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Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке

Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По какому делу его привлекли в этот раз - неизвестно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

На заседании в Луцком горрайонном суде рассматривали ходатайство о смене меры пресечения на содержание под стражей. В зале не было конвоя. Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек.

В полиции Волыни подтвердили факт побега и сообщили, что разыскивают беглеца. Известно, что он был одет в спортивный костюм.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Вокруг один грёбаный цирк...
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13.09.2021 20:04
+9
Клоуны рулят...
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13.09.2021 20:06
+7
Так 73% вибирали КВН. Тепер "сміються" усі
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13.09.2021 20:07
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А так что, можно было? )))
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13.09.2021 20:03 Ответить
Наверное все поголовно залипли в Тик Токе))
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14.09.2021 08:14 Ответить
Вокруг один грёбаный цирк...
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13.09.2021 20:04 Ответить
Так 73% вибирали КВН. Тепер "сміються" усі
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13.09.2021 20:07 Ответить
Есть фильм для повышения квалификации полицейских: "Поймай меня, если сможешь".
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13.09.2021 20:43 Ответить
так нормально ? ))))
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13.09.2021 20:06 Ответить
Клоуны рулят...
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13.09.2021 20:06 Ответить
..хорошая примета для поиска-спортивный костюм,спецы н....
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13.09.2021 20:12 Ответить
"Кто ходит в фирмк "Адидас" ,тому любая баба даст" !!!)))
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13.09.2021 20:15 Ответить
Первая версия была---*..кто носит майку Аддилас---тому любая баба даст*.
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13.09.2021 20:58 Ответить
Все починалось з маєк !!!)))
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13.09.2021 21:02 Ответить
а я памятаю, Кто носіт фірму Адідас - тот настоящій п..ас
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13.09.2021 21:17 Ответить
Известно, что он был одет в спортивный костюм.

У него нет шансов.
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13.09.2021 20:07 Ответить
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13.09.2021 20:12 Ответить
"Ищут пожарники ,ищет милиция ,ищут давно но не могут найти ..........значок ГТО на груди у него " !!!!!)))
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13.09.2021 20:14 Ответить
Костюм был наверняка с геолокацией......
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14.09.2021 08:16 Ответить
Немає на вас Аваков.😀
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13.09.2021 20:10 Ответить
Не могу понять:смеяться или плакать?
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13.09.2021 20:15 Ответить
плачте от смеха...
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13.09.2021 20:19 Ответить
насильнику видимо просто надело все ето и он взял и легкой трусцой скрылся на соседней улице...
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13.09.2021 20:18 Ответить
Настав час тренування ,режимссс!!!))))
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13.09.2021 20:23 Ответить
А чого морди нема ?
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13.09.2021 20:18 Ответить
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13.09.2021 20:26 Ответить
Ну це вже ващє повне разгільдяйсво...
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13.09.2021 20:22 Ответить
Не дуже рідкісна річ !!!)))
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13.09.2021 20:24 Ответить
"В зале не было конвоя" - аут...
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13.09.2021 20:23 Ответить
Він не був арештованим!!!))))
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13.09.2021 20:25 Ответить
поетому и ушел )
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13.09.2021 20:27 Ответить
Ще трохи на волі погуляє !!!)))
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13.09.2021 20:28 Ответить
да, был не прав. дебилу нужно было дождаться ознакомления с приговором и до аппеляции, как правило, может быть мог гулять. или убегать.
не знаю инструкций ментов, но думаю перед оглашением приговора по которому может быть лишение свободы - должен быть конвой в зале
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13.09.2021 20:55 Ответить
У таких випадках підозрюваного спочатку затримуют і вже під конвоєм супроваджують до зала суда !!!))))
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13.09.2021 21:00 Ответить
основания ДО оглашения задерживать?
основание - только попытка покинуть заседание суда.
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13.09.2021 21:07 Ответить
До з"ясування обставин !!Універсальна підстава ,на всі виподки життя !!!)))
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13.09.2021 21:14 Ответить
Мене судили без арешта та конвоя !!Повісткою викликали до суду ,суддя одноосібно зачитав мені постанову-2,5 роки умовно і я почимчикував до дому !!!)))
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13.09.2021 21:16 Ответить
арест только по особливо тяжким и тяжким(но реже). иначе куда этот срок потом, "без вины отбываемый"
по не тяжким, да со смягчающими (ребенок и т.п.) - порой результат приговора прогнозируемый. исключение - дебил хамит судье.
в массе случаев даже если и реальный срок - то приговор в силу в течении 15 дней(до аппеляции)
под стражу в зале суда - смотри строчку верхнюю
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13.09.2021 21:26 Ответить
Ровера вкрали?
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13.09.2021 22:45 Ответить
Засіб політичної боротьби,я на той час був кандидатом в нардепи від УНА-УНСО !!!))))
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13.09.2021 23:41 Ответить
А де була судова охорона?
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13.09.2021 20:28 Ответить
На корпоративе...
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13.09.2021 20:30 Ответить
Поъхала до Польщі на яблука....там вже ж близенько
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14.09.2021 08:19 Ответить
Значит дали на лапу ментам, чтоб не было конвоя!
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13.09.2021 20:30 Ответить
Він не був арештованим ,тому конвоя не мало бути !!!!)))
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13.09.2021 20:35 Ответить
некомплект конвоя - вечная тема
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13.09.2021 20:32 Ответить
Він не був арештованим ,тому конвоя не мало бути !!!!))))
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13.09.2021 20:36 Ответить
Ну, тогда: ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ!
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13.09.2021 20:42 Ответить
Лавры Котовского покоя не дают. Но тот хоть из-под конвоя сбежал, а тут как будто все отвернулись, закрыли руками глаза, посчитали до 10 и сказали, "Кто не спрятался - мы не виноваты!".
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13.09.2021 20:34 Ответить
Как это "Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" согласуется с этим "В зале не было конвоя"?
А ответ на этот животрепещущий вопрос нам даст студия "Квартал 95"
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13.09.2021 20:47 Ответить
Це новина "Ні про що!" ,по якій справі невідомо !!!))))
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13.09.2021 20:52 Ответить
Вчитайтесь в текст. Судим неоднократно---за изнасилования (во множественном числе слово), за сопротивление органам милиции. И вишенка на тортик---а в третий раз не понятно за что! Далее по тексту---в зале суда НЕ Было Конвоя! Хлопцы и девки кто посвежее, нутам даже в 45 лет---та валите отсюда хоть в Албанию---то скоро и там наши займут все места поработать!
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13.09.2021 20:54 Ответить
Спасибо скажите, что судью не изнасиловал
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13.09.2021 21:01 Ответить
В спортивному костюмі просто так не ходять. )
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13.09.2021 21:14 Ответить
"наши люди в ..спортивних костюмах не ходят!" !!!)))
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13.09.2021 21:18 Ответить
Або цирк і кловуни , або підстроїли , щоб накрутити срок .
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13.09.2021 21:14 Ответить
Поки суддя не зачитав рішення, він тіпа рахується вільним.
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13.09.2021 21:23 Ответить
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13.09.2021 21:57 Ответить
Через відкриття McDonald's у Луцьку утворюються нескінченні затори.
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13.09.2021 22:11 Ответить
Він не втік з-під конвою, він не знаходився в боксах передбачених, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов».
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13.09.2021 22:16 Ответить
В цій історії прекрасне все:

1. Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов ...

2.В зале не было конвоя...

3.Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек...

P.S. А чому ми до цього часу не в ЄС і не в НАТО?
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14.09.2021 00:38 Ответить
Не зряон спортивный костюмчик надевал...

- Встать для оглашения приговора! Подсудимый, почему Вы не встали?

- А я лучше в низком старте приговор заслушаю!
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14.09.2021 07:16 Ответить
 
 