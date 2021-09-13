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Підсудний втік із зали суду в Луцьку

Новини Цензор.НЕТ Події

Підсудний втік із зали суду в Луцьку

Раніше чоловіка неодноразово судили за зґвалтування і спротив співробітникам правоохоронних органів. У якій справі його притягнули цього разу - невідомо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

На засіданні в Луцькому міськрайонному суді розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. У залі не було конвою. Коли суддя збирався зачитати рішення про те, щоб відправити чоловіка за ґрати, той вийшов із зали суду і кинувся навтьоки.

У поліції Волині підтвердили факт втечі і повідомили, що розшукують втікача. Відомо, що він був одягнений у спортивний костюм.

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Топ коментарі
+16
Вокруг один грёбаный цирк...
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13.09.2021 20:04
+9
Клоуны рулят...
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13.09.2021 20:06
+7
Так 73% вибирали КВН. Тепер "сміються" усі
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13.09.2021 20:07
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А так что, можно было? )))
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13.09.2021 20:03 Відповісти
Наверное все поголовно залипли в Тик Токе))
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14.09.2021 08:14 Відповісти
Вокруг один грёбаный цирк...
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13.09.2021 20:04 Відповісти
Так 73% вибирали КВН. Тепер "сміються" усі
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13.09.2021 20:07 Відповісти
Есть фильм для повышения квалификации полицейских: "Поймай меня, если сможешь".
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13.09.2021 20:43 Відповісти
так нормально ? ))))
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13.09.2021 20:06 Відповісти
Клоуны рулят...
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13.09.2021 20:06 Відповісти
..хорошая примета для поиска-спортивный костюм,спецы н....
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13.09.2021 20:12 Відповісти
"Кто ходит в фирмк "Адидас" ,тому любая баба даст" !!!)))
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13.09.2021 20:15 Відповісти
Первая версия была---*..кто носит майку Аддилас---тому любая баба даст*.
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13.09.2021 20:58 Відповісти
Все починалось з маєк !!!)))
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13.09.2021 21:02 Відповісти
а я памятаю, Кто носіт фірму Адідас - тот настоящій п..ас
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13.09.2021 21:17 Відповісти
Известно, что он был одет в спортивный костюм.

У него нет шансов.
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13.09.2021 20:07 Відповісти
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13.09.2021 20:12 Відповісти
"Ищут пожарники ,ищет милиция ,ищут давно но не могут найти ..........значок ГТО на груди у него " !!!!!)))
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13.09.2021 20:14 Відповісти
Костюм был наверняка с геолокацией......
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14.09.2021 08:16 Відповісти
Немає на вас Аваков.😀
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13.09.2021 20:10 Відповісти
Не могу понять:смеяться или плакать?
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13.09.2021 20:15 Відповісти
плачте от смеха...
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13.09.2021 20:19 Відповісти
насильнику видимо просто надело все ето и он взял и легкой трусцой скрылся на соседней улице...
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13.09.2021 20:18 Відповісти
Настав час тренування ,режимссс!!!))))
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13.09.2021 20:23 Відповісти
А чого морди нема ?
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13.09.2021 20:18 Відповісти
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13.09.2021 20:26 Відповісти
Ну це вже ващє повне разгільдяйсво...
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13.09.2021 20:22 Відповісти
Не дуже рідкісна річ !!!)))
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13.09.2021 20:24 Відповісти
"В зале не было конвоя" - аут...
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13.09.2021 20:23 Відповісти
Він не був арештованим!!!))))
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13.09.2021 20:25 Відповісти
поетому и ушел )
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13.09.2021 20:27 Відповісти
Ще трохи на волі погуляє !!!)))
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13.09.2021 20:28 Відповісти
да, был не прав. дебилу нужно было дождаться ознакомления с приговором и до аппеляции, как правило, может быть мог гулять. или убегать.
не знаю инструкций ментов, но думаю перед оглашением приговора по которому может быть лишение свободы - должен быть конвой в зале
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13.09.2021 20:55 Відповісти
У таких випадках підозрюваного спочатку затримуют і вже під конвоєм супроваджують до зала суда !!!))))
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13.09.2021 21:00 Відповісти
основания ДО оглашения задерживать?
основание - только попытка покинуть заседание суда.
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13.09.2021 21:07 Відповісти
До з"ясування обставин !!Універсальна підстава ,на всі виподки життя !!!)))
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13.09.2021 21:14 Відповісти
Мене судили без арешта та конвоя !!Повісткою викликали до суду ,суддя одноосібно зачитав мені постанову-2,5 роки умовно і я почимчикував до дому !!!)))
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13.09.2021 21:16 Відповісти
арест только по особливо тяжким и тяжким(но реже). иначе куда этот срок потом, "без вины отбываемый"
по не тяжким, да со смягчающими (ребенок и т.п.) - порой результат приговора прогнозируемый. исключение - дебил хамит судье.
в массе случаев даже если и реальный срок - то приговор в силу в течении 15 дней(до аппеляции)
под стражу в зале суда - смотри строчку верхнюю
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13.09.2021 21:26 Відповісти
Ровера вкрали?
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13.09.2021 22:45 Відповісти
Засіб політичної боротьби,я на той час був кандидатом в нардепи від УНА-УНСО !!!))))
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13.09.2021 23:41 Відповісти
А де була судова охорона?
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13.09.2021 20:28 Відповісти
На корпоративе...
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13.09.2021 20:30 Відповісти
Поъхала до Польщі на яблука....там вже ж близенько
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14.09.2021 08:19 Відповісти
Значит дали на лапу ментам, чтоб не было конвоя!
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13.09.2021 20:30 Відповісти
Він не був арештованим ,тому конвоя не мало бути !!!!)))
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13.09.2021 20:35 Відповісти
некомплект конвоя - вечная тема
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13.09.2021 20:32 Відповісти
Він не був арештованим ,тому конвоя не мало бути !!!!))))
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13.09.2021 20:36 Відповісти
Ну, тогда: ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ!
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13.09.2021 20:42 Відповісти
Лавры Котовского покоя не дают. Но тот хоть из-под конвоя сбежал, а тут как будто все отвернулись, закрыли руками глаза, посчитали до 10 и сказали, "Кто не спрятался - мы не виноваты!".
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13.09.2021 20:34 Відповісти
Как это "Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" согласуется с этим "В зале не было конвоя"?
А ответ на этот животрепещущий вопрос нам даст студия "Квартал 95"
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13.09.2021 20:47 Відповісти
Це новина "Ні про що!" ,по якій справі невідомо !!!))))
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13.09.2021 20:52 Відповісти
Вчитайтесь в текст. Судим неоднократно---за изнасилования (во множественном числе слово), за сопротивление органам милиции. И вишенка на тортик---а в третий раз не понятно за что! Далее по тексту---в зале суда НЕ Было Конвоя! Хлопцы и девки кто посвежее, нутам даже в 45 лет---та валите отсюда хоть в Албанию---то скоро и там наши займут все места поработать!
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13.09.2021 20:54 Відповісти
Спасибо скажите, что судью не изнасиловал
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13.09.2021 21:01 Відповісти
В спортивному костюмі просто так не ходять. )
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13.09.2021 21:14 Відповісти
"наши люди в ..спортивних костюмах не ходят!" !!!)))
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13.09.2021 21:18 Відповісти
Або цирк і кловуни , або підстроїли , щоб накрутити срок .
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13.09.2021 21:14 Відповісти
Поки суддя не зачитав рішення, він тіпа рахується вільним.
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13.09.2021 21:23 Відповісти
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13.09.2021 21:57 Відповісти
Через відкриття McDonald's у Луцьку утворюються нескінченні затори.
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13.09.2021 22:11 Відповісти
Він не втік з-під конвою, він не знаходився в боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов».
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13.09.2021 22:16 Відповісти
В цій історії прекрасне все:

1. Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов ...

2.В зале не было конвоя...

3.Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек...

P.S. А чому ми до цього часу не в ЄС і не в НАТО?
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14.09.2021 00:38 Відповісти
Не зряон спортивный костюмчик надевал...

- Встать для оглашения приговора! Подсудимый, почему Вы не встали?

- А я лучше в низком старте приговор заслушаю!
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14.09.2021 07:16 Відповісти
 
 