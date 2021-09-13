Україна закупить ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar, - Залужний
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Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. На сьогодні в розпорядженні армії вже є два комплекси.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на сьогодні на озброєнні є два комплекси Bayraktar - 12 літальних апаратів.
"Один комплекс був придбаний в цьому році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для потреб Збройних сил у 2021-2022 рр. планується придбати ще чотири таких комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва", - підкреслив Залужний.
Він також зазначив, що самої покупки недостатньо, оскільки потрібно навчитися ефективно з ними працювати
"Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше. Визнаю, що на жаль, ми маємо дуже мало досвіду", - додав Залужний.
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Baykar продолжает интеграцию систем вооружения для Akıncı. Так, в настоящее время проводятся испытания нескольких типов управляемых боеприпасов для проверки их применения на новой платформе. Среди них - MAM-T с дальностью чуть менее 40 км (по сравнению с 14 км у MAM-L). MAM-T будет применяться наряду с семействами высокоточных управляемых бомб Teber, LGK, KGK и (L)HGK, также предназначенных для использования на Akıncı. Эти авиабомбы состоят из устройств наведения собственной разработки, сопряженных с неуправляемыми бомбами Mark-82, Mark-83 и Mark-84 турецкого производства. Особого упоминания заслуживает грозная Mark-84 весом 900 кг - самая тяжелая бомба, когда-либо применявшаяся на беспилотниках. Ее модификация с комплектом наведения GPS/INS известна как HGK-84. Авиабомба HGK-84 может достигать дальности до 28 км (или 22 км при запуске с меньшей высоты), а другой ее вариант, известный как LHGK-84, оснащен комплектом лазерного наведения для повышенной точности. Еще один вариант, NEB-84, представляет собой (управляемую) проникающую бомбу, предназначенную для использования против укрепленных наземных и подземных целей, таких как мосты и бункеры. Для размещения этого почти бесконечного разнообразия боеприпасов Akıncı оснащен восемью подвесными точками под крылом и еще одной, девятой - под фюзеляжем. Последняя предназначена для самых тяжелых боеприпасов, разрешенных для использования на Akıncı, включая HGK-84 и крылатые ракеты серии SOM. Типичная боевая нагрузка может состоять из двух управляемых планирующих бомб KGK-82 на подкрыльевых узлах подвески, двух бомб точного наведения Teber-82 и восьми MAM-L, как показано на рендере ниже. Это позволяет Akıncı отправиться на дальнюю дистанцию для поражения особо важной защищенной цели - встретив по пути колонну вражеских машин, быстро уничтожить ее, а затем продолжить выполнение своей задачи. Пожалуй, самой инновационной будущей способностью Akıncı станет использование ракет "воздух-воздух" (РВВ), а именно - турецкой РВВ с ИК-наведением "Боздоган" и BVRAAM "Гекдоган", которая использует активный твердотельный радар для наведения на цель. Радар AESA позволит Akıncı автономно выбирать цели на большом расстоянии, а затем поражать их, что дает возможность охотиться на вражеские тихоходные самолеты, беспилотники и вертолеты, а также охранять другие беспилотники. Akıncı, вооруженные BVRAAM, уже практически неуязвимы для большинства военно-воздушных сил. Более того, РВВ средней дальности типа "Боздоган" могут представлять угрозу даже для истребителей противника: они быстры, очень маневренны (благодаря возможности непрямой наводки), а также весьма устойчивы к средствам радиоэлектронного противодействия. Еще одной особенностью является способность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских командных пунктов, объектов ЗРК, кораблей или других целей, требующих точного попадания 230-килограммовой фугасной боеголовкой. Хотя два варианта этого семейства были разработаны специально для использования против морских судов, дальность действия гораздо меньшей MAM-T уже превышает возможности систем ПВО всех кораблей ВМС Греции, кроме четырех. Вряд ли эти корабли будут использоваться в таком противостоянии, однако данный факт показывает, насколько выросли возможности ударных БПЛА и переносимых ими высокоточных боеприпасов за последние десятилетия. После вступления в строй Bayraktar Akıncı откроет новые главы в истории ударных беспилотников - будь то обстрел крылатыми ракетами вражеских целей из дружественного воздушного пространства, уничтожение подземных бункеров с помощью проникающих бомб NEB-84, остановка колонн бронетехники с помощью до 16 высокоточных бомб MAM-L, поражение вражеских систем ПВО далеко за пределами их радиуса действия или сбивание вражеских самолетов, БПЛА и вертолетов. Разнообразие вооружения делает Akıncı более гибким в использовании, чем любой беспилотник прошлого, позволяя легко перепрофилировать его для выполнения других задач в течение одного дня. Страны, заинтересованные в приобретении Akıncı, наверняка оценят тот факт, что все боеприпасы (и системы наведения), используемые для выполнения этих задач, могут поставляться непосредственно из Турции. Кроме того, новый беспилотник соответствует стандартам НАТО по боеприпасам, то есть страны НАТО смогут устанавливать на Akıncı другие бомбы или вооружение собственного производства. Не только члены НАТО, но и страны, которые разрабатывают свои собственные высокоточные боеприпасы, могут рассчитывать на относительно простую интеграцию с Akıncı. Именно привлекательность для иностранных заказчиков станет залогом успеха Akıncı, который избежит участи других перспективных проектов ударных беспилотников, произведенных в небольшом количестве. Таким образом, вскоре он откроет одну из самых значимых страниц в летописи беспилотных боевых действий.
4мя можно в углу .....
Самим такое уже нужно производить как 3и года.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Залужный имел ввиду, что для нужд Сухопутных Сил ВСУ будут закуплены еще 4 комплекса (к 2 уже существующих, купленных при Порохе).. а Военный флот закупки проводит отдельно..