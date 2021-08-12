Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке БПЛА
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Также в планах турецкого производителя беспилотников - строительство в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии.
Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Baykar намерена инвестировать в Украину, и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", - сказала она.
По ее словам, проектом предусмотрены 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.
Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.
"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", - резюмировала Озден.
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May 7, 2021: In 2021 Ukraine began building American UH-1 (****) helicopters, under license, in the state-owned Odessa Aviation Plant
"научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии" это центр разработке в интересах Турции за счет специалистов Украины новых технологии, при этом "интелектуальная собственность" будет за Байрактаром.. это насос по выкачке технологий из Украины.. т.е. Турция заботится о будущем.. а мы?
понятно что наши зебилы за зеленую бумажку сделают все, что от них потребуется
Турки, Карл...
Вся тяжолая промышленность у них появилась после вов
Начали делать свое авто - не получилось...
А тут резко стали в один ряд с авиапромом мировым...
И про такие намерения в прессе обычно не публикуют
Як турки почнуть у нас тут "узгоджувати", усе зрозуміють і пошлють
...Тільки би блаЗе!ні не запустили туди свої липкі загребущі клешні.