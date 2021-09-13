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Україна закупить ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна закупить ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar, - Залужний

Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. На сьогодні в розпорядженні армії вже є два комплекси.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні на озброєнні є два комплекси Bayraktar - 12 літальних апаратів.

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"Один комплекс був придбаний в цьому році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для потреб Збройних сил у 2021-2022 рр. планується придбати ще чотири таких комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва", - підкреслив Залужний.

Він також зазначив, що самої покупки недостатньо, оскільки потрібно навчитися ефективно з ними працювати

"Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше. Визнаю, що на жаль, ми маємо дуже мало досвіду", - додав Залужний.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
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13.09.2021 14:53
+7
це звичайно добре, але до чого це якщо в нас пєрєміріє і зелена мавпа мовчить про події на фронті.
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13.09.2021 15:02
+7
После тысячи тестовых вылетов Турция недавно получила первые ударные БПЛА Bayraktar Akıncı, способные поднимать 900-килограммовые авиабомбы. Важно отметить, что на этом дроне стоят украинские двигатели от "Мотор-Січ", с помощью которых он уже успел установить рекорд по высоте полета. 8 июля Akinci поднялся в небо на 11 594 метра и провел в воздухе 25 часов и 46 минут, пролетев 7507 км. Важно подчеркнуть, что это стало самым длительным летным испытанием для БПЛА Akinci. Боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı открывает ряд новых возможностей для воздушной войны. Среди них - несколько функций, которые ранее не встречались ни на одном типе БПЛА в мире. В частности - способность запускать высокоточные крылатые ракеты с дальностью более 250 км и ракеты класса "воздух-воздух" (BVRAAM) для атак по целям за пределами видимости на расстоянии до 100 км. Именно эти характеристики делают Akıncı первым в своем роде серийным многоцелевым боевым беспилотником в мире. Помимо того, что Akıncı сам по себе является необычайно универсальной разработкой, его огромная грузоподъемность в 1 500 кг, разнообразие вооружения и более чем 24-часовая длительность полета означают, что он также хорошо подходит для выполнения многих наземных ударных задач, которые в настоящее время возложены на 240 истребителей F-16. Выполнение этим беспилотником некоторых из перечисленных задач дало бы возможность освободить драгоценные F-16 для воздушных боев, хотя бы частично покрывая дефицит, образовавшийся после исключения Турции из проекта F-35. Уникальный набор новаторских характеристик Akıncı значительно расширяет возможности Турции по ведению беспилотных боевых действий за счет значительного увеличения грузоподъемности по сравнению с системами Bayraktar ТБ2 и TAI Anka. Вдобавок к возможности переноса управляемых бомб, которые были слишком тяжелыми для предыдущих БПЛА, увеличенная грузоподъемность Akıncı также позволяет переносить гораздо большее количество небольших боеприпасов вроде MAM-L. Например, Akıncı может нести до шестнадцати MAM-L, в то время как "ТБ2" - всего четыре.

Baykar продолжает интеграцию систем вооружения для Akıncı. Так, в настоящее время проводятся испытания нескольких типов управляемых боеприпасов для проверки их применения на новой платформе. Среди них - MAM-T с дальностью чуть менее 40 км (по сравнению с 14 км у MAM-L). MAM-T будет применяться наряду с семействами высокоточных управляемых бомб Teber, LGK, KGK и (L)HGK, также предназначенных для использования на Akıncı. Эти авиабомбы состоят из устройств наведения собственной разработки, сопряженных с неуправляемыми бомбами Mark-82, Mark-83 и Mark-84 турецкого производства. Особого упоминания заслуживает грозная Mark-84 весом 900 кг - самая тяжелая бомба, когда-либо применявшаяся на беспилотниках. Ее модификация с комплектом наведения GPS/INS известна как HGK-84. Авиабомба HGK-84 может достигать дальности до 28 км (или 22 км при запуске с меньшей высоты), а другой ее вариант, известный как LHGK-84, оснащен комплектом лазерного наведения для повышенной точности. Еще один вариант, NEB-84, представляет собой (управляемую) проникающую бомбу, предназначенную для использования против укрепленных наземных и подземных целей, таких как мосты и бункеры. Для размещения этого почти бесконечного разнообразия боеприпасов Akıncı оснащен восемью подвесными точками под крылом и еще одной, девятой - под фюзеляжем. Последняя предназначена для самых тяжелых боеприпасов, разрешенных для использования на Akıncı, включая HGK-84 и крылатые ракеты серии SOM. Типичная боевая нагрузка может состоять из двух управляемых планирующих бомб KGK-82 на подкрыльевых узлах подвески, двух бомб точного наведения Teber-82 и восьми MAM-L, как показано на рендере ниже. Это позволяет Akıncı отправиться на дальнюю дистанцию для поражения особо важной защищенной цели - встретив по пути колонну вражеских машин, быстро уничтожить ее, а затем продолжить выполнение своей задачи. Пожалуй, самой инновационной будущей способностью Akıncı станет использование ракет "воздух-воздух" (РВВ), а именно - турецкой РВВ с ИК-наведением "Боздоган" и BVRAAM "Гекдоган", которая использует активный твердотельный радар для наведения на цель. Радар AESA позволит Akıncı автономно выбирать цели на большом расстоянии, а затем поражать их, что дает возможность охотиться на вражеские тихоходные самолеты, беспилотники и вертолеты, а также охранять другие беспилотники. Akıncı, вооруженные BVRAAM, уже практически неуязвимы для большинства военно-воздушных сил. Более того, РВВ средней дальности типа "Боздоган" могут представлять угрозу даже для истребителей противника: они быстры, очень маневренны (благодаря возможности непрямой наводки), а также весьма устойчивы к средствам радиоэлектронного противодействия. Еще одной особенностью является способность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских командных пунктов, объектов ЗРК, кораблей или других целей, требующих точного попадания 230-килограммовой фугасной боеголовкой. Хотя два варианта этого семейства были разработаны специально для использования против морских судов, дальность действия гораздо меньшей MAM-T уже превышает возможности систем ПВО всех кораблей ВМС Греции, кроме четырех. Вряд ли эти корабли будут использоваться в таком противостоянии, однако данный факт показывает, насколько выросли возможности ударных БПЛА и переносимых ими высокоточных боеприпасов за последние десятилетия. После вступления в строй Bayraktar Akıncı откроет новые главы в истории ударных беспилотников - будь то обстрел крылатыми ракетами вражеских целей из дружественного воздушного пространства, уничтожение подземных бункеров с помощью проникающих бомб NEB-84, остановка колонн бронетехники с помощью до 16 высокоточных бомб MAM-L, поражение вражеских систем ПВО далеко за пределами их радиуса действия или сбивание вражеских самолетов, БПЛА и вертолетов. Разнообразие вооружения делает Akıncı более гибким в использовании, чем любой беспилотник прошлого, позволяя легко перепрофилировать его для выполнения других задач в течение одного дня. Страны, заинтересованные в приобретении Akıncı, наверняка оценят тот факт, что все боеприпасы (и системы наведения), используемые для выполнения этих задач, могут поставляться непосредственно из Турции. Кроме того, новый беспилотник соответствует стандартам НАТО по боеприпасам, то есть страны НАТО смогут устанавливать на Akıncı другие бомбы или вооружение собственного производства. Не только члены НАТО, но и страны, которые разрабатывают свои собственные высокоточные боеприпасы, могут рассчитывать на относительно простую интеграцию с Akıncı. Именно привлекательность для иностранных заказчиков станет залогом успеха Akıncı, который избежит участи других перспективных проектов ударных беспилотников, произведенных в небольшом количестве. Таким образом, вскоре он откроет одну из самых значимых страниц в летописи беспилотных боевых действий.
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13.09.2021 15:09
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Теперь и на белорусскую границу...
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13.09.2021 14:51 Відповісти
Байрактари не потрібні потрібні нові БПЛА Акінці з українськими двигунами, які є аналогом Байрактарів але можуть літати вище на висотах недосяжних для модернізованих російських ЗРК і можуть нести більше озброєння, в тому числі керовані бомби вагою 900кг.
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13.09.2021 15:04 Відповісти
И где счас можно купить Акинчи?
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13.09.2021 15:05 Відповісти
В Туреччині можна не тільки купити а й домовитись про вироництво цих БПЛА в Україні.
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13.09.2021 15:09 Відповісти
Прямо сейчас их можно купить в Турции?
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13.09.2021 15:41 Відповісти
После тысячи тестовых вылетов Турция недавно получила первые ударные БПЛА Bayraktar Akıncı, способные поднимать 900-килограммовые авиабомбы. Важно отметить, что на этом дроне стоят украинские двигатели от "Мотор-Січ", с помощью которых он уже успел установить рекорд по высоте полета. 8 июля Akinci поднялся в небо на 11 594 метра и провел в воздухе 25 часов и 46 минут, пролетев 7507 км. Важно подчеркнуть, что это стало самым длительным летным испытанием для БПЛА Akinci. Боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı открывает ряд новых возможностей для воздушной войны. Среди них - несколько функций, которые ранее не встречались ни на одном типе БПЛА в мире. В частности - способность запускать высокоточные крылатые ракеты с дальностью более 250 км и ракеты класса "воздух-воздух" (BVRAAM) для атак по целям за пределами видимости на расстоянии до 100 км. Именно эти характеристики делают Akıncı первым в своем роде серийным многоцелевым боевым беспилотником в мире. Помимо того, что Akıncı сам по себе является необычайно универсальной разработкой, его огромная грузоподъемность в 1 500 кг, разнообразие вооружения и более чем 24-часовая длительность полета означают, что он также хорошо подходит для выполнения многих наземных ударных задач, которые в настоящее время возложены на 240 истребителей F-16. Выполнение этим беспилотником некоторых из перечисленных задач дало бы возможность освободить драгоценные F-16 для воздушных боев, хотя бы частично покрывая дефицит, образовавшийся после исключения Турции из проекта F-35. Уникальный набор новаторских характеристик Akıncı значительно расширяет возможности Турции по ведению беспилотных боевых действий за счет значительного увеличения грузоподъемности по сравнению с системами Bayraktar ТБ2 и TAI Anka. Вдобавок к возможности переноса управляемых бомб, которые были слишком тяжелыми для предыдущих БПЛА, увеличенная грузоподъемность Akıncı также позволяет переносить гораздо большее количество небольших боеприпасов вроде MAM-L. Например, Akıncı может нести до шестнадцати MAM-L, в то время как "ТБ2" - всего четыре.

Baykar продолжает интеграцию систем вооружения для Akıncı. Так, в настоящее время проводятся испытания нескольких типов управляемых боеприпасов для проверки их применения на новой платформе. Среди них - MAM-T с дальностью чуть менее 40 км (по сравнению с 14 км у MAM-L). MAM-T будет применяться наряду с семействами высокоточных управляемых бомб Teber, LGK, KGK и (L)HGK, также предназначенных для использования на Akıncı. Эти авиабомбы состоят из устройств наведения собственной разработки, сопряженных с неуправляемыми бомбами Mark-82, Mark-83 и Mark-84 турецкого производства. Особого упоминания заслуживает грозная Mark-84 весом 900 кг - самая тяжелая бомба, когда-либо применявшаяся на беспилотниках. Ее модификация с комплектом наведения GPS/INS известна как HGK-84. Авиабомба HGK-84 может достигать дальности до 28 км (или 22 км при запуске с меньшей высоты), а другой ее вариант, известный как LHGK-84, оснащен комплектом лазерного наведения для повышенной точности. Еще один вариант, NEB-84, представляет собой (управляемую) проникающую бомбу, предназначенную для использования против укрепленных наземных и подземных целей, таких как мосты и бункеры. Для размещения этого почти бесконечного разнообразия боеприпасов Akıncı оснащен восемью подвесными точками под крылом и еще одной, девятой - под фюзеляжем. Последняя предназначена для самых тяжелых боеприпасов, разрешенных для использования на Akıncı, включая HGK-84 и крылатые ракеты серии SOM. Типичная боевая нагрузка может состоять из двух управляемых планирующих бомб KGK-82 на подкрыльевых узлах подвески, двух бомб точного наведения Teber-82 и восьми MAM-L, как показано на рендере ниже. Это позволяет Akıncı отправиться на дальнюю дистанцию для поражения особо важной защищенной цели - встретив по пути колонну вражеских машин, быстро уничтожить ее, а затем продолжить выполнение своей задачи. Пожалуй, самой инновационной будущей способностью Akıncı станет использование ракет "воздух-воздух" (РВВ), а именно - турецкой РВВ с ИК-наведением "Боздоган" и BVRAAM "Гекдоган", которая использует активный твердотельный радар для наведения на цель. Радар AESA позволит Akıncı автономно выбирать цели на большом расстоянии, а затем поражать их, что дает возможность охотиться на вражеские тихоходные самолеты, беспилотники и вертолеты, а также охранять другие беспилотники. Akıncı, вооруженные BVRAAM, уже практически неуязвимы для большинства военно-воздушных сил. Более того, РВВ средней дальности типа "Боздоган" могут представлять угрозу даже для истребителей противника: они быстры, очень маневренны (благодаря возможности непрямой наводки), а также весьма устойчивы к средствам радиоэлектронного противодействия. Еще одной особенностью является способность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских командных пунктов, объектов ЗРК, кораблей или других целей, требующих точного попадания 230-килограммовой фугасной боеголовкой. Хотя два варианта этого семейства были разработаны специально для использования против морских судов, дальность действия гораздо меньшей MAM-T уже превышает возможности систем ПВО всех кораблей ВМС Греции, кроме четырех. Вряд ли эти корабли будут использоваться в таком противостоянии, однако данный факт показывает, насколько выросли возможности ударных БПЛА и переносимых ими высокоточных боеприпасов за последние десятилетия. После вступления в строй Bayraktar Akıncı откроет новые главы в истории ударных беспилотников - будь то обстрел крылатыми ракетами вражеских целей из дружественного воздушного пространства, уничтожение подземных бункеров с помощью проникающих бомб NEB-84, остановка колонн бронетехники с помощью до 16 высокоточных бомб MAM-L, поражение вражеских систем ПВО далеко за пределами их радиуса действия или сбивание вражеских самолетов, БПЛА и вертолетов. Разнообразие вооружения делает Akıncı более гибким в использовании, чем любой беспилотник прошлого, позволяя легко перепрофилировать его для выполнения других задач в течение одного дня. Страны, заинтересованные в приобретении Akıncı, наверняка оценят тот факт, что все боеприпасы (и системы наведения), используемые для выполнения этих задач, могут поставляться непосредственно из Турции. Кроме того, новый беспилотник соответствует стандартам НАТО по боеприпасам, то есть страны НАТО смогут устанавливать на Akıncı другие бомбы или вооружение собственного производства. Не только члены НАТО, но и страны, которые разрабатывают свои собственные высокоточные боеприпасы, могут рассчитывать на относительно простую интеграцию с Akıncı. Именно привлекательность для иностранных заказчиков станет залогом успеха Akıncı, который избежит участи других перспективных проектов ударных беспилотников, произведенных в небольшом количестве. Таким образом, вскоре он откроет одну из самых значимых страниц в летописи беспилотных боевых действий.
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13.09.2021 15:09 Відповісти
Отлично! Турция их уже поставила хоть куда-то?
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13.09.2021 15:42 Відповісти
і шо ти з ними робитимеш на Донбасі після Мінську, стратех диванний?
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13.09.2021 17:11 Відповісти
Он хотел сказать 44 ?!

4мя можно в углу .....

Самим такое уже нужно производить как 3и года.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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13.09.2021 14:52 Відповісти
4 х 4 = 16 беспилотников. Да плюс 6 имеющихся, уже несколько эскадрилий намечается. Но главное после обучения пилотов - боеприпасы, их штучное количество в наличии.
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13.09.2021 17:02 Відповісти
Это хорошо, но что с самостоятельным производством боеприпасов к ним? А также с барражируещими авиаприветами для кокочленцев? Поговорили и забыли?
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13.09.2021 14:52 Відповісти
а нафига они нужны? КВН в них проводить? дефективный ишак моросит под себя от страха по каждому поводу. при уродах никакого толку от них не будет.

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13.09.2021 16:31 Відповісти
О це добре діло!!!
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13.09.2021 14:52 Відповісти
Гарна новина!
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13.09.2021 14:59 Відповісти
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13.09.2021 14:53 Відповісти
4-и додатково на всю лінію фронту? Не "забагато"?
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13.09.2021 14:53 Відповісти
1 комплект включає в себе чи-то 8, чи-то 12 літальних апаратів...
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13.09.2021 19:19 Відповісти
может лучше закупить Турцию?)
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13.09.2021 14:58 Відповісти
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13.09.2021 14:59 Відповісти
первую партию закупали вроде давно и что до сих пор не научились управлять, что постоянно какие то отмазки...?
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13.09.2021 15:00 Відповісти
це звичайно добре, але до чого це якщо в нас пєрєміріє і зелена мавпа мовчить про події на фронті.
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13.09.2021 15:02 Відповісти
смысл новости искажен!..

Залужный имел ввиду, что для нужд Сухопутных Сил ВСУ будут закуплены еще 4 комплекса (к 2 уже существующих, купленных при Порохе).. а Военный флот закупки проводит отдельно..
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13.09.2021 15:06 Відповісти
мерседесами в МО управлять умеют, а с Байрактарами - проблема)))
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13.09.2021 15:08 Відповісти
Какая польза если не используют уже имеющиеся для эффективного уничижения оккупантов ответным огнём
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13.09.2021 15:37 Відповісти
Распил бабла
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13.09.2021 15:49 Відповісти
Шоб постояли в ангарах до прихода Гриценка. Піхоне потом по дішовкі комусь.
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13.09.2021 16:14 Відповісти
"Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще." - ну так накапливайте опыт, как Азейбаржан.
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13.09.2021 16:23 Відповісти
Какой опыт можно получить годами протирая трусы? Ждете когда последние, мотивированные воины разбегутся из вашего КВНа? Заробитчанам они не нужны, проедать народные деньги можно и без беспилотников.
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13.09.2021 16:39 Відповісти
А зачем нам Байрактары?
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13.09.2021 17:11 Відповісти
Та да. Ми вже настільки знищили свій своє виробництво оборонної продукції, що не в змозі виробляти не дуже й досконалі аналоги турецких БПЛА ? Проти Арменії вони спрацювали, але ж це як з кулеметами проти кіноти.
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13.09.2021 19:57 Відповісти
Два комплекса есть, ещё четыре на подходе, итого 6, но пока 2. Как то давно один дедушка членин написал брошюрку под названием вумным----*Шаг вперёд, два назад*. Коротенькая была. Легко читалась.
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13.09.2021 18:00 Відповісти
Что нам мешает получить азербайджанский опыт? Мы же готовили их спецов в 90-х годах абсолютно официально. Надо просто оторвать жопу от стула...
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14.09.2021 16:51 Відповісти
 
 