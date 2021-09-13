Підсудний втік із зали суду в Луцьку

Раніше чоловіка неодноразово судили за зґвалтування і спротив співробітникам правоохоронних органів. У якій справі його притягнули цього разу - невідомо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

На засіданні в Луцькому міськрайонному суді розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. У залі не було конвою. Коли суддя збирався зачитати рішення про те, щоб відправити чоловіка за ґрати, той вийшов із зали суду і кинувся навтьоки.

У поліції Волині підтвердили факт втечі і повідомили, що розшукують втікача. Відомо, що він був одягнений у спортивний костюм.

Читайте також: Засуджений за умисне вбивство чоловік втік із психіатричної лікарні на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО