самым необходимым для выживания? Где будут эти "благодетели" которые пустили бедолаг по-миру побираться на помойках и спать на вокзалах и подворотнях, разнося инфекцию и заразу, почему бы им их не взять из к себе домой, накормить , дать РАБОТу!?
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13.09.2021 14:15 Відповісти
Давно пора решить на практике проблему с НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ законом лишать ПРАВ и отправлять в РАБОТНЫЕ ДОМА /частные и государственные/ на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, раз они сами не в состоянии обеспечить себе минимальные условя для жизни! Частные владельцы работных домов имеют право на получение прибыли /конечно же под контролем государственного департамента по защите прав НЕДЕЕСПОСОБНЫХ/
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13.09.2021 14:22 Відповісти
Начнем с тебя! Мне очень нужны такие умники в мой работный дом! А недееспособным я тебя запросто сделаю
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13.09.2021 23:42 Відповісти
 
 