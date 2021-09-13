Підсудний втік із зали суду в Луцьку
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Раніше чоловіка неодноразово судили за зґвалтування і спротив співробітникам правоохоронних органів. У якій справі його притягнули цього разу - невідомо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
На засіданні в Луцькому міськрайонному суді розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. У залі не було конвою. Коли суддя збирався зачитати рішення про те, щоб відправити чоловіка за ґрати, той вийшов із зали суду і кинувся навтьоки.
У поліції Волині підтвердили факт втечі і повідомили, що розшукують втікача. Відомо, що він був одягнений у спортивний костюм.
Топ коментарі
+16 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар13.09.2021 20:04
+9 Владимир fd08a616
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+7 HermitAlex
показати весь коментар13.09.2021 20:07
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Будь ласка, зачекайте...
У него нет шансов.
не знаю инструкций ментов, но думаю перед оглашением приговора по которому может быть лишение свободы - должен быть конвой в зале
основание - только попытка покинуть заседание суда.
по не тяжким, да со смягчающими (ребенок и т.п.) - порой результат приговора прогнозируемый. исключение - дебил хамит судье.
в массе случаев даже если и реальный срок - то приговор в силу в течении 15 дней(до аппеляции)
под стражу в зале суда - смотри строчку верхнюю
А ответ на этот животрепещущий вопрос нам даст студия "Квартал 95"
1. Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов ...
2.В зале не было конвоя...
3.Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек...
P.S. А чому ми до цього часу не в ЄС і не в НАТО?
- Встать для оглашения приговора! Подсудимый, почему Вы не встали?
- А я лучше в низком старте приговор заслушаю!