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Близько 250 лікарень в Україні готові лікувати пацієнтів з COVID-19, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Близько 250 лікарень в Україні готові лікувати пацієнтів з COVID-19, - Кузін

На сьогодні близько 250 лікарень по всій країні готові надавати послуги пацієнтам з коронавірусом.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас законтрактовано близько 250 лікарень, готових надавати послуги пацієнтам з ковідом. Вони розділені на першу і другу хвилі реагування. На першу хвилю готові майже 39 тисяч ліжок, з яких 96% з киснем. Близько 3 тисяч ліжок - реанімаційні. На другу хвилю реагування в кожній області додатково визначено 2-3 лікарні. Зараз на стаціонарну допомогу пацієнтам є 11,8 млрд грн", - зазначив Кузін.

Він також додав, що Україна відновила стандарти лікування відповідно до рекомендацій ВООЗ, Європейського бюро CDС й американського CDC. Останнє оновлення було 8 вересня.

"Закупили спеціалізоване обладнання. Закрита потреба в комп'ютерних томографах, які розподілені на опорні лікарні - 161 апарат. В рамках субвенції закупили 146 рентген-апаратів, щоб закрити потребу опорних лікарень. У відповідності з потребою 2020 року, зараз у цьому обладнанні потреба опорних лікарень закрита повністю. Вони повністю відповідають вимогам Національної служби здоров'я" - повідомив головний санлікар.

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всех кто не вакцинировался в больницу не брать..
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14.09.2021 11:13 Відповісти
вся беда в том, что молодых рабочих в Украине нет, все, кто что-то может, уехали.
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14.09.2021 11:24 Відповісти
та да, ща щеки как надуют...
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14.09.2021 11:39 Відповісти
Ти вже конституцію нагнув? Готовий перед трибуналом дати відповідь за вислів?
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14.09.2021 11:51 Відповісти
Цікаво скільки залишилось лікарень взагалі.
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14.09.2021 11:53 Відповісти
 
 