П'ятеро осіб, які утримували людей в трудовому рабстві в Києві, заарештовані на 2 місяці, - прокуратура

Суд відправив під варту п'ятьох людей, які утримували в трудовому рабстві 120 осіб у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд заарештував на 2 місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві (ч. 2 ст. 149 КК України).

Так, згідно з рішенням суду, усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень до 1, 360 млн грн для трьох осіб, та у розмірі 3, 4 млн гривень – стосовно ще двох.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 120 осіб звільнили з трудового рабства в Києві.

Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра і Одеси. Потенційним співробітникам "роботодавці" обіцяли забезпечення житлом, харчування і заробітну плату від 3000 до 4000 гривень на місяць. Завербованих на роботу осіб правопорушники доставляли на мікроавтобусах і розселяли в напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання. Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин в виробничо-складських приміщеннях і на полях в сезон збору врожаю. Харчування громадяни отримували з зіпсованих продуктів, а обіцяні гроші їм взагалі не виплачувалися.