Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА
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Також в планах турецького виробника безпілотників - будівництво в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії.
Про це повідомила заступнниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Baykar має намір інвестувати в Україну і наразі розробляє відповідний інвестиційний проєкт", - повідомила вона під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві в четвер.
За її словами, проєкт передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами.
Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.
"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави", - резюмувала Озден.
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https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukrboronprom-ob-irokezah-dogovor-s-amerikantsami-est-no-on-konfidentsialnyy
May 7, 2021: In 2021 Ukraine began building American UH-1 (****) helicopters, under license, in the state-owned Odessa Aviation Plant
"научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии" это центр разработке в интересах Турции за счет специалистов Украины новых технологии, при этом "интелектуальная собственность" будет за Байрактаром.. это насос по выкачке технологий из Украины.. т.е. Турция заботится о будущем.. а мы?
понятно что наши зебилы за зеленую бумажку сделают все, что от них потребуется
Турки, Карл...
Вся тяжолая промышленность у них появилась после вов
Начали делать свое авто - не получилось...
А тут резко стали в один ряд с авиапромом мировым...
И про такие намерения в прессе обычно не публикуют
Як турки почнуть у нас тут "узгоджувати", усе зрозуміють і пошлють
...Тільки би блаЗе!ні не запустили туди свої липкі загребущі клешні.