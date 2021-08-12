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Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА

Також в планах турецького виробника безпілотників - будівництво в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії.

Про це повідомила заступнниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Baykar має намір інвестувати в Україну і наразі розробляє відповідний інвестиційний проєкт", - повідомила вона під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві в четвер.

За її словами, проєкт передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники Bayraktar, поставлені в ЗСУ, випробували в умовах впливу засобів РЕБ. ФОТОрепортаж

Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.

"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави", - резюмувала Озден.
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Топ коментарі
+30
Оце діло, справді!!!!!!!!!
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12.08.2021 15:56
+21
З "Козирем" **й шо побудують. Тут оборонзамовлення штучно блокують.
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12.08.2021 16:01
+12
Очень хорошая новость. Нужно и Леопарды с Абрамсами в Харькове собирать. А для безопасности построить несколько баз НАТО ))
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12.08.2021 16:01
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Оце діло, справді!!!!!!!!!
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12.08.2021 15:56 Відповісти
З "Козирем" **й шо побудують. Тут оборонзамовлення штучно блокують.
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12.08.2021 16:01 Відповісти
В Тернополі є закинутий комбайновий завод, там можна організувати хоч другий завод ім.Малишева і ще місце залишиться.
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12.08.2021 16:07 Відповісти
головне тебе й близько не підпускати, на відстань польоту Байрактара плюс максимальна дальність польоту його ракетного озброєння, тоді толк буде.
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12.08.2021 16:37 Відповісти
Та куди там! Завод Малишева вже довели до банкрутства.
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29.09.2021 16:53 Відповісти
Гелікоптери Белл в Одесі вже збирають. Перший до Дня Незалежності буде готовий...
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukrboronprom-ob-irokezah-dogovor-s-amerikantsami-est-no-on-konfidentsialnyy
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12.08.2021 16:06 Відповісти
Тількі американці не в курсі....
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12.08.2021 16:07 Відповісти
Одеса погане місце для інвестицій, в будь який момент може відбутись морський десант путіна і ми можемо втратити Одесу.
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12.08.2021 16:18 Відповісти
Не Одеса погане місце а поки люди свято вірять всьому що їм говорять, то й робити нічого не треба.
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12.08.2021 16:20 Відповісти
Місце для військового виробництва потрібно обирати з розрахунку можливих авіанальотів та ракетних ударів терористів. Одеса в цьому плані не захищена від можливих ударів ворога, які в першу чергу будуть направлені по військовим виробництвам! Тому краще відкривати військове виробництво в Тернополі, який віддалений як від російського так і білоруського кордону.
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12.08.2021 16:34 Відповісти
От я і кажу, що доки у нас кожний буде думати що він президент і полководец то ніхто в цій країні нічого робити не буде, оскільки лапши на вуха про гелікоптери і Байрактари цілком вистачить, піпл хаває.
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12.08.2021 16:41 Відповісти
Тогда только вдоль границы с Польшей?
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12.08.2021 17:30 Відповісти
Від Тернополя до кордону з Польщею 150 км, тому навіть у разі повномасштабної війни з росією і білоруссю Тернопіль буде накритий протиповітряною парасолькою НАТО і всі підприємства Тернополя будуть працювати, особливо ті які виробляють військову продукцію. Тут навіть не потрібно думати, однозначно потрібно будувати завод з виробництва Байрактарів в Тернополі. Дешева робоча сила, наявність великих промислових площ, підготовлених ще в часи СРСР, з електропідстанціями, залізничними коліями, сотні гектарів критих цехів і величезна відкрита територія - саме те що потрібно для авіазаводу, віддаленість від основних повітряних коридорів цивільної авіації дозволить проводити випробування безпілотників без постійних погоджень з аерорухом.
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12.08.2021 18:17 Відповісти
Чому ви впевнені що Польща буде збивати ракети які летять по Тернополю?
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12.08.2021 20:30 Відповісти
не дождешься кацапчег
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12.08.2021 16:22 Відповісти
то не кацап, то місцевий ідіот
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12.08.2021 16:38 Відповісти
дом прафсаюзов соскучился за сепарами
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12.08.2021 16:44 Відповісти
Ну почему же...в курсе.

May 7, 2021: In 2021 Ukraine began building American UH-1 (****) helicopters, under license, in the state-owned Odessa Aviation Plant
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12.08.2021 18:24 Відповісти
ну? и что (кто) этим планам не даст осуществиться ????
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12.08.2021 15:57 Відповісти
Можно купить частнику гетаров 10 земли и пустить туда Байрактар. И пошел зеля с Елдаком на хрен Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА - Цензор.НЕТ 7964
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12.08.2021 15:58 Відповісти
инвестиционная няня против Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА - Цензор.НЕТ 8566
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12.08.2021 15:59 Відповісти
Думаю, что ***** будет против, и зеля шоб его не провоцировать не даст на это добро Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА - Цензор.НЕТ 1664
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12.08.2021 15:57 Відповісти
хорошая инициатива . только веда приставленная зелеными инвестиционная няня за очень короткий срок задолбает турков и они передумают Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА - Цензор.НЕТ 8959
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12.08.2021 15:58 Відповісти
На заводе какого нибудь рыга или кто там сейчас прихватизировал оборонку. Только не удивляйтесь что у нас так и не сделают ниодного беспилотника а у Рашки вдруг появится сотни двойников етих БПЛА
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12.08.2021 16:00 Відповісти
Прям сняли с языка, при Зе по другому не будет.
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12.08.2021 16:02 Відповісти
Очень хорошая новость. Нужно и Леопарды с Абрамсами в Харькове собирать. А для безопасности построить несколько баз НАТО ))
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12.08.2021 16:01 Відповісти
Правильно - ближе к местам эксплуатации. Как раз Украина-Польша, страны Балтии. Во всех этих странах нужно большое количество ударных беспилотников, показавших высокую эффективность против кацапского кодла.
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12.08.2021 16:01 Відповісти
Вэлкам!!! А еще можно строить F-22, подводные лодки и космические ракеты. Танки, пушки и те же Джавелины. И лупашить кацапов так, чтобы при слове "Украина" ссались непроизвольно даже трезвыми.
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12.08.2021 16:02 Відповісти
С одной стороны это замечательно и очень полезно , но с другой лютый позор КБ Антонова !
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12.08.2021 16:03 Відповісти
Почему? Антонов делает свой беспилотник. Больше беспилотников - больше кацапских жмуров. Какой позор в том, что прижмурится больше агрессорских рыл?
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12.08.2021 16:06 Відповісти
центр по сборке БПЛА это не завод по производству БПЛА.. это отверточная сборка машинокомплектов..

"научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии" это центр разработке в интересах Турции за счет специалистов Украины новых технологии, при этом "интелектуальная собственность" будет за Байрактаром.. это насос по выкачке технологий из Украины.. т.е. Турция заботится о будущем.. а мы?
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12.08.2021 16:06 Відповісти
Пынин пердак полыхает синим пламенем
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12.08.2021 16:09 Відповісти
Первая хорошая новость за неделю
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12.08.2021 16:10 Відповісти
хоть что то полезное за день
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12.08.2021 16:22 Відповісти
плохо, это чтобы угробить всех местных конкурентов
понятно что наши зебилы за зеленую бумажку сделают все, что от них потребуется
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12.08.2021 16:22 Відповісти
Это хорошо!
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12.08.2021 16:22 Відповісти
Туркам-респект...
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12.08.2021 16:34 Відповісти
Эрдоганыч и Сельчук Байрактар крутые чуваки,кто тому Сельчук женат на дочери Эрдогана...
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12.08.2021 16:35 Відповісти
Двома руками за 🇺🇦🤝🇹🇷.
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12.08.2021 16:36 Відповісти
Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 6861
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12.08.2021 16:37 Відповісти
Это хорошо!
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12.08.2021 16:39 Відповісти
Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 3633 Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 2167Сельчук Байрактар и его жена Сумейя Эрдоган
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12.08.2021 16:39 Відповісти
На новейших боевых турецких дронах Байрактара "Акинчи" стоят двигатели из Украины...все не так просто чуваки..
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12.08.2021 16:48 Відповісти
Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 2085
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12.08.2021 16:51 Відповісти
Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 6209
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12.08.2021 16:53 Відповісти
Красава... Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 9644 Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА - Цензор.НЕТ 5872
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12.08.2021 16:54 Відповісти
Пока не занесут кому надо ничего не получится...
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12.08.2021 17:15 Відповісти
Зеля прекрати ! Верните гитьмана, он обiцянки хорошие обiсцял ! А этот строит, а мог бы обiсцять. В общем зрада зрадная.
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12.08.2021 17:22 Відповісти
Маненько одидно за наш авиопром...
Турки, Карл...
Вся тяжолая промышленность у них появилась после вов
Начали делать свое авто - не получилось...
А тут резко стали в один ряд с авиапромом мировым...
И про такие намерения в прессе обычно не публикуют
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12.08.2021 17:23 Відповісти
Уже пол года трубяь об этом А воз и ныне там... Кому то не очень хочется чтобы всё это заработало в Украине..
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12.08.2021 18:23 Відповісти
Чув турки згодні інвестиції завести при умові що в них буде 50.01% контролю а наші не згодні.Турки знаючи наші реалії а особливо суди не будуть інвестувати
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12.08.2021 20:35 Відповісти
Уже пол года трубят об этом А воз и ныне там... Кому то не очень хочется чтобы всё это заработало в Украине..
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12.08.2021 18:24 Відповісти
Ні, не пройде. Не вписується в програму "Великого крадівництва".
Як турки почнуть у нас тут "узгоджувати", усе зрозуміють і пошлють
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12.08.2021 18:47 Відповісти
Тепер головне якось виманити наших заробітчан назад в Україну . Щоб було кому працювати .
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12.08.2021 20:00 Відповісти
Дай Боже!
...Тільки би блаЗе!ні не запустили туди свої липкі загребущі клешні.
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12.08.2021 20:43 Відповісти
Зеле это не интересно. Его только ежемесячные откаты могли бы пододвинуть.
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12.08.2021 21:40 Відповісти
ЗЕ!********** всё завалит. Зачем ему голову себе морочить? Ещё хозяева обидятся
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12.08.2021 23:03 Відповісти
 
 