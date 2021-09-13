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Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По какому делу его привлекли в этот раз - неизвестно.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
На заседании в Луцком горрайонном суде рассматривали ходатайство о смене меры пресечения на содержание под стражей. В зале не было конвоя. Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек.
В полиции Волыни подтвердили факт побега и сообщили, что разыскивают беглеца. Известно, что он был одет в спортивный костюм.
Топ комментарии
+16 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий13.09.2021 20:04
+9 Владимир fd08a616
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+7 HermitAlex
показать весь комментарий13.09.2021 20:07
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У него нет шансов.
не знаю инструкций ментов, но думаю перед оглашением приговора по которому может быть лишение свободы - должен быть конвой в зале
основание - только попытка покинуть заседание суда.
по не тяжким, да со смягчающими (ребенок и т.п.) - порой результат приговора прогнозируемый. исключение - дебил хамит судье.
в массе случаев даже если и реальный срок - то приговор в силу в течении 15 дней(до аппеляции)
под стражу в зале суда - смотри строчку верхнюю
А ответ на этот животрепещущий вопрос нам даст студия "Квартал 95"
1. Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов ...
2.В зале не было конвоя...
3.Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек...
P.S. А чому ми до цього часу не в ЄС і не в НАТО?
- Встать для оглашения приговора! Подсудимый, почему Вы не встали?
- А я лучше в низком старте приговор заслушаю!